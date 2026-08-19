Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : le braqueur d'un hôtel, maîtrisé par le réceptionniste, condamné

Villefranche-sur-Saône : le braqueur d'un hôtel, maîtrisé par le réceptionniste, condamné

Un homme de 23 ans a été condamné lundi 17 août après avoir tenté de dérober la caisse d’un hôtel de Villefranche-sur-Saône en mai dernier. Armé d’un cutter et d’un poing américain, il avait finalement été désarmé par le réceptionniste.

Le réceptionniste ne s’était pas laissé impressionner. Le 4 mai dernier, vers 20h45, un homme au visage dissimulé par un casque de moto était entré dans un hôtel de Villefranche-sur-Saône avec plusieurs armes.

Cutter à la main, le jeune homme de 23 ans avait menacé l’employé derrière le comptoir et exigé le contenu de la caisse. Le salarié avait alors saisi une chaise, réussi à le désarmer puis alerté la police.

Le suspect avait été interpellé peu après, sans parvenir à repartir avec l’argent. Selon les éléments évoqués à l’audience, celui-ci devait notamment servir à acheter du cannabis.

Une altération du discernement retenue

Devant le tribunal caladois lundi, le prévenu a reconnu les faits, évoquant également une dépendance au crack.

Déjà condamné et placé sous curatelle depuis sa majorité, il présente des troubles anciens. Une expertise psychiatrique a notamment relevé une importante impulsivité et conclu à une altération de son discernement au moment des faits.

Le parquet a, de son côté, souligné la dangerosité pouvant découler de ses fragilités et de son parcours.

Le tribunal a finalement prononcé une peine de douze mois de prison, dont huit avec sursis probatoire. Les quatre mois ferme seront exécutés sous bracelet électronique.

Tags :

Villefranche-sur-Saône

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Catalan le 19/08/2026 à 16:19

Ah,,,,, Villefranche et son tribunal !!!!!

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 19/08/2026 à 15:59

Le réceptionniste a eu du bol que la racaille ne porte pas plainte contre lui, il aurait fait de la prison, lui...

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 19/08/2026 à 15:53

La folie est bien de laisser en liberté un vrai malade.

Signaler Répondre
avatar
Justice mon c... le 19/08/2026 à 15:34

4 mois sous bracelet électronique....

Bande de guignols !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 19/08/2026 à 14:48

Les fous dangereux en liberté.
Le problème c'est qu'ils ne sont pas assez fous pour savoir qu'ils ne risquent pas grand chose...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.