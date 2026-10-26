"Tu vas voir, toi" : à Vénissieux, un squatteur interpellé revient dès le lendemain, une famille à bout

C'est un véritable cri de détresse. À Vénissieux, Fiona ne sait plus comment protéger la maison familiale construite par son grand-père il y a près de 90 ans. Depuis décembre 2023, cette habitation située dans le centre-ville est régulièrement la cible de squatteurs, malgré les nombreuses démarches entreprises par la famille.
"Imaginez devoir regarder la maison de vos grands-parents, celle de votre enfance, être saccagée, pillée et détruite… plusieurs fois", déplore-t-elle dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux.
Des intrusions à répétition depuis décembre 2023
Tout commence à la veille de Noël 2023. Fiona découvre que la maison de ses grands-parents, inhabitée en raison d'une succession bloquée depuis six ans, est occupée illégalement. La famille parvient à récupérer les lieux, mais les dégâts sont déjà considérables. "Ils nous ont volé la moitié des affaires, ils ont tout fouillé", raconte-t-elle à notre rédaction.
Le soir même, les occupants reviennent et s'attaquent aux ouvertures du bâtiment. "Ils ont cassé tous les volets, les fenêtres tout ça à coup de hache", se souvient Fiona. Quelques semaines plus tard, nouvelle intrusion. Cette fois, un feu est allumé dans le salon, provoquant notamment l'incendie de meubles. Police et pompiers doivent intervenir.
Malgré les travaux de sécurisation entrepris par la famille, les problèmes persistent. Selon Fiona, le jardin de la propriété se serait également transformé en point de deal, fréquenté par des consommateurs de stupéfiants.
"Comment ce mec peut être remis en liberté ?"
Le jeudi 15 octobre 2026, la famille découvre de nouvelles dégradations. Les accès à plusieurs dépendances ont été forcés, tandis qu'un volet et une baie vitrée ont été détruits. Alertée, la police intervient et découvre un homme à l'intérieur de l'habitation. Sur place, Fiona décrit une maison entièrement saccagée, jonchée de seringues, de détritus et d'affaires personnelles éparpillées.
Un ressortissant algérien en de 29 ans, identifié comme Zakaria B., est alors interpellé. Mais la situation prend une tournure particulièrement inquiétante pour la famille dès le lendemain. Alors que Fiona, sa mère, sa sœur et une amie nettoient les lieux, l'homme revient sur la propriété. "Il essaye encore de rentrer dans la maison, donc on l'empêche de rentrer", explique-t-elle.
L'individu aurait ensuite adopté un comportement agressif, "il nous a foncé dessus". Son attitude a nécessité l'intervention d'un agent de sécurité présent sur place.
Avant de quitter les lieux, il aurait également menacé Fiona : "Tu vas voir, toi !"
Au-delà des dégradations, c'est surtout la situation judiciaire du suspect qui révolte la jeune femme. Selon Fiona, plusieurs documents retrouvés dans l'habitation indiqueraient que l'homme fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et d'une assignation à résidence à Saint-Chamond, dans la Loire.
Elle affirme également avoir découvert des documents faisant état d'autres procédures judiciaires le concernant. Selon Fiona, l’individu serait également soumis à une obligation de pointage quotidien au commissariat de Saint-Chamond, dans la Loire, sous peine de sanctions administratives. Des mesures dont elle s’interroge sur l’application, au regard de sa présence à Vénissieux.
La jeune femme ne comprend pas comment cet individu a pu retrouver la liberté aussi rapidement après son interpellation. "Faut m'expliquer comment ce mec peut être remis en liberté et revenir chez moi comme si de rien n'était et qu'en fait ça ne pose aucun problème à qui que ce soit", s'indigne-t-elle.
D'autant que, selon son témoignage, l'individu serait déjà bien connu des services de police pour des faits de vols avec violence, notamment des vols à l'arraché visant des personnes âgées à Vénissieux. Fiona affirme également qu'il aurait frappé une policière lors de son interpellation dans la maison familiale. La Vénissiane explique avoir tenté de déposer une nouvelle plainte après le retour de l'homme, mais indique avoir finalement effectué une main courante.
"J'en ai ras-le-bol"
Pour cette famille, les conséquences sont aussi financières. Depuis près de trois ans, les réparations et les mesures de sécurisation se multiplient, sans parvenir à empêcher de nouvelles intrusions.
"Ça me coûte une fortune à chaque fois de tout sécuriser, de tout réparer", dénonce Fiona, précisant que l'assurance ne prend pas en charge l'intégralité des dépenses.La situation successorale complique encore les choses. Elle explique que sa famille ne peut actuellement ni vendre, ni louer, ni vider la maison.
"Nous ne demandons aucun privilège. Nous demandons simplement de pouvoir protéger notre maison, notre histoire et notre famille", explique-t-elle. Après avoir longtemps gardé le silence, Fiona a finalement décidé de médiatiser son histoire sur les réseaux sociaux. "J'en ai ras-le-bol on est en 2026 et on est même pas capable d'avoir une maison inhabitée sans qu'elle soit squattée", lâche-t-elle.
Bin moi j’ai vu trois jeunes en bas de chez moi attaqués par les robocops tueurs de jeunes !Signaler Répondre
elle devrait vendre sa demeure à un LFI,ils se feront un plaisir de loger gratis ce type et bien d autres encoreSignaler Répondre
Regardez les tous ces Kévin en puissance derrière leur ordinateur.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Abolition de la propriété privée.
Petit à petit LFI fait son nid.
Laisser une maison vide en plein centre ville pdt 6ans… pas très malin aussi.Signaler Répondre
Cette famille serait celle d'un magistrat les squatteurs seraient dehors en moins de 48h et peut-être en taule.Signaler Répondre
C'est la beauté de l'Egalite républicaine... juste des mots mais un vrai mensonge
Je ne comprends pas qu'il ne soit pas tombé accidentellement au fond d'un ravin ou perdu dans un tas de terreau...Signaler Répondre
Il n'y a pas de saison pour faire un barbecue.
En mars votez bien, il ne faudra pas faire caca culotte au moment où tout le monde des médias appellera à faire barrage à la haine :)Signaler Répondre
Y a pas un écolo ou un lfiste pour l'heberger ? ?? ?Signaler Répondre
C'est avec ce genre de squatter que ça finie mal...Signaler Répondre
Enfin c'est peut-être un peu ce qu'il cherche?
Bien vuSignaler Répondre
Et dire qu'à saint Didier au Mont d'or la demeure du chao a été jugé pour moins que çaSignaler Répondre
Juste un bon tchétchène ça ferait l'affaireSignaler Répondre
Les blagues carambar et J.Marie Bigard vous présentent : La justice française!Signaler Répondre
Un bon 12 dans la gueule et enterré dans le jardin, il ne manquera à personne!Signaler Répondre
Où est la pétition pour permettre à cette personne de ne plus être rejeté par une société patriarcale et raciste ?Signaler Répondre
C'est l'histoire d'un racaille algérien, dealer, OQTF, menaçant de faire la peau à cette famille, ne respectant aucun pointage qui vit une belle vie de pourriture. Une seule solution : une balle perdue puisque la justice et la police n'en ont rien à foutre. Vivement les milices !Signaler Répondre
Ce n’est pas en votant à gauche , Mélenchon commence à parler de réquisitionner les logements de propriétaires comme en URSS...Signaler Répondre
il doit prendre l'avion et ouvrir la trappe au dessus de la merSignaler Répondre
2 ou 3 serbes ex légionnaires .....Signaler Répondre
C'est avec ce genre de malfaisant que le RN engrange des points, ce sera le retour de baton bien mérité pour tous ces délinquants incurables.Signaler Répondre
"l'homme fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF)"... CQFD...Signaler Répondre
Les Insoumis viennent de nous pondre le nouveau "Bail de Squat Inclusif & Anti-Capitaliste" :Signaler Répondre
- Aménagement prolétarien : Tu défonces la baie vitrée à la hache, et tu crames les meubles de la mamie au milieu du salon pour te chauffer gratos !
- Biodiversité urbaine : Les seringues de crack et la m*rde dans le jardin, c'est pas de la crasse, c'est de l'art populaire et du compost citoyen !
- Redistribution sociale : Tu pilles les souvenirs de famille et tu revends tout, sous peine d'amende pour provocation bourgeoise !
- Option Conciergerie Express : Si la poisse t'amène au poste à midi, la justice laxiste te raccompagne sur le canapé avant 15h avec le bonus "Tu vas voir, toi !" offert par la maison !
Loyer : 0 euros. Droits du proprio : NIÉS ET BAFOUÉS.
Merci à la clique LFI de transformer la baraque de nos grands-parents en squat géant pour racailles impunies ! BANDE DE CLOWNS !
Ynz fois dz plus la démonstration de l’incompétence ’et surtout de l’ inefficacité de la justice. Le squatter revient, il n’a rien pigé ! Fermeté absolue la seule solution. Madame la fiona est courageuse et aussi désespérée.Signaler Répondre
Il fait choper ce mec bon sang !!!