Villeurbanne : une voiture incendiée au cocktail Molotov, la polémique antisémite en Thaïlande en toile de fond

Une attaque au cocktail Molotov a provoqué un important incendie ce mercredi 19 août, vers 5h, au nord du quartier Saint-Jean à Villeurbanne.

Une voiture a été visée par un engin incendiaire. Les flammes se sont ensuite propagées à un jardin puis à un garage, provoquant un sinistre impressionnant.

Sur place, les forces de l’ordre ont également découvert un second cocktail Molotov qui n’avait pas explosé. Les occupants des lieux affirment avoir aperçu plusieurs personnes dans leur jardin au moment des faits, avant de les voir prendre la fuite selon le Progrès.

Des constatations ont été réalisées afin de déterminer les circonstances de ces faits et d’identifier ses auteurs.

L'épisode de la famille israélienne en Thaïlande derrière cette attaque ?

Le contexte pourrait orienter les investigations vers une polémique née ces derniers jours sur l’île thaïlandaise de Koh Samui.

Car c'est depuis là-bas que les images du cocktail Molotov qui brûle ont été publiées, par le fils de la victime.

Il s'agit de l'homme originaire de Villeurbanne, responsable du zoo Samui Exotic Parc, qui est accusé de propos et comportements antisémites. Des images diffusées sur les réseaux sociaux le montreraient la semaine dernière impliqué dans une altercation avec une famille israélienne.

Le parc avait d'ailleurs annoncé ne plus vouloir accueillir de visiteurs israéliens et a publié mardi une photographie représentant un drapeau israélien barré d’un symbole d’interdiction, à proximité d’une cible utilisée pour des exercices de tir.

Après l’incendie survenu à Villeurbanne, le responsable du parc a affirmé sur Instagram que la maison visée était celle de sa mère. Dans une vidéo, il a proféré des menaces à l’encontre des auteurs présumés de l’attaque : "Les sans couilles on va les appeler... Ils ont jeté des cocktails Molotov sur la maison de ma mère en France à Lyon. Heureusement pour elle, elle ne dormait pas car elle est angoissée toutes les nuits, elle a entendu et elle est sortie de la maison avant qu'elle ne prenne feu.

Vous avez signé votre arrêt de mort tout seul. Non seulement ma famille est à l'abri, mais en plus, bande de trous de balle… je vais rester sur ces mots-là, vous avez compris. On va voir qui va rester debout en Thaïlande".

À ce stade, aucun élément communiqué ne permet toutefois d’établir formellement que l’incendie de Villeurbanne est directement lié à cette polémique.