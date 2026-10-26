LOU Rugby : nouveau coup dur pour Lyon, Sam Simmonds doit se faire opérer et sera absent plusieurs mois

La victoire décrochée samedi à Bayonne (31-27) ne suffit pas à dissiper les inquiétudes du côté du LOU. Le club lyonnais doit désormais composer avec deux absences importantes dans son effectif.

La dernière mauvaise nouvelle concerne Sam Simmonds, éloigné des terrains depuis sa blessure face à Pau, le 19 septembre dernier.

Touché au triceps brachial gauche, le numéro 8 anglais espérait retrouver prochainement la compétition. Mais alors qu'il avait entamé sa reprise, une IRM a révélé que sa blessure n'était pas suffisamment cicatrisée.

Une opération est désormais nécessaire, avec une période de récupération estimée entre deux et trois mois.

Thomas Gallo également absent pendant six mois

Cette nouvelle indisponibilité intervient quelques jours après la blessure de Thomas Gallo.

Le pilier argentin a été victime d'une luxation d'un os du poignet gauche lors du déplacement victorieux à Bayonne. Opéré samedi, il devrait manquer environ six mois de compétition.

Deux absences qui réduisent les possibilités du staff lyonnais pour les prochaines échéances du Top 14.

Pour compenser celle de Sam Simmonds au poste de troisième ligne centre, le LOU pourra toutefois s'appuyer sur plusieurs joueurs de son effectif.

Beka Shvangiradze, Maxime Gouzou et Lilian Baret constituent les principales solutions pour occuper le numéro 8 pendant la convalescence de l'international anglais.