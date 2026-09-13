Recherché pour des cambriolages dans la Loire, il est interpellé par hasard à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry

Un simple contrôle d’identité a permis de retrouver un suspect recherché depuis plusieurs mois.

Jeudi, un jeune homme de 20 ans a été interpellé par la police aux frontières à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. On ignore sa destination.

Sans domicile fixe, il faisait l’objet d’un mandat de recherche dans le cadre d’une série de cambriolages commis en 2025 dans le Gier, notamment à Saint-Chamond et L’Horme.

Les enquêteurs étaient parvenus à l’identifier grâce à l’exploitation d’images de vidéosurveillance ainsi qu’à des empreintes et traces ADN relevées sur les lieux.

Après son contrôle à l’aéroport, les policiers du Gier se sont déplacés dans le Rhône pour le prendre en charge et le placer en garde à vue.

Déféré vendredi à la mi-journée, le suspect, très défavorablement connu des services de police notamment pour des cambriolages, doit comparaître lundi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.