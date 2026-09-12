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Top 14 : le LOU frappe fort au Racing 92 et décroche une victoire bonifiée

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Top 14 : le LOU frappe fort au Racing 92 et décroche une victoire bonifiée
DR LOU Rugby

Le LOU Rugby a confirmé son excellent début de saison en allant s’imposer 48-31 sur la pelouse du Racing 92. Les Lyonnais ont inscrit huit essais et repartent avec le bonus offensif.

Deux matchs, deux victoires pour le LOU.

Après son succès à domicile lors de la première journée, Lyon a signé une performance convaincante ce samedi sur le terrain du Racing 92, battu 48-31.

Les joueurs lyonnais ont pris les commandes de la rencontre et ne les ont plus lâchées. Très efficaces offensivement, ils ont inscrit huit essais face à une équipe francilienne qui n’a jamais réussi à inverser le cours du match.

Le Racing 92, déjà lourdement battu par Bordeaux-Bègles lors de la première journée, a marqué quatre essais mais n’a pas suffisamment résisté aux offensives lyonnaises.

Grâce à cette victoire assortie du bonus offensif, le LOU poursuit son départ parfait en Top 14. A confirmer samedi prochain avec la réception de Pau au Matmut Stadium de Gerland.

Tags :

LOU

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3 commentaires
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Free Lyon le 12/09/2026 à 14:00

Equipe moyenne !!! Plutôt equipe de Looser

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roland.t le 12/09/2026 à 09:44
poum a écrit le 12/09/2026 à 07h28

Mais si c'est la honte, tout l'argent qu'il y a au LOU.des salaires énormes, et cette équipe stagne en bas de tableau, chaque saison

Le budget de fonctionement est une chose les salaires c'est autre chose il ne faut pas confondre.C'est avant tout la masse salarial des joueurs qui permet de recruter!
Le classement des plafonds Salary Cap 2026-2027
Toulouse (13,8 M€)
Bordeaux-Bègles (12,72 M€)
Toulon (12,18 M€)
La Rochelle (12,16 M€)
Pau (12 M€)
Clermont (11,64 M€)
Lyon (11,64 M€)
Montpellier (11,46 M€)
Racing 92 (11,46 M€)
Bayonne (11,28 M€)
Stade Français (11,28 M€)
Castres (11,1 M€)
Perpignan (11,1 M€)
Vannes (11,1 M€)

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poum le 12/09/2026 à 07:28

Mais si c'est la honte, tout l'argent qu'il y a au LOU.des salaires énormes, et cette équipe stagne en bas de tableau, chaque saison

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