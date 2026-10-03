Sécurité

À Lyon, près de 400 lieux pour se réfugier en cas de harcèlement ou de danger

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À Lyon, près de 400 lieux pour se réfugier en cas de harcèlement ou de danger

Harcèlement de rue, sentiment d’insécurité, violences sexistes…

Face aux situations auxquelles peuvent être confrontées les femmes dans l’espace public, plusieurs dispositifs ont été déployés à Lyon. Lieux refuges, accompagnement des victimes, intervenantes dans les commissariats et [...](lire la suite sur Lyon Femme)

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harcelement

11 commentaires
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CQQFD69! le 03/10/2026 à 16:23

En cas d'agression vous devez vous réfugier au commissariat de Police: Si les portes s'ouvrent. Désormais c'est comme pour les églises qui étaient auparavant un refuge mais qui maintenant sont fermées par la force de la conjoncture et les changements de mœurs....

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Mais quel aveu du Maire le 03/10/2026 à 13:15

Il reconnait donc que Lyon est une ville tellement dangereuse qu'il faut que les femmes disposent de 400 lieux de fuite et de mise en séucirité.

Mais dans le même temps, il ne fait aucunement de la sécurité une priorité de son action politique.

Avoué en plus clair : il dit aux femmes qu'il ne fera rien de très prononcé pour lutter contre l'insécurité qu'elles peuvent subir, et qu'il leur indique juste du bout des doigts où devoir aller se planquer...

J'en peux plus de ces Ecologistes...

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Extrapolons le bilan le 03/10/2026 à 13:12
Quel bilan a écrit le 03/10/2026 à 08h52

Pourrait on savoir combien d'agressionsnont été évitées grave à ce dispositif coûteux et idéologiquement très marqué ?

Ce dispositif est "idéologiquement marqué ? Ça veut dire quoi et tu lui reproches quoi ? Et tu proposes quoi (de réaliste bien sûr) ?

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J'y crois pas le 03/10/2026 à 13:11

La Mairie de Lyon donc, plutôt que de mettre l'accent clair et net sur la lutte contre l'insécurité, préfère dire aux femmes comment vivre avec cette insécurité, en leur donnant des idées de fuites...

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Renoncement le 03/10/2026 à 12:53

Ce dispositif ne devrait pas exister dans un état de de droit que prétend être la France. Il est le symbole du renoncement à nos valeurs de liberté et de sécurité.
Les pouvoirs publics qui ont mis en place de dispositif reconnaissent implicitement leur incapacité à assurer la sécurité et la tranquillité de tous dans l'espace public. Dramatique.

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Césarion le 03/10/2026 à 11:58
Gabin69 a écrit le 03/10/2026 à 10h45

"Il suffit d'entrer dans un commerce affichant le sticker dédié et de demander " Angela " pour être pris en charge par du personnel formé"
C'est à dire par du personnel formé ? Formé à quoi ?Si une femme se sent suivie par quatre individus, que va faire le personnel soi-disant formé ?

t'as raison ne mettons rien en place c'est mieux.

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bob75 le 03/10/2026 à 11:41

Comment les pouvoirs publics actent le fait que la rue n'est pas sure, et qu'on doit l'accepter

abandon.
la securité c'est sans doute d'extreme droite

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Gabin69 le 03/10/2026 à 10:45

"Il suffit d'entrer dans un commerce affichant le sticker dédié et de demander " Angela " pour être pris en charge par du personnel formé"
C'est à dire par du personnel formé ? Formé à quoi ?Si une femme se sent suivie par quatre individus, que va faire le personnel soi-disant formé ?

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lululaberlue le 03/10/2026 à 10:02

La France en est là, des lieux pour se réfugier. Ca n'interpelle personne ? De Gaulle disait les Francais sont des veaux ils avait compris ce que la France deviendrait.

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LOUISE le 03/10/2026 à 09:57

Je ne comprends pas bien : de jour on peut toujours être secourue; en revanche, la nuit, je peux en témoigner, tout le monde est en danger homme ou femme, jeune ou vieux : alors tous ces endroits sont-ils ouverts la nuit ??!!!🤔🙄🤣...Encore des boniments idéologiques. C'est très triste mais la meilleure sécurité est de rester chez soi. Je plains toute la jeunesse qui a tant besoin de s'amuser sainement.

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Quel bilan le 03/10/2026 à 08:52

Pourrait on savoir combien d'agressionsnont été évitées grave à ce dispositif coûteux et idéologiquement très marqué ?

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