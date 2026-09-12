Top 14 : le LOU frappe fort au Racing 92 et décroche une victoire bonifiée

Deux matchs, deux victoires pour le LOU.
Après son succès à domicile lors de la première journée, Lyon a signé une performance convaincante ce samedi sur le terrain du Racing 92, battu 48-31.
Les joueurs lyonnais ont pris les commandes de la rencontre et ne les ont plus lâchées. Très efficaces offensivement, ils ont inscrit huit essais face à une équipe francilienne qui n’a jamais réussi à inverser le cours du match.
WAINIQOLO VOIT DOUBLE 🔥@LeLOURugby 🐺#R92LOU pic.twitter.com/Np131CP1Ge— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 12, 2026
Le Racing 92, déjà lourdement battu par Bordeaux-Bègles lors de la première journée, a marqué quatre essais mais n’a pas suffisamment résisté aux offensives lyonnaises.
Grâce à cette victoire assortie du bonus offensif, le LOU poursuit son départ parfait en Top 14. A confirmer samedi prochain avec la réception de Pau au Matmut Stadium de Gerland.
Equipe moyenne !!! Plutôt equipe de LooserSignaler Répondre
Le budget de fonctionement est une chose les salaires c'est autre chose il ne faut pas confondre.C'est avant tout la masse salarial des joueurs qui permet de recruter!Signaler Répondre
Le classement des plafonds Salary Cap 2026-2027
Toulouse (13,8 M€)
Bordeaux-Bègles (12,72 M€)
Toulon (12,18 M€)
La Rochelle (12,16 M€)
Pau (12 M€)
Clermont (11,64 M€)
Lyon (11,64 M€)
Montpellier (11,46 M€)
Racing 92 (11,46 M€)
Bayonne (11,28 M€)
Stade Français (11,28 M€)
Castres (11,1 M€)
Perpignan (11,1 M€)
Vannes (11,1 M€)
Mais si c'est la honte, tout l'argent qu'il y a au LOU.des salaires énormes, et cette équipe stagne en bas de tableau, chaque saisonSignaler Répondre