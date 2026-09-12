Villeurbanne : un "container-café" de 50 500 euros installé au Tonkin

Un nouveau lieu de vie s’installe au Tonkin. Le club de rugby des Charpennes Tonkin Tigers est à l’origine d’un "container-café" installé sur l’esplanade de l’Europe Jean-Monnet.

Le projet avait été proposé dans le cadre du budget participatif 2024-2025 avec un double objectif : offrir au club un espace pour stocker son matériel et créer un lieu ouvert sur le quartier.

Un espace pour les habitants et les associations

Le container doit permettre d’organiser des activités sportives et de loisirs à destination des habitantes et habitants.

Il pourra également être mis à disposition des associations du quartier pour leurs propres événements.

Plusieurs structures locales ont participé à sa réalisation. L’entreprise à but d’emploi Bross’Up a fabriqué cinq tables et dix bancs à partir de palettes, tandis que Lieux-Courbes a assuré l’aménagement intérieur.

Les fresques du container ont été réalisées par les artistes Anamorphose, Kolor1 et Osru, avec la participation de jeunes du centre social Charpennes-Tonkin.

La Ville de Villeurbanne a financé le projet à hauteur de 50 500 euros dans le cadre du budget participatif.

L’inauguration est prévue ce samedi 12 septembre à 12h30, à l’occasion de la rentrée sportive des Tonkin Tigers.