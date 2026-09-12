Judiciaire

Lyon : accusé de viols par une étudiante des Chartreux, le père Plessy "conteste fermement" les faits

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Lyon : accusé de viols par une étudiante des Chartreux, le père Plessy "conteste fermement" les faits

Écarté de la direction de l’Institution des Chartreux, le père Jean-Bernard Plessy conteste les accusations de viols et d’agressions sexuelles aggravées formulées par une étudiante majeure. Son avocat affirme qu’il souhaite désormais être entendu par les enquêteurs.

Le père Jean-Bernard Plessy sort du silence par l’intermédiaire de son avocat.

Le religieux de 63 ans, qui a dirigé pendant 27 ans l’Institution des Chartreux à Lyon, "conteste fermement les faits qui lui sont reprochés", a déclaré Me Thibault Ginoux. "Il attend de pouvoir être entendu par les enquêteurs pour démontrer son innocence", a-t-il ajouté.

Une plainte pour "viols et agressions sexuelles aggravées" a été déposée par une étudiante majeure placée sous son autorité. Selon son avocate, Nadia Debbache, les faits dénoncés auraient duré plusieurs mois, jusqu’en juillet dernier.

Le parquet de Lyon, déjà saisi après un signalement du diocèse, a confirmé l’existence de cette plainte. Une enquête pénale est en cours.

Le terme de "relation" contesté

Comme l'avait révélé LyonMag, le 2 septembre, l’archevêque de Lyon Olivier de Germay avait annoncé des mesures conservatoires contre le prêtre en évoquant une "relation" avec une étudiante majeure placée sous son autorité.

L’avocate de la plaignante conteste cette formulation, estimant qu’elle minimise les violences sexuelles dénoncées.
Le diocèse affirme de son côté avoir repris le terme utilisé initialement par la jeune femme et rappelle qu’il appartient désormais à la justice de déterminer la qualification pénale des faits.

Jean-Bernard Plessy avait annoncé dès juillet son départ de la direction de l’établissement. Il est depuis "au repos, en retrait de ses fonctions", selon son avocat. Une enquête canonique est également menée par l’archevêché.

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Chartreux

Jean-Bernard Plessy

9 commentaires
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On verra bien le 12/09/2026 à 16:08

Jusqu’à preuve du contraire, il est innocent.

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Ex Précisions le 12/09/2026 à 15:40

"C'est pas moi c'est mon cierge", ou sa bougie peut-être ;-)

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complot le 12/09/2026 à 15:01

c’est un coup monter de la gauche et des migrants ça

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PereCastor le 12/09/2026 à 15:00

ah ! encore un innocent !

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Saint Glinglin le 12/09/2026 à 14:53

Il y a des violences dans toutes les écoles catholiques, mais c'est un choix des familles pour éviter la mixité sociale de l'école publique.
Quand on voit l'état de la société française et les résultats de PISA, on se dit qu'elles ont bien raison !

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Morale catholique le 12/09/2026 à 14:42

Un homme d'église de 63 balais, donneur de leçons dans une école élitiste, se tape une de ses élèves tout juste majeure 🤡

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rageux le 12/09/2026 à 14:19

t’en sais rien

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Si je peux lui donner un conseil . le 12/09/2026 à 14:07

Ferme-la !

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denis0007 le 12/09/2026 à 14:03

Le nombre d'Innocents qui sont accusés à tort, c'est assez incroyable... Diocèse de Lyon, Mairie de Saint Etienne ou même des vulgaires anonymes : jamais un seul ne va dire "ouï je l'ai fait".

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