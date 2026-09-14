Lyon : la start-up Promy, soutenue par Sébastien Chabal, placée en liquidation judiciaire

Promy n’aura finalement pas concrétisé les ambitions affichées il y a encore quelques années.

La société lyonnaise, qui se présentait comme "le Wikipedia de l’immobilier et du foncier", vient d’être placée en liquidation judiciaire comme l'a repéré Lyon Décideurs. Elle avait déjà été placée en redressement judiciaire en septembre 2025.

Fondée par Romain Solenne, Promy voulait mettre en relation propriétaires, promoteurs et professionnels de l’immobilier sur une même plateforme.

Une introduction en Bourse annoncée puis abandonnée

Fin 2023, l’entreprise avait notamment annoncé son intention de s’introduire en Bourse et de lever 8 millions d’euros.

Le projet était porté avec le banquier d’affaires Louis Thannberger, mais ne s’est jamais concrétisé. Les ambitions de développement en franchise sur le territoire français puis à l’international sont également restées sans suite.

Sébastien Chabal détenait 5 % du capital de Promy. L’ancien international de rugby était aussi devenu l’un des visages de la marque, apparaissant notamment dans ses campagnes publicitaires télévisées.

Après une période de forte communication, l’entreprise s’était faite beaucoup plus discrète avant son placement en redressement judiciaire, puis sa liquidation.