Lyon : accusé de viols par une étudiante des Chartreux, le père Plessy "conteste fermement" les faits

Le père Jean-Bernard Plessy sort du silence par l’intermédiaire de son avocat.

Le religieux de 63 ans, qui a dirigé pendant 27 ans l’Institution des Chartreux à Lyon, "conteste fermement les faits qui lui sont reprochés", a déclaré Me Thibault Ginoux. "Il attend de pouvoir être entendu par les enquêteurs pour démontrer son innocence", a-t-il ajouté.

Une plainte pour "viols et agressions sexuelles aggravées" a été déposée par une étudiante majeure placée sous son autorité. Selon son avocate, Nadia Debbache, les faits dénoncés auraient duré plusieurs mois, jusqu’en juillet dernier.

Le parquet de Lyon, déjà saisi après un signalement du diocèse, a confirmé l’existence de cette plainte. Une enquête pénale est en cours.

Le terme de "relation" contesté

Comme l'avait révélé LyonMag, le 2 septembre, l’archevêque de Lyon Olivier de Germay avait annoncé des mesures conservatoires contre le prêtre en évoquant une "relation" avec une étudiante majeure placée sous son autorité.

L’avocate de la plaignante conteste cette formulation, estimant qu’elle minimise les violences sexuelles dénoncées.

Le diocèse affirme de son côté avoir repris le terme utilisé initialement par la jeune femme et rappelle qu’il appartient désormais à la justice de déterminer la qualification pénale des faits.

Jean-Bernard Plessy avait annoncé dès juillet son départ de la direction de l’établissement. Il est depuis "au repos, en retrait de ses fonctions", selon son avocat. Une enquête canonique est également menée par l’archevêché.