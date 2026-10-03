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Lyon : un conducteur alcoolisé grille un feu rouge, une femme grièvement blessée

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Lyon : un conducteur alcoolisé grille un feu rouge, une femme grièvement blessée

Un grave accident impliquant trois voitures s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi entre Perrache et la Confluence. Une conductrice de 28 ans a été transportée à l’hôpital en urgence absolue.

Trois voitures impliquées, quatre blessés et deux personnes à désincarcérer : l’accident survenu vers 1h30 dans la nuit de jeudi à vendredi à l’intersection du cours Bayard et du quai Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon a nécessité un important dispositif de secours.

Selon les premiers éléments, un conducteur de 21 ans aurait franchi un feu rouge alors qu’il circulait avec deux amis à bord de son véhicule.

Sa voiture a percuté de plein fouet un autre véhicule arrivant perpendiculairement. Sous la violence du choc, celui-ci a été projeté contre une troisième voiture.

Une conductrice de 28 ans en urgence absolue

Deux victimes ont dû être désincarcérées par les pompiers.

Une conductrice de 28 ans a été transportée à l’hôpital en état d’urgence absolue. Une autre automobiliste a été prise en charge en urgence relative.

Les deux passagers du conducteur de 21 ans ont également été blessés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé.

Le jeune homme soupçonné d’avoir provoqué l’accident n’aurait été que légèrement blessé. Testé positif à l’alcool, il a été interpellé.

16 commentaires
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Racailles de m... le 03/10/2026 à 16:20
pas que a écrit le 03/10/2026 à 12h32

évidemment mais pas que... je travaille de nuit et termine à 5h et quand je passe par la presqu'île, par saint just ou dans certains quartiers du 6e vers tête d'or (entre foch et duquesne) il y en a des bonbonnes de protoxyde d'azote au sol dans les caniveaux ou sur les trottoirs...
j'avais du mal à croire que c'était un tel fléau et aussi répandu mais il faut le voir pour prendre conscience... la journée on ne voit rien vu que les agents d'entretien ramassent tout

Ce témoignage fait peur... Tous ces jeunes sans cervelles sont foutus, il resteront toutes leurs vies des déchets...

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CQQFD69! le 03/10/2026 à 16:19

La Gauche : -" Mais ce n'est pas de sa faute, le pauvre il est malade de l'alcool, c'est lui qui est à plaindre !"

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guidons le 03/10/2026 à 13:48

Le vélo ne tue pas plus que le piéton, même avec des drogués à l'alcool (une chance pour la France ?).
L'auto tue.

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pas que le 03/10/2026 à 12:32
Racailles de m... a écrit le 03/10/2026 à 11h36

"jeunes du coin" : c'est plutôt "racailles du coin"...

évidemment mais pas que... je travaille de nuit et termine à 5h et quand je passe par la presqu'île, par saint just ou dans certains quartiers du 6e vers tête d'or (entre foch et duquesne) il y en a des bonbonnes de protoxyde d'azote au sol dans les caniveaux ou sur les trottoirs...
j'avais du mal à croire que c'était un tel fléau et aussi répandu mais il faut le voir pour prendre conscience... la journée on ne voit rien vu que les agents d'entretien ramassent tout

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C’est vrai le 03/10/2026 à 12:26
Étrange a écrit le 03/10/2026 à 11h49

Bizarre.... Toujours aucun commentaire ?
Ah oui c'est parce que c'est des voitures en cause...

C’est la voiture qui boit, qui fume, qui se drogue, qui prend du protoxyde

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Étrange le 03/10/2026 à 11:49

Bizarre.... Toujours aucun commentaire ?
Ah oui c'est parce que c'est des voitures en cause...

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Le roi du régime le 03/10/2026 à 11:46
10kg versus 2 tonnes a écrit le 03/10/2026 à 09h10

Oui mais les vélos y grillent les feux

Tu pèses 10kg ? Faut manger Coco !

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Racailles de m... le 03/10/2026 à 11:36
Jeunes cerveaux malades a écrit le 03/10/2026 à 09h18

Secteur à éviter en voiture après 19h car beaucoup de jeunes du coin consomment de la bonbonne de protoxyde au volant.

"jeunes du coin" : c'est plutôt "racailles du coin"...

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Aurélien Taschié le 03/10/2026 à 11:34

L'alcool tue partout !

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pays foutu le 03/10/2026 à 11:28

Et quelle leçon apprendront-ils quand on lit des articles ici de jeunes conducteurs positifs à tout (alcool, drogue, protoxyde d'azote) et qui pour excès de vitesse + feu rouge grillé + piéton tué ne prennent que 2 ans ferme, et ça c'est avant les réductions automatiques de peine + aménagements de peine...

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dripoux le 03/10/2026 à 11:26
10kg versus 2 tonnes a écrit le 03/10/2026 à 09h10

Oui mais les vélos y grillent les feux

moi j'ai vu des vélos qui ont renverser des voitures après avoir griller un feu .... promis j'arrête la fumette

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Taré du jour le 03/10/2026 à 11:17
10kg versus 2 tonnes a écrit le 03/10/2026 à 09h10

Oui mais les vélos y grillent les feux

Pas faux. Et sans doute plus que des conducteurs....

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Tout à fait exact le 03/10/2026 à 11:15
10kg versus 2 tonnes a écrit le 03/10/2026 à 09h10

Oui mais les vélos y grillent les feux

Sauf que la plupart des voitures freinent aux feux verts....................................

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Qidepoule le 03/10/2026 à 10:39

Ce quartier est resté un secteur de débauche malgré son polissage de façade ces 10 dernières années.
Discutez avec les pompiers de la caserne de Perrache et vous aurez un aperçu de l'état de délabrement de la société civile et de la jeunesse : alcool, drogues, proto sont les chancres de cette jeunesse et de ce quartier.
Et je ne vous parle même pas des crackés de la patinoire, du périmètre centre commercial ou encore du côté de feu l'Azar et des abrutis se prenant pour Hamilton avec leur golf et bmw au petit matin.
Bref quartier a éviter la nuit (surtout en tant que jeune femme) si vous ne voulez pas de problèmes.

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Jeunes cerveaux malades le 03/10/2026 à 09:18

Secteur à éviter en voiture après 19h car beaucoup de jeunes du coin consomment de la bonbonne de protoxyde au volant.

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10kg versus 2 tonnes le 03/10/2026 à 09:10

Oui mais les vélos y grillent les feux

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