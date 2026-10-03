Mobilisation lycéenne à Lyon : la CGT veut que la préfecture laisse les jeunes manifester

La CGT du Rhône et de la Métropole de Lyon prend position dans le mouvement lycéen qui agite l’agglomération depuis le mardi 29 septembre.
Dans un communiqué, le syndicat apporte son soutien aux revendications des lycéens tout en déplorant "les atteintes aux personnes et aux biens" intervenues dans certains établissements scolaires.
Depuis le début de la semaine, plusieurs lycées lyonnais ont été concernés par des blocages, des dégradations et des affrontements. Vendredi, la préfecture avait interdit de 6h à 18h les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs dans un rayon de 100 mètres autour de 44 établissements ayant basculé vers des cours à distance. Une mesure qui ne passe pas auprès du syndicat.
L’arrêté préfectoral dans le viseur
La centrale syndicale s’attaque donc à la décision préfectorale limitant les rassemblements autour des établissements concernés. "La préfecture du Rhône prend une décision qui crée un précédent dangereux et s’attaque directement à la liberté de manifester", estime l’UD CGT 69.
Elle réclame ainsi "le retrait de cet arrêté" et demande aux services de l’État de recevoir les organisations de jeunesse afin qu’elles puissent exposer leurs revendications.
"Ces violences ne sont pas justifiables"
La CGT porte aussi une appréciation très critique sur l’action des forces de l’ordre durant ces mobilisations, évoquant "la répression policière opérée sur des mineurs et lycéens. Ces violences ne sont pas justifiables".
Pour l’organisation, "l’expression de la colère doit être entendue" et les pouvoirs publics doivent apporter des réponses aux revendications formulées par les jeunes.
La CGT propose son soutien aux lycéens
Pas invitée à la fête, l’organisation dit également être prête à répondre aux sollicitations des jeunes mobilisés, tout en affirmant vouloir respecter "l’autonomie et les choix des modes d’action opérés par les lycéens".
La CGT appelle enfin à rapprocher les mobilisations des lycéens et étudiants de celles des salariés. Elle invite ses propres syndicats à "construire et ancrer les mobilisations sur les lieux de travail" afin de favoriser "l’unité" entre travailleurs, lycéens et étudiants à l'approche de la présidentielle.
Exact, un investisseur sérieux ne s'engagera que dans un pays stable et sécurisé....ce qui est normal.....Signaler Répondre
Le syndicat de la magistrature soutient les émeutiers.Signaler Répondre
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https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/defense-des-libertes/atteintes-a-l-action-syndicale-et-au-mouvement-social/cessons-de-r%C3%A9primer-la-jeunesse-pour-la-faire-taire/
il faut dissoudre la CGT et remettre la mère Binet au boulot, ça la changera des plateaux de téléSignaler Répondre
C est bon de rire parfois,Signaler Répondre
C est bon de rire ah, ah 🤪🤪🤣🤣
CGT LFI pauvres nazes. Bosser doncSignaler Répondre
les journalistes sont le 4 eme pouvoir mais en France malheureusement les journalistes sont la main du pouvoirSignaler Répondre
Les aides compensent des surtaxations d' impôts et de charges sociales. Sans ces compensations il n' y aurait plus aucune industrie en FranceSignaler Répondre
Même pas invités la CGT !Signaler Répondre
...et hop ni vus ni connus ils se réveillent après un énième abus de leurs privilèges qui leur rend la digestion difficile.
Heu les gars!! Vous avez oublié de nous appeler!
Aujourd'hui déjà morts mais bien moins que demain.....
Il faut les laisser manifester et mettre en face d'eux des canons à eau !Signaler Répondre
Le monde entier s'en fout complètement de la partie écervelée de la "jeunesse française" obsessedée par la destruction des lieux de savoir. Il en est de même pour les organisations rétrogrades prétendant offrir aux genre humain des lendemains qui chantent.... l'internationale. Quant aux dangers de l'extrême droite n'en parlons même pas. Le monde entier s'accommodera volontiers du régime politique français, quel qu'il soit, tant que la France saura garder un attrait certain aux investissements nationaux et internationaux.Signaler Répondre
Pour les familles de ces jeunes manipulés par cette gauche irresponsable. Cette fois la facture sera présentée aux familles de jeunes identifiés. Il suffit d’une personne identifiée dans le groupe pour qu’elle soit considérée responsable...Signaler Répondre
Je te propose de monter ton entreprise pour te gaver de ces milliards d‘aide. Ok ?Signaler Répondre
L'Ifop relève qu'en 1994, chez les 15-18 ans, 54 % se situaient à gauche contre 46 % à droite. En 2025, le rapport s'est inversé : 56 % se situent à droite contre 44 % à gauche. Les lycées qui manifestent sont donc plus a droite qu'à gauche sur l'échiquier politique, et les idées d'extrême droite sont solidement ancrées dans l'électorat lycéen.Signaler Répondre
Ne parle pas au nom des français, stp.Signaler Répondre
Tu soutiens les émeutes, la destruction, c’est ton choix, mais beaucoup de français ne les soutiennent pas.
Le budget de l'État résumé en une image : Aides aux entreprises : 211 Md€ Déficit des retraites 2025 : 5,1 Md€ Suppression de 4018 postes de profs : ~0,2 Md€ On détruit nos services publics pour des clopinettes face au mur des aides sans contrepartie. On est vraiment trop gentils de laisser passer ça…Signaler Répondre
Quand on voit que depuis plus de 10 ans, que tous les cortèges managés par la CGT ou autres organizations ultras de gauche se terminent dans de la casse et autres, il y a de quoi rire ….Signaler Répondre
Vous êtes déconnecté dea réalité c'est tout. Personne n'est fier contrairement à ce que vous avancez, la plupart des gens n'en ont rien à cirer. Les lycéens qui cassent ne seront jamais crédibles.Signaler Répondre
Quand a ceux qui manifestent paisiblement, ils n'auront malheureusement pas gain de cause.
Quand aux gilets jaunes eux au moins avaient de vrais raisons mais contrairement à ce que vous dites ils n'ont absolument rien gagné. Macron ne leur a rien donné hormis de pauvres miettes.
Ils n'ont rien gagné du tout a part le fait d'avoir été brutalisé s en retour.
Donc là les jeunes manifestent et certains cassent mais a la fin ils n'auront rien de plus
Je dirais plutôt que nous sommes entrain de vivre les derniers soubresauts de la gauchosphere 🤫🤣Signaler Répondre
la cgt une gageure de gaucho qui s en foutent plein les poches et qui n en branle pas une glincheSignaler Répondre
Sérieux, ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis les pieds dans une manif ? Le service d'ordre de la CGT est toujours là et toujours aussi efficace. Et quand au nombre d'adhérents, la CGT a plus d'adhérents que tous les partis politiques, RN compris. Alors revoyez votre baratin !Signaler Répondre
1968 excuseSignaler Répondre
Les syndicats sont, pour leurs directions du moins, totalement récupérés et/ou corrompus.Signaler Répondre
Ils n'ont aucune légitimité, ne sont en aucun cas représentatifs par le nombre... mais ils conservent leur siège quand il faut négocier. Et finalement ils signent.
C'est la plus grande arnaque qui existe à l'heure actuelle.
Ils n'existent que pour contenir les revendications, avec leurs grèves d'un seul jour 8 fois par an.
Taux de victoire syndicale : 0.
Imaginez gagner une guerre avec des généraux qui ne se battent que les lundi et vendredi, mais jamais deux semaines d'affilée, et seulement entre 10h et 16h.. les syndicats.
Ce sont des traitres.
Très, Très intelligent de brûler des lycées pour lesquels ces stupides manifestants réclament la vétusté. maintenant, au lieu d'améliorer cela, il va falloir réparer. ces pourris de banlieusards masqués devraient être expédiés de France et retourner dans leurs pays où il seront certainement moins libres de tout casser comme malheureusement on le constate chez nous. Il faut arrêter de s'en prendre à la police et les laisser tabasser toute cette racaille nauséabonde. A tous ces abrutis de LFIstes, allez donc bosser au lieu de prôner le saccage de notre société.Signaler Répondre
on est le pays de la révolution et notre hymne commence par "aux armes citoyens" et vous êtes choqué qu’on prenne les armes pour faire la révolutionSignaler Répondre
Le monde entier....il faudrait songer a voyager..,Signaler Répondre
Mais merci, mercredi vous êtes libre pour un dîner ?🤣🤣🤣
"commentaires stupides que l’on peut lire sur LyonMag " ?Signaler Répondre
Vous voulez illustrer ce que vous avancez avec votre propre commentaire ? Il en cumule justement les travers : simplifications à outrance, vision réductrice et lecture manichéenne de la réalité.
Heureusement la France ne se résume pas aux commentaires stupides que l’on peut lire sur LyonMag Bravo à la jeunesse qui défend ses droits Le monde entier est fier de cette jeunesse France GenZ contrairement à l’extrême droite et à certains de leurs jeunes qui discutent sur Facebook avec une idéologie des années 30.et prétendu premier ministre Les Gilets jaunes ont fait plier Macron et obtenu une partie de leurs revendications. Maintenant, c’est aux jeunes de faire plier Macron et de faire pression sur l’État Force à eux Soutien total des Français et des étrangers à cette jeunesseSignaler Répondre
vraiment hallucinant !!Signaler Répondre
Il fut un temps où ils avaient leur propre service d ordre et ça ne bougeait pas une oreille.....Signaler Répondre
Maintenant ils sont tellement peu nombreux qu ils peinent meme a faire un défilé....a force d'exagérer et d abuser de leur position, ils ne représentent plus,tous syndicats confondus que 8% des travailleurs, principalement dans la fonction publique .....et on voit ce qu elle est devenue
Ne serait il pas temps de revoir leur mode de financement a plus de 1 milliard d euros ?
Il faudrait siffler la fin de la récréation non ? ?Signaler Répondre
Travailleur, je vois mon fils lycéen arriver sur mon lieu de travail au lieu d étudier, l'assise risque d'être délicate pour lui pendant quelques jours ......Signaler Répondre
"La CGT fait semblant de ne pas voir les dégradations."Signaler Répondre
Les syndicats gauchistes , dont la CGT , champions pour attiser la casse , la déstabilisation , jouant quelques fois double jeu avec le gouvernement , pas opposés aux Blackblocs , les acceptant dans leurs manifs , se frottent les mains ...Quoi de mieux pour préparer une éventuelle guerre civile , un blocage du pays , bref le bordel !Signaler Répondre
Les jeunes oui il faut qu'ils manifestent ils sont abandonnés par l'État comme tout le reste.Signaler Répondre
Par contre LFI, racaille, black blocs et autres nuisibles à la niche...
Je viens juste de me rappeler une réaction du gourou Melenchon a un débat public.Signaler Répondre
On lui demande si il connaît Nicolas.....son air ahuri nous a donné la réponse. C est dire s il est en phase avec le peuple.
Puis juste après il a parlé de la France généreuse pour l accueil aux migrants...
Il nous prendrait pas pour des c...
Inadmissible que contrairement à d'autres pays la CGT et autres syndicats soient subventionnés par l'état donc nos impôts.Signaler Répondre
Qu'ils fonctionnent avec les cotisations de leurs affidés !!!
Voilà une source d'économies !!!
Et suivant le même principe, la prochaine fois que les divers-droite de la FNSEA et les bardellistes de la Confédération Rurale casseront tout (des dizaines de millions de dégâts a chaque fois), qu'on prélève dans les poches du RN, de l'UDR et et de LR pour réparer les dégâts.Signaler Répondre
il faudrait que toute declaration de manifestation sur l’espace public soit accompagnée d’une assurance RC.Signaler Répondre
Fin de l' article : La CGT " invite ses propres syndicats à "construire et ancrer les mobilisations sur les lieux de travail" afin de favoriser "l’unité" entre travailleurs, lycéens et étudiants à l'approche de la présidentielle. "Signaler Répondre
Ils préparent le désordre pour les présidentielles ?
Enfin de compte, il suffirait juste de rendre aux collégiens leurs téléphones portables pendant les cours pour apaisé la situation.Signaler Répondre
Comme d'habitude, la CGT est du côté de casseurs et cherche a récupérer le mouvement. Pathétique !Signaler Répondre
les autorités faites comme en 196 sortez les CRS avec leurs matraques et remettez de l'ordreSignaler Répondre
ps je sais de quoi je parle j't étais dans les manifs
Viront les des lycées .De toutes façons, ils trop débiles pour être d'une quelconque utilité à notre pays.Signaler Répondre
La CGT, devrait proposer son service d ordre pour la mobilisation , pour éviter le chaos des casseurs.Signaler Répondre
La CGT manque de clientèle ?Signaler Répondre
C' est donc le moment de faire sauter ses subventions. Cela participera à une meilleure maîtrise de nos dépenses publiques.
" Les ressources des syndicats de salariés atteignent 4 milliards d’euros par an, dont seulement 150 millions au titre des cotisations.
source :
https://www.contrepoints.org/2012/02/25/70653-rapport-perruchot-sur-largent-des-syndicats-revelations-etonnantes-propositions-insuffisantes "
L état de la France n est plus a démontrer .c est une catastrophe, économique , financière, sécuritaire, scolaire , sociale, ,,,,,,. Voilà le résultat de la politique de notre show man médiatique a l ego surdimensionné qui pense détenir le savoir mais que les autres chefs d états n écoutent même plus. Dernier scandale en date , Super Mario fait du jet ski a la une de Paris Match pendant les incendies,,,,,,,,il est vraiment vraiment dans un autre monde.Signaler Répondre
La CGT avec Binet ce n'est plus un syndicat, c'est une formation politique d'extrême gauche.Signaler Répondre
Ok et que la CGT paye la casse......en toute responsabilité..Signaler Répondre