Tony Parker déjà absent : Vincent Collet prend les commandes de l’ASVEL pour la présaison

Changement sur le banc pour le premier rendez-vous de préparation de l’ASVEL.

Ce vendredi, face à Saint-Chamond, Vincent Collet dirigera l’équipe villeurbannaise.

Nouveau head coach, Tony Parker ne pourra pas être présent pour cette rencontre. L’ancien meneur des Spurs est “retenu par des obligations contractuelles avec la NBA”, annonce le club villeurbannais.

Les joueurs de l’ASVEL ne seront toutefois pas laissés à l’abandon, puisque le prestigieux entraîneur français Vincent Collet retrouvera temporairement les commandes du groupe pour ce premier test de présaison. Il était déjà le coach de l’équipe lyonnaise lors du titre de 2009. Figure emblématique du basket français et mentor de Tony Parker, il est un élément clé du nouveau projet de l’ASVEL. L’an passé, il était l’un des entraîneurs adjoints des Cleveland Cavaliers en NBA, finalistes de la Conférence Est.

Cette première rencontre doit donc permettre à l’ASVEL de lancer véritablement sa préparation avant le retour des échéances officielles. Reste désormais à savoir combien de temps Tony Parker restera éloigné du banc.

Déjà en juillet dernier, le nouveau coach villeurbannais avait dû repousser sa conférence de presse de présentation, retenu en Turquie par la Coupe du monde U17 avec les Bleuets.