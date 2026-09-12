Top 14 : le LOU frappe fort au Racing 92 et décroche une victoire bonifiée

Deux matchs, deux victoires pour le LOU.

Après son succès à domicile lors de la première journée, Lyon a signé une performance convaincante ce samedi sur le terrain du Racing 92, battu 48-31.

Les joueurs lyonnais ont pris les commandes de la rencontre et ne les ont plus lâchées. Très efficaces offensivement, ils ont inscrit huit essais face à une équipe francilienne qui n’a jamais réussi à inverser le cours du match.

Le Racing 92, déjà lourdement battu par Bordeaux-Bègles lors de la première journée, a marqué quatre essais mais n’a pas suffisamment résisté aux offensives lyonnaises.

Grâce à cette victoire assortie du bonus offensif, le LOU poursuit son départ parfait en Top 14. A confirmer samedi prochain avec la réception de Pau au Matmut Stadium de Gerland.