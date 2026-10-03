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Lyon : un policier en civil roué de coups dans le tramway T4

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Lyon : un policier en civil roué de coups dans le tramway T4

Un gardien de la paix a été agressé vendredi après-midi dans le T4, à Lyon 8e, après être intervenu pour calmer un groupe. Pris en charge à l’hôpital, il a déposé plainte.

Le policier rejoignait son service en tenue civile lorsqu’il a été jeté au sol puis roué de coups, notamment au visage, dans le tramway T4. L’agression a eu lieu vendredi vers 17 heures, à hauteur de l’arrêt Jet d’Eau-Mendès France, dans le 8e arrondissement de Lyon.

L’agent venait de demander à un groupe de quatre hommes de se calmer selon Le Progrès.

Pris en charge à l’hôpital Jean-Mermoz pour des examens, il souffre d’un hématome à l’œil et présente des égratignures au visage et au nez.

Le gardien de la paix a déposé plainte.

Reconnu par un membre du groupe

Selon le syndicat Un1té Rhône, les quatre jeunes hommes bousculaient des voyageurs, crachaient et proféraient des insultes dans la rame. L’un d’eux a reconnu le fonctionnaire, qui exerce au service interdépartemental de sécurisation des transports en commun.

Un1té Rhône dénonce un "lynchage". Le syndicat considère que l’agent a été visé en raison de sa profession : "S’attaquer à un policier parce qu’il est policier, c’est s’attaquer à l’institution qu’il représente et aux valeurs de la République".

Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les suspects. Les images de vidéoprotection du tramway devraient notamment être exploitées.

28 commentaires
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On attend et espere le 03/10/2026 à 16:53
Bianca a écrit le 03/10/2026 à 14h43

J'attends une réaction de Doucet, Lahmar, Boumerdrit et toute la clique....

Eux attendent l annulation de l election du maire de ST FONS. Ce sera 3 mairies lfistes dont les élections seront annulées, et avec du courage l election du gendre au gourou Melenchon annulée ....
Nous aussi, on attend et on prie notre dame de Fourvière de nous débarrasser de cette nouvelle peste brune...

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L’affreux Jojo le 03/10/2026 à 16:51

Bientôt 5000 policiers dans les rames. Ça va les calmer ces délinquants. A quand la responsabilisation des parents par des condamnations et des amendes?

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Respectueux.....mais avec de la memoire le 03/10/2026 à 16:38
Funyboy a écrit le 03/10/2026 à 14h49

Encore un qui fera moins le cowboy la prochaine fois.

Courage et merci a cet homme courageux, et bravo a nos forces de l ordre qui oeuvrent pour notre sécurité
Prompt rétablissement à lui, et que sa famille et collègues soient assures du soutien de l' immense majorité des citoyens qui eux veulent vivre en paix et en sécurité.
Nous avons ouverts des écoles et fermes des prisons .......les temps changent, il est temps d' ouvrir des prisons pour ne pas fermer des écoles........
2027 sera notre limite à la patience....et notre dernière chance..
Ni oubli, ni pardon..

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realisme le 03/10/2026 à 16:26

Je me demande encore sincèrement combien de temps ça tiendra la fameuse mesure de Badinter...
Tout le monde est à bout de cette insécurité et du laissez-faire permanent et comme personne n'a envie de payer pour construire +50 000 places de prison...

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solution facile le 03/10/2026 à 16:15
metropole de lyon a écrit le 03/10/2026 à 14h17

La mesure phare prise par la Métropole de Lyon concernant le ticket TCL aux flics a bien fonctionné la preuve La droite au pouvoir c’est une arnaque aucun programme pour les citoyens Acheter des climatiseurs sans appel d’offres débloquer une rue ou encore changer le nom d’une rue… Le programme de la droite est nul 6 ans à supporter cette métropole sa va être long

la métropole apporte une solution facile et sans efficacité

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Les Fachos Incultes le 03/10/2026 à 16:13
quatre contre un a écrit le 03/10/2026 à 14h37

LFI va encore dire que c’est la police qui provoque.

Quand est-ce que les castors et les autruches vont se réveiller ???

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kourross le 03/10/2026 à 15:54

je pense que ces petits jeunes vont finir par se calmer c est que passager

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Free Lyon le 03/10/2026 à 15:42

Pourquoi il ne sait pas servie de son arme ? C'est une tentative de meurtre pourtant

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la france a Macron le 03/10/2026 à 15:33

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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Néant Vert le 03/10/2026 à 15:32
metropole de lyon a écrit le 03/10/2026 à 14h17

La mesure phare prise par la Métropole de Lyon concernant le ticket TCL aux flics a bien fonctionné la preuve La droite au pouvoir c’est une arnaque aucun programme pour les citoyens Acheter des climatiseurs sans appel d’offres débloquer une rue ou encore changer le nom d’une rue… Le programme de la droite est nul 6 ans à supporter cette métropole sa va être long

Six années passées sous le totalitarisme de la secte verte : très long sans être bon.

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Vecteur 69 le 03/10/2026 à 15:28
Funyboy a écrit le 03/10/2026 à 14h49

Encore un qui fera moins le cowboy la prochaine fois.

Il faut laisser les sauvages imposer leur façon de faire ? C'est l'idée de votre message ?

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Stinkyboy le 03/10/2026 à 15:13
Funyboy a écrit le 03/10/2026 à 14h49

Encore un qui fera moins le cowboy la prochaine fois.

Vous n’y étiez pas. Il est intervenu dans l’intérêt des voyageurs. Par contre, une chose est sûre : à 4 contre 1, ses agresseurs qui emm**daient le monde gratuitement et souillaient la rame ne sont pas des cowboys mais des me*des. On a compris à qui vous vous identifiez. Chacun ses aspirations dans la vie…

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hhhf le 03/10/2026 à 15:06

Des jeunes qui meritaient de se faire LBDiser (Oups dsl c'est sorti tout seul)

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le shérif le 03/10/2026 à 15:05

Ras le vol de ces sauvageons! Il est urgent de taper fort … et de plus de déposer plainte et poursuivre les hommes politiques Laxistes… malgré leurs dénégations bidons de principe après coup

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Vous aimez la nouvelle France le 03/10/2026 à 15:00

Alors continuez à voter LFI, la prochaine fois ce sera peut-être vous ou votre enfant qui se fera tabassé....

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On attend son commentaire intelligent le 03/10/2026 à 14:57

Calahan n'est pas encore réveillé, mais ça ne saurait tarder, et on va avoir droit à un ses habituels commentaires de haute volée sur la police, comme d'habitude.

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raslebol69 le 03/10/2026 à 14:54
Funyboy a écrit le 03/10/2026 à 14h49

Encore un qui fera moins le cowboy la prochaine fois.

A vous lire vous approuvez le comportement des voyous qui l'ont agressé. Complice donc coupable de l'état d'esprit qui règne chez certains.

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Funyboy le 03/10/2026 à 14:49

Encore un qui fera moins le cowboy la prochaine fois.

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phil 6 le 03/10/2026 à 14:47

toute cette violence est insupportable LFI en est responsable avec leurs méthodes, il utilise les jeunes pour déstabiliser la république et mettre le pays en feu et surtout il montre l exemple en lynchant des jeunes avec l aide de la jeune garde si bien soutenu par les EELV

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Anti verts le 03/10/2026 à 14:44
metropole de lyon a écrit le 03/10/2026 à 14h17

La mesure phare prise par la Métropole de Lyon concernant le ticket TCL aux flics a bien fonctionné la preuve La droite au pouvoir c’est une arnaque aucun programme pour les citoyens Acheter des climatiseurs sans appel d’offres débloquer une rue ou encore changer le nom d’une rue… Le programme de la droite est nul 6 ans à supporter cette métropole sa va être long

Ce qu'il se passe aujourd'hui est la conséquence de 6 ans de dogmatisme sectaire, d'idéologie bornée et de bienveillance de bas étage....

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Bianca le 03/10/2026 à 14:43

J'attends une réaction de Doucet, Lahmar, Boumerdrit et toute la clique....

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Merci merci le 03/10/2026 à 14:40

Merci monsieur Doucet pour votre déclaration.

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JA le 03/10/2026 à 14:39
metropole de lyon a écrit le 03/10/2026 à 14h17

La mesure phare prise par la Métropole de Lyon concernant le ticket TCL aux flics a bien fonctionné la preuve La droite au pouvoir c’est une arnaque aucun programme pour les citoyens Acheter des climatiseurs sans appel d’offres débloquer une rue ou encore changer le nom d’une rue… Le programme de la droite est nul 6 ans à supporter cette métropole sa va être long

Ok merci pour ce commentaire fort inutile et totalement hors sujet

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quatre contre un le 03/10/2026 à 14:37

LFI va encore dire que c’est la police qui provoque.

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Évidemment le 03/10/2026 à 14:27

Pas de réaction des bonnes ames politiques qui fustigent la police qui fait son boulot devant de vulgaires émeutiers.....

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la routine le 03/10/2026 à 14:20

on a l’habitude quoi, juste un avant gout de ce que sera la France sous LFI

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le Zorze le 03/10/2026 à 14:20

il faut calmer ces petits esprits en sortant des armes létales qui feront vite revenir le pays dans la paix

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metropole de lyon le 03/10/2026 à 14:17

La mesure phare prise par la Métropole de Lyon concernant le ticket TCL aux flics a bien fonctionné la preuve La droite au pouvoir c’est une arnaque aucun programme pour les citoyens Acheter des climatiseurs sans appel d’offres débloquer une rue ou encore changer le nom d’une rue… Le programme de la droite est nul 6 ans à supporter cette métropole sa va être long

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