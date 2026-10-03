Lyon : un policier en civil roué de coups dans le tramway T4

Le policier rejoignait son service en tenue civile lorsqu’il a été jeté au sol puis roué de coups, notamment au visage, dans le tramway T4. L’agression a eu lieu vendredi vers 17 heures, à hauteur de l’arrêt Jet d’Eau-Mendès France, dans le 8e arrondissement de Lyon.

L’agent venait de demander à un groupe de quatre hommes de se calmer selon Le Progrès.

Pris en charge à l’hôpital Jean-Mermoz pour des examens, il souffre d’un hématome à l’œil et présente des égratignures au visage et au nez.

Le gardien de la paix a déposé plainte.

Reconnu par un membre du groupe

Selon le syndicat Un1té Rhône, les quatre jeunes hommes bousculaient des voyageurs, crachaient et proféraient des insultes dans la rame. L’un d’eux a reconnu le fonctionnaire, qui exerce au service interdépartemental de sécurisation des transports en commun.

Un1té Rhône dénonce un "lynchage". Le syndicat considère que l’agent a été visé en raison de sa profession : "S’attaquer à un policier parce qu’il est policier, c’est s’attaquer à l’institution qu’il représente et aux valeurs de la République".

Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les suspects. Les images de vidéoprotection du tramway devraient notamment être exploitées.