Lyon : la start-up Promy, soutenue par Sébastien Chabal, placée en liquidation judiciaire

Promy n’aura finalement pas concrétisé les ambitions affichées il y a encore quelques années.
La société lyonnaise, qui se présentait comme "le Wikipedia de l’immobilier et du foncier", vient d’être placée en liquidation judiciaire comme l'a repéré Lyon Décideurs. Elle avait déjà été placée en redressement judiciaire en septembre 2025.
Fondée par Romain Solenne, Promy voulait mettre en relation propriétaires, promoteurs et professionnels de l’immobilier sur une même plateforme.
Une introduction en Bourse annoncée puis abandonnée
Fin 2023, l’entreprise avait notamment annoncé son intention de s’introduire en Bourse et de lever 8 millions d’euros.
Le projet était porté avec le banquier d’affaires Louis Thannberger, mais ne s’est jamais concrétisé. Les ambitions de développement en franchise sur le territoire français puis à l’international sont également restées sans suite.
Sébastien Chabal détenait 5 % du capital de Promy. L’ancien international de rugby était aussi devenu l’un des visages de la marque, apparaissant notamment dans ses campagnes publicitaires télévisées.
Après une période de forte communication, l’entreprise s’était faite beaucoup plus discrète avant son placement en redressement judiciaire, puis sa liquidation.
Mathieu Flamini footballeur international français évoluant au poste de milieu de terrain a cofondé en 2008 la start-up de chimie verte GF Biochemicals. Sa fortune théorique est estimée à plusieurs milliards d'euros (les estimations grimpent parfois jusqu'à 12 ou 15 milliards d'euros selon la valorisation de sa société, qui produit de l'acide lévulinique pour remplacer le pétrole).Signaler Répondre
Mettre en relation les promoteurs prédateurs?Signaler Répondre
Citez moi un sportif connu en reconversion qui réussi dans les affaires ?Signaler Répondre
- Tony Parker ?
- s Chabal ?
- douillet ?
- l’amour etc
Les gars atterrissez ! Gardez votre argent
Lever des fonds, les accaparer et liquidation, voilà la belle France économique by Macron.Signaler Répondre
Les start-ups françaises chères à notre président, même si elles arrivent à sortir un projet une fois qu'ils ont gagné du pognon il n'y a plus personne derrière.Signaler Répondre
Donc il vaut mieux que ça avorte bien avant.