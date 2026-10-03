Lyon : un policier en civil roué de coups dans le tramway T4

Le policier rejoignait son service en tenue civile lorsqu’il a été jeté au sol puis roué de coups, notamment au visage, dans le tramway T4. L’agression a eu lieu vendredi vers 17 heures, à hauteur de l’arrêt Jet d’Eau-Mendès France, dans le 8e arrondissement de Lyon.
L’agent venait de demander à un groupe de quatre hommes de se calmer selon Le Progrès.
Pris en charge à l’hôpital Jean-Mermoz pour des examens, il souffre d’un hématome à l’œil et présente des égratignures au visage et au nez.
Le gardien de la paix a déposé plainte.
Reconnu par un membre du groupe
Selon le syndicat Un1té Rhône, les quatre jeunes hommes bousculaient des voyageurs, crachaient et proféraient des insultes dans la rame. L’un d’eux a reconnu le fonctionnaire, qui exerce au service interdépartemental de sécurisation des transports en commun.
Un1té Rhône dénonce un "lynchage". Le syndicat considère que l’agent a été visé en raison de sa profession : "S’attaquer à un policier parce qu’il est policier, c’est s’attaquer à l’institution qu’il représente et aux valeurs de la République".
Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les suspects. Les images de vidéoprotection du tramway devraient notamment être exploitées.
Eux attendent l annulation de l election du maire de ST FONS. Ce sera 3 mairies lfistes dont les élections seront annulées, et avec du courage l election du gendre au gourou Melenchon annulée ....Signaler Répondre
Nous aussi, on attend et on prie notre dame de Fourvière de nous débarrasser de cette nouvelle peste brune...
Bientôt 5000 policiers dans les rames. Ça va les calmer ces délinquants. A quand la responsabilisation des parents par des condamnations et des amendes?Signaler Répondre
Courage et merci a cet homme courageux, et bravo a nos forces de l ordre qui oeuvrent pour notre sécuritéSignaler Répondre
Prompt rétablissement à lui, et que sa famille et collègues soient assures du soutien de l' immense majorité des citoyens qui eux veulent vivre en paix et en sécurité.
Nous avons ouverts des écoles et fermes des prisons .......les temps changent, il est temps d' ouvrir des prisons pour ne pas fermer des écoles........
2027 sera notre limite à la patience....et notre dernière chance..
Ni oubli, ni pardon..
Je me demande encore sincèrement combien de temps ça tiendra la fameuse mesure de Badinter...Signaler Répondre
Tout le monde est à bout de cette insécurité et du laissez-faire permanent et comme personne n'a envie de payer pour construire +50 000 places de prison...
la métropole apporte une solution facile et sans efficacitéSignaler Répondre
Quand est-ce que les castors et les autruches vont se réveiller ???Signaler Répondre
je pense que ces petits jeunes vont finir par se calmer c est que passagerSignaler Répondre
Pourquoi il ne sait pas servie de son arme ? C'est une tentative de meurtre pourtantSignaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
Six années passées sous le totalitarisme de la secte verte : très long sans être bon.Signaler Répondre
Il faut laisser les sauvages imposer leur façon de faire ? C'est l'idée de votre message ?Signaler Répondre
Vous n’y étiez pas. Il est intervenu dans l’intérêt des voyageurs. Par contre, une chose est sûre : à 4 contre 1, ses agresseurs qui emm**daient le monde gratuitement et souillaient la rame ne sont pas des cowboys mais des me*des. On a compris à qui vous vous identifiez. Chacun ses aspirations dans la vie…Signaler Répondre
Des jeunes qui meritaient de se faire LBDiser (Oups dsl c'est sorti tout seul)Signaler Répondre
Ras le vol de ces sauvageons! Il est urgent de taper fort … et de plus de déposer plainte et poursuivre les hommes politiques Laxistes… malgré leurs dénégations bidons de principe après coupSignaler Répondre
Alors continuez à voter LFI, la prochaine fois ce sera peut-être vous ou votre enfant qui se fera tabassé....Signaler Répondre
Calahan n'est pas encore réveillé, mais ça ne saurait tarder, et on va avoir droit à un ses habituels commentaires de haute volée sur la police, comme d'habitude.Signaler Répondre
A vous lire vous approuvez le comportement des voyous qui l'ont agressé. Complice donc coupable de l'état d'esprit qui règne chez certains.Signaler Répondre
Encore un qui fera moins le cowboy la prochaine fois.Signaler Répondre
toute cette violence est insupportable LFI en est responsable avec leurs méthodes, il utilise les jeunes pour déstabiliser la république et mettre le pays en feu et surtout il montre l exemple en lynchant des jeunes avec l aide de la jeune garde si bien soutenu par les EELVSignaler Répondre
Ce qu'il se passe aujourd'hui est la conséquence de 6 ans de dogmatisme sectaire, d'idéologie bornée et de bienveillance de bas étage....Signaler Répondre
J'attends une réaction de Doucet, Lahmar, Boumerdrit et toute la clique....Signaler Répondre
Merci monsieur Doucet pour votre déclaration.Signaler Répondre
Ok merci pour ce commentaire fort inutile et totalement hors sujetSignaler Répondre
LFI va encore dire que c’est la police qui provoque.Signaler Répondre
Pas de réaction des bonnes ames politiques qui fustigent la police qui fait son boulot devant de vulgaires émeutiers.....Signaler Répondre
on a l’habitude quoi, juste un avant gout de ce que sera la France sous LFISignaler Répondre
il faut calmer ces petits esprits en sortant des armes létales qui feront vite revenir le pays dans la paixSignaler Répondre
La mesure phare prise par la Métropole de Lyon concernant le ticket TCL aux flics a bien fonctionné la preuve La droite au pouvoir c’est une arnaque aucun programme pour les citoyens Acheter des climatiseurs sans appel d’offres débloquer une rue ou encore changer le nom d’une rue… Le programme de la droite est nul 6 ans à supporter cette métropole sa va être longSignaler Répondre