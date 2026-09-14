Métropole de Lyon : A7, A47, A42… plusieurs fermetures nocturnes cette semaine

De nouvelles perturbations sont à prévoir sur les grands axes de l’agglomération lyonnaise.
Entre le lundi 14 et le jeudi 17 septembre, l’A7 sera totalement fermée chaque nuit de 21h à 6h dans le sens nord-sud entre Pierre-Bénite et Ternay, puis entre le nœud de Ternay et celui de Chasse-sur-Rhône.
Sur le même créneau horaire et aux mêmes dates, l’A47 sera également coupée dans le sens ouest-est, entre Givors et le diffuseur n°11 de Rive-de-Gier.
Plusieurs bretelles également concernées
Sur l’A42, deux bretelles seront fermées dans les nuits des mercredi 16 et jeudi 17 septembre, de 21h à 6h, pour des travaux de rénovation de chaussée et d’entretien.
La liaison Lyon-Marseille sera coupée à La Boisse dans le sens est-sud. La bretelle Genève-Paris sera également inaccessible à Neyron dans le sens est-nord.
Enfin, la bretelle Paris-Genève de l’A432 sera fermée dans la nuit du 15 septembre, entre 21h et 6h, au niveau de La Boisse.
En pleine rentrée, ils auraient pu attendre octobre...Signaler Répondre
Ces zécolos qui empêchent les gens de rouler comme ils veulent sont insupportables. Vivement que la droite les vire et prenne les rênes.Signaler Répondre