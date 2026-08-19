Le réceptionniste ne s’était pas laissé impressionner. Le 4 mai dernier, vers 20h45, un homme au visage dissimulé par un casque de moto était entré dans un hôtel de Villefranche-sur-Saône avec plusieurs armes.

Cutter à la main, le jeune homme de 23 ans avait menacé l’employé derrière le comptoir et exigé le contenu de la caisse. Le salarié avait alors saisi une chaise, réussi à le désarmer puis alerté la police.

Le suspect avait été interpellé peu après, sans parvenir à repartir avec l’argent. Selon les éléments évoqués à l’audience, celui-ci devait notamment servir à acheter du cannabis.

Une altération du discernement retenue

Devant le tribunal caladois lundi, le prévenu a reconnu les faits, évoquant également une dépendance au crack.

Déjà condamné et placé sous curatelle depuis sa majorité, il présente des troubles anciens. Une expertise psychiatrique a notamment relevé une importante impulsivité et conclu à une altération de son discernement au moment des faits.

Le parquet a, de son côté, souligné la dangerosité pouvant découler de ses fragilités et de son parcours.

Le tribunal a finalement prononcé une peine de douze mois de prison, dont huit avec sursis probatoire. Les quatre mois ferme seront exécutés sous bracelet électronique.