Lyon : un conducteur alcoolisé grille un feu rouge, une femme grièvement blessée

Trois voitures impliquées, quatre blessés et deux personnes à désincarcérer : l’accident survenu vers 1h30 dans la nuit de jeudi à vendredi à l’intersection du cours Bayard et du quai Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon a nécessité un important dispositif de secours.

Selon les premiers éléments, un conducteur de 21 ans aurait franchi un feu rouge alors qu’il circulait avec deux amis à bord de son véhicule.

Sa voiture a percuté de plein fouet un autre véhicule arrivant perpendiculairement. Sous la violence du choc, celui-ci a été projeté contre une troisième voiture.

Une conductrice de 28 ans en urgence absolue

Deux victimes ont dû être désincarcérées par les pompiers.

Une conductrice de 28 ans a été transportée à l’hôpital en état d’urgence absolue. Une autre automobiliste a été prise en charge en urgence relative.

Les deux passagers du conducteur de 21 ans ont également été blessés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé.

Le jeune homme soupçonné d’avoir provoqué l’accident n’aurait été que légèrement blessé. Testé positif à l’alcool, il a été interpellé.