Mobilisation lycéenne à Lyon : la CGT veut que la préfecture laisse les jeunes manifester

La CGT du Rhône et de la Métropole de Lyon prend position dans le mouvement lycéen qui agite l’agglomération depuis le mardi 29 septembre.

Dans un communiqué, le syndicat apporte son soutien aux revendications des lycéens tout en déplorant "les atteintes aux personnes et aux biens" intervenues dans certains établissements scolaires.

Depuis le début de la semaine, plusieurs lycées lyonnais ont été concernés par des blocages, des dégradations et des affrontements. Vendredi, la préfecture avait interdit de 6h à 18h les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs dans un rayon de 100 mètres autour de 44 établissements ayant basculé vers des cours à distance. Une mesure qui ne passe pas auprès du syndicat.

L’arrêté préfectoral dans le viseur

La centrale syndicale s’attaque donc à la décision préfectorale limitant les rassemblements autour des établissements concernés. "La préfecture du Rhône prend une décision qui crée un précédent dangereux et s’attaque directement à la liberté de manifester", estime l’UD CGT 69.

Elle réclame ainsi "le retrait de cet arrêté" et demande aux services de l’État de recevoir les organisations de jeunesse afin qu’elles puissent exposer leurs revendications.

"Ces violences ne sont pas justifiables"

La CGT porte aussi une appréciation très critique sur l’action des forces de l’ordre durant ces mobilisations, évoquant "la répression policière opérée sur des mineurs et lycéens. Ces violences ne sont pas justifiables".

Pour l’organisation, "l’expression de la colère doit être entendue" et les pouvoirs publics doivent apporter des réponses aux revendications formulées par les jeunes.

La CGT propose son soutien aux lycéens

Pas invitée à la fête, l’organisation dit également être prête à répondre aux sollicitations des jeunes mobilisés, tout en affirmant vouloir respecter "l’autonomie et les choix des modes d’action opérés par les lycéens".

La CGT appelle enfin à rapprocher les mobilisations des lycéens et étudiants de celles des salariés. Elle invite ses propres syndicats à "construire et ancrer les mobilisations sur les lieux de travail" afin de favoriser "l’unité" entre travailleurs, lycéens et étudiants à l'approche de la présidentielle.