Émeutes dans les lycées : la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce 400 plaintes et 25 à 30 millions d’euros de dégâts

La Région annonce le dépôt de plus de 400 plaintes, le renforcement de la sécurité des établissements et la suspension possible de certaines aides régionales pour les personnes impliquées dans les violences.

Près de 380 incidents en trois jours

Lors d’une conférence de presse, Laurent Wauquiez a présenté un bilan des violences survenues dans les établissements scolaires de la région. Près de 380 incidents, événements ou blocages ont été recensés en trois jours. Au total, 90 établissements auraient été touchés, avec des dégradations particulièrement importantes. Dans les seuls lycées, le montant des dégâts est actuellement estimé entre 25 et 30 millions d’euros.

"On estime aujourd’hui, rien que sur nos lycées, les dégâts entre 25 à 30 millions d’euros de dégâts", a déclaré Laurent Wauquiez.

La journée aurait été marquée par près de 180 attaques, avec des tentatives d’effraction, des départs de feu et des incendies visant notamment des halls d’accueil, des conciergeries, des salles de classe ou encore des équipements sportifs.

Dans la métropole de Lyon, six établissements ont été concernés par des intrusions, tandis que plusieurs lycées de l’agglomération grenobloise ont dû être évacués.

Des établissements dégradés et des personnels pris pour cible

Au-delà des dégâts matériels, les deux élus ont insisté sur les violences visant les personnels des établissements. Laurent Wauquiez a notamment évoqué des agressions contre des agents ainsi que des menaces visant des chefs d’établissement. Catherine Staron, également présente sur le terrain, a insisté sur les conséquences psychologiques de ces événements pour les personnels de l’Éducation nationale et de la Région. "Ce qui m’a énormément touchée, c’est cette détresse psychologique de tous ces agents, que ce soit de l’Éducation nationale ou de la région, tous ces proviseurs qui, aujourd’hui, ont dû faire face à des situations qui ont été terribles", a-t-elle déclaré.

Elle a notamment évoqué le cas d’une proviseure adjointe agressée à plusieurs reprises ainsi que celui d’un proviseur aspergé d’essence à Vienne, dans l’Isère.

Face à ces situations, la Région indique avoir mis en place des mesures de soutien psychologique et de relogement pour certains personnels et leurs familles. Vingt-deux agents régionaux et leurs familles étaient concernés au moment de la conférence, auxquels s’ajouteraient des personnels de l’Éducation nationale, pour un total estimé à une quarantaine de situations à l’échelle régionale.

Une centaine d’agents de sécurité déployés

Pour limiter les nouvelles intrusions, la Région a également renforcé la surveillance des établissements les plus exposés. Une centaine d’agents de sécurité privés ont été déployés, notamment durant la nuit. "Tant qu’on a ce climat, on ne va pas baisser nos opérations de sécurisation", a affirmé Laurent Wauquiez. Catherine Staron précise que deux à quatre agents peuvent être présents sur les sites considérés comme particulièrement vulnérables. Leur mission consiste à empêcher de nouvelles intrusions dans l’attente de réparations qui ne peuvent pas toujours être réalisées immédiatement.

La Région a par ailleurs renforcé les moyens de lutte contre les incendies, notamment en réapprovisionnant les établissements en extincteurs et en protégeant certaines ouvertures endommagées.

Plus de 400 plaintes annoncées

Autre annonce majeure de la conférence : la Région prévoit de déposer plus de 400 plaintes. Laurent Wauquiez explique que l’objectif est de mettre systématiquement en relation les interpellations avec les dégâts et les agressions constatés dans les établissements.

"En face de chaque interpellation, on mettra les dégâts qui ont été faits sur le lycée, les agressions qui ont été portées sur les agents, pour que chaque action en justice puisse être relayée de la façon la plus efficace possible", a-t-il expliqué.

Selon lui, cette démarche doit permettre à la Région de demander réparation des préjudices subis et de ne pas faire supporter le coût des dégradations aux contribuables.

Les premières comparutions immédiates étaient annoncées pour le vendredi 02 octobre, tandis que les dossiers de plaintes devaient être constitués progressivement.

Des aides régionales susceptibles d’être suspendues

Laurent Wauquiez a également annoncé que la Région envisageait de suspendre certaines aides régionales pour les personnes impliquées dans les violences. Parmi les dispositifs cités figurent le Pass’Région, les tarifs de restauration scolaire et l’accès aux transports scolaires. "Nous ne nous interdisons rien", a déclaré le président de Région, avant d’évoquer les différentes aides dont bénéficient les lycéens. Il a toutefois été précisé que les mesures envisagées concerneraient les personnes identifiées comme ayant participé aux violences et non l’ensemble des élèves.

La Région dénonce un changement de nature du mouvement

Au cours de la conférence, Laurent Wauquiez et Catherine Staron ont tous deux estimé que le mouvement avait changé de nature au fil des jours. Laurent Wauquiez distingue ainsi les revendications initiales des violences qui ont suivi. "Ce qui pouvait être au début un mouvement lycéen avec des revendications et des attentes qui méritaient d’être entendues [...] a aujourd’hui très clairement dérivé vers autre chose avec des émeutiers, des casseurs et de la violence", a-t-il déclaré.

Catherine Staron évoque de son côté un "point de bascule" et estime que la situation est désormais éloignée de manifestations pacifiques.

La Région entend donc maintenir son dispositif de sécurisation dans les prochains jours, tandis que les établissements endommagés doivent progressivement faire l’objet de réparations. Les décisions concernant d’éventuelles fermetures temporaires de lycées relèvent, elles, du rectorat et de la préfecture.