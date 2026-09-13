Recherché pour des cambriolages dans la Loire, il est interpellé par hasard à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry

Un simple contrôle d’identité a permis de retrouver un suspect recherché depuis plusieurs mois.
Jeudi, un jeune homme de 20 ans a été interpellé par la police aux frontières à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. On ignore sa destination.
Sans domicile fixe, il faisait l’objet d’un mandat de recherche dans le cadre d’une série de cambriolages commis en 2025 dans le Gier, notamment à Saint-Chamond et L’Horme.
Les enquêteurs étaient parvenus à l’identifier grâce à l’exploitation d’images de vidéosurveillance ainsi qu’à des empreintes et traces ADN relevées sur les lieux.
Après son contrôle à l’aéroport, les policiers du Gier se sont déplacés dans le Rhône pour le prendre en charge et le placer en garde à vue.
Déféré vendredi à la mi-journée, le suspect, très défavorablement connu des services de police notamment pour des cambriolages, doit comparaître lundi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.
Il y'a des billets pour Alger aux alentours de 60 euros.Signaler Répondre
Groenland ?Signaler Répondre
Du coup il a raté son avion pour OsloSignaler Répondre
"doit comparaître lundi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.".Signaler Répondre
Du coup mardi il est libre, avec une tape sur les doigts de la part du juge si "humain", du sursis, et une OQTF
OUIGO ou flibustier.Signaler Répondre
Pas de cerveau et encore moins de mémoire !Signaler Répondre
"On ignore sa destination."Signaler Répondre
On parie combien que je devine du premier coup ?
il était la pour aider les Mamies a porter leur bagages ; vous voyez le mal partout ... bon d'accord je déconneSignaler Répondre
Faut apprendre à lire.Signaler Répondre
C'est écrit aéroport..
Sinon ce serait écrit gare de Saint Exupery
Il partait en vacances. Au moins, pendant ce temps, il ne pratiquait plus ses activités coupables. Les habitants de la vallée du Gier étaient un peu plus tranquilles.Signaler Répondre
J'avais donné des précisions sur le continent mais apparemment ce n'était pas politiquement correct ? ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Suède ou Islande....Signaler Répondre
"On ignore sa destination."Signaler Répondre
Islande ?
Pas de vagues , surtout pas de vagues !Signaler Répondre
Destination inconnue ? beaucoup ont certainement une petite idées n' est ce pas ?Signaler Répondre
très défavorablement connu des services de police et bien arrêter de relâcher tout le monde car ils recommence toujours c'est comme de la mauvaises herbe.Signaler Répondre
Comme les milliers invités gracieusement par la clique médiatico-politique !Signaler Répondre
"mais les moyens de prendre le TGV. Flo48 va bientôt l'heberger gratuitùtement, nourris, logé, blanchi, couché !Signaler Répondre
La police sera accusée de harcellement, alors qu'il suffit de contrôler pour trouver.Signaler Répondre
Ca peut être le train,il y a la gare TGV à St Exupéry!Signaler Répondre
Et en plus c'est Nicolas qui paie, elle n'est pas belle la vie ?Signaler Répondre
Plein de vols low cost entre l'Algérie et Lyon.Signaler Répondre
Ça permet à plein d'étudiants de voyager.
C'est sympa les échanges culturels.
même si je m en douteSignaler Répondre
Et aussi par hasard, ce ne serait-il pas une super chance ?Signaler Répondre
Laissez les quitter le pays...Signaler Répondre
Offrez leur l'avion...
Oui c'est ce que j'ai pensé tout de suite, il a certainement vendu ce qu'il a volé...Signaler Répondre
un touriste en fait …Signaler Répondre
pouvez-vous nous donner l’identité de ce jeune homme ?Signaler Répondre
SDF mais les moyens de prendre l avion.Signaler Répondre