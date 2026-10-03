Lyon : un conducteur alcoolisé grille un feu rouge, une femme grièvement blessée

Trois voitures impliquées, quatre blessés et deux personnes à désincarcérer : l’accident survenu vers 1h30 dans la nuit de jeudi à vendredi à l’intersection du cours Bayard et du quai Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon a nécessité un important dispositif de secours.
Selon les premiers éléments, un conducteur de 21 ans aurait franchi un feu rouge alors qu’il circulait avec deux amis à bord de son véhicule.
Sa voiture a percuté de plein fouet un autre véhicule arrivant perpendiculairement. Sous la violence du choc, celui-ci a été projeté contre une troisième voiture.
Une conductrice de 28 ans en urgence absolue
Deux victimes ont dû être désincarcérées par les pompiers.
Une conductrice de 28 ans a été transportée à l’hôpital en état d’urgence absolue. Une autre automobiliste a été prise en charge en urgence relative.
Les deux passagers du conducteur de 21 ans ont également été blessés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé.
Le jeune homme soupçonné d’avoir provoqué l’accident n’aurait été que légèrement blessé. Testé positif à l’alcool, il a été interpellé.
Ce témoignage fait peur... Tous ces jeunes sans cervelles sont foutus, il resteront toutes leurs vies des déchets...Signaler Répondre
La Gauche : -" Mais ce n'est pas de sa faute, le pauvre il est malade de l'alcool, c'est lui qui est à plaindre !"Signaler Répondre
Le vélo ne tue pas plus que le piéton, même avec des drogués à l'alcool (une chance pour la France ?).Signaler Répondre
L'auto tue.
évidemment mais pas que... je travaille de nuit et termine à 5h et quand je passe par la presqu'île, par saint just ou dans certains quartiers du 6e vers tête d'or (entre foch et duquesne) il y en a des bonbonnes de protoxyde d'azote au sol dans les caniveaux ou sur les trottoirs...Signaler Répondre
j'avais du mal à croire que c'était un tel fléau et aussi répandu mais il faut le voir pour prendre conscience... la journée on ne voit rien vu que les agents d'entretien ramassent tout
C’est la voiture qui boit, qui fume, qui se drogue, qui prend du protoxydeSignaler Répondre
Bizarre.... Toujours aucun commentaire ?Signaler Répondre
Ah oui c'est parce que c'est des voitures en cause...
Tu pèses 10kg ? Faut manger Coco !Signaler Répondre
"jeunes du coin" : c'est plutôt "racailles du coin"...Signaler Répondre
L'alcool tue partout !Signaler Répondre
Et quelle leçon apprendront-ils quand on lit des articles ici de jeunes conducteurs positifs à tout (alcool, drogue, protoxyde d'azote) et qui pour excès de vitesse + feu rouge grillé + piéton tué ne prennent que 2 ans ferme, et ça c'est avant les réductions automatiques de peine + aménagements de peine...Signaler Répondre
moi j'ai vu des vélos qui ont renverser des voitures après avoir griller un feu .... promis j'arrête la fumetteSignaler Répondre
Pas faux. Et sans doute plus que des conducteurs....Signaler Répondre
Sauf que la plupart des voitures freinent aux feux verts....................................Signaler Répondre
Ce quartier est resté un secteur de débauche malgré son polissage de façade ces 10 dernières années.Signaler Répondre
Discutez avec les pompiers de la caserne de Perrache et vous aurez un aperçu de l'état de délabrement de la société civile et de la jeunesse : alcool, drogues, proto sont les chancres de cette jeunesse et de ce quartier.
Et je ne vous parle même pas des crackés de la patinoire, du périmètre centre commercial ou encore du côté de feu l'Azar et des abrutis se prenant pour Hamilton avec leur golf et bmw au petit matin.
Bref quartier a éviter la nuit (surtout en tant que jeune femme) si vous ne voulez pas de problèmes.
Secteur à éviter en voiture après 19h car beaucoup de jeunes du coin consomment de la bonbonne de protoxyde au volant.Signaler Répondre
Oui mais les vélos y grillent les feuxSignaler Répondre