Métropole de Lyon : A7, A47, A42… plusieurs fermetures nocturnes cette semaine

De nouvelles perturbations sont à prévoir sur les grands axes de l’agglomération lyonnaise.

Entre le lundi 14 et le jeudi 17 septembre, l’A7 sera totalement fermée chaque nuit de 21h à 6h dans le sens nord-sud entre Pierre-Bénite et Ternay, puis entre le nœud de Ternay et celui de Chasse-sur-Rhône.

Sur le même créneau horaire et aux mêmes dates, l’A47 sera également coupée dans le sens ouest-est, entre Givors et le diffuseur n°11 de Rive-de-Gier.

Plusieurs bretelles également concernées

Sur l’A42, deux bretelles seront fermées dans les nuits des mercredi 16 et jeudi 17 septembre, de 21h à 6h, pour des travaux de rénovation de chaussée et d’entretien.

La liaison Lyon-Marseille sera coupée à La Boisse dans le sens est-sud. La bretelle Genève-Paris sera également inaccessible à Neyron dans le sens est-nord.

Enfin, la bretelle Paris-Genève de l’A432 sera fermée dans la nuit du 15 septembre, entre 21h et 6h, au niveau de La Boisse.