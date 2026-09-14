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Métropole de Lyon : A7, A47, A42… plusieurs fermetures nocturnes cette semaine

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Métropole de Lyon : A7, A47, A42… plusieurs fermetures nocturnes cette semaine
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Plusieurs axes rapides autour de Lyon seront perturbés cette semaine par des travaux nocturnes. L’A7 et l’A47 seront notamment totalement fermées sur plusieurs portions, tandis que des bretelles de l’A42 et de l’A432 seront également coupées.

De nouvelles perturbations sont à prévoir sur les grands axes de l’agglomération lyonnaise.

Entre le lundi 14 et le jeudi 17 septembre, l’A7 sera totalement fermée chaque nuit de 21h à 6h dans le sens nord-sud entre Pierre-Bénite et Ternay, puis entre le nœud de Ternay et celui de Chasse-sur-Rhône.

Sur le même créneau horaire et aux mêmes dates, l’A47 sera également coupée dans le sens ouest-est, entre Givors et le diffuseur n°11 de Rive-de-Gier.

Plusieurs bretelles également concernées

Sur l’A42, deux bretelles seront fermées dans les nuits des mercredi 16 et jeudi 17 septembre, de 21h à 6h, pour des travaux de rénovation de chaussée et d’entretien.

La liaison Lyon-Marseille sera coupée à La Boisse dans le sens est-sud. La bretelle Genève-Paris sera également inaccessible à Neyron dans le sens est-nord.

Enfin, la bretelle Paris-Genève de l’A432 sera fermée dans la nuit du 15 septembre, entre 21h et 6h, au niveau de La Boisse.

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2 commentaires
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Ex Précisions le 14/09/2026 à 12:46

En pleine rentrée, ils auraient pu attendre octobre...

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Et ça continue le 14/09/2026 à 10:02

Ces zécolos qui empêchent les gens de rouler comme ils veulent sont insupportables. Vivement que la droite les vire et prenne les rênes.

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