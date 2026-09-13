Faits Divers

Recherché pour des cambriolages dans la Loire, il est interpellé par hasard à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry

Suivez-nous sur Google
Recherché pour des cambriolages dans la Loire, il est interpellé par hasard à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry

Un homme de 20 ans recherché dans une enquête sur plusieurs cambriolages commis dans le Gier en 2025 a été arrêté jeudi à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Il doit être jugé lundi en comparution immédiate à Saint-Étienne.

Un simple contrôle d’identité a permis de retrouver un suspect recherché depuis plusieurs mois.

Jeudi, un jeune homme de 20 ans a été interpellé par la police aux frontières à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. On ignore sa destination.

Sans domicile fixe, il faisait l’objet d’un mandat de recherche dans le cadre d’une série de cambriolages commis en 2025 dans le Gier, notamment à Saint-Chamond et L’Horme.

Les enquêteurs étaient parvenus à l’identifier grâce à l’exploitation d’images de vidéosurveillance ainsi qu’à des empreintes et traces ADN relevées sur les lieux.

Après son contrôle à l’aéroport, les policiers du Gier se sont déplacés dans le Rhône pour le prendre en charge et le placer en garde à vue.

Déféré vendredi à la mi-journée, le suspect, très défavorablement connu des services de police notamment pour des cambriolages, doit comparaître lundi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.

29 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
agencedevoyage le 15/09/2026 à 17:17
Catalan a écrit le 13/09/2026 à 07h05

SDF mais les moyens de prendre l avion.

Il y'a des billets pour Alger aux alentours de 60 euros.

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 14/09/2026 à 16:24
Une CHANCE pour la France a écrit le 14/09/2026 à 06h46

"On ignore sa destination."

On parie combien que je devine du premier coup ?

Groenland ?

Signaler Répondre
avatar
Fjord le 14/09/2026 à 15:19

Du coup il a raté son avion pour Oslo

Signaler Répondre
avatar
Venez comme vous etes le 14/09/2026 à 13:58

"doit comparaître lundi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.".
Du coup mardi il est libre, avec une tape sur les doigts de la part du juge si "humain", du sursis, et une OQTF

Signaler Répondre
avatar
C'est bon vrai le 14/09/2026 à 13:47
Flo48 a écrit le 13/09/2026 à 09h13

Ca peut être le train,il y a la gare TGV à St Exupéry!

OUIGO ou flibustier.

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 14/09/2026 à 07:45

Pas de cerveau et encore moins de mémoire !

Signaler Répondre
avatar
Une CHANCE pour la France le 14/09/2026 à 06:46

"On ignore sa destination."

On parie combien que je devine du premier coup ?

Signaler Répondre
avatar
allons donc le 13/09/2026 à 20:32
eurpbo a écrit le 13/09/2026 à 07h28

un touriste en fait …

il était la pour aider les Mamies a porter leur bagages ; vous voyez le mal partout ... bon d'accord je déconne

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 13/09/2026 à 17:21
Flo48 a écrit le 13/09/2026 à 09h13

Ca peut être le train,il y a la gare TGV à St Exupéry!

Faut apprendre à lire.
C'est écrit aéroport..
Sinon ce serait écrit gare de Saint Exupery

Signaler Répondre
avatar
123456 le 13/09/2026 à 15:46

Il partait en vacances. Au moins, pendant ce temps, il ne pratiquait plus ses activités coupables. Les habitants de la vallée du Gier étaient un peu plus tranquilles.

Signaler Répondre
avatar
en réalité le 13/09/2026 à 15:26
Corsica3333 a écrit le 13/09/2026 à 14h05

Suède ou Islande....

J'avais donné des précisions sur le continent mais apparemment ce n'était pas politiquement correct ? ? ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 13/09/2026 à 14:05
ah bon a écrit le 13/09/2026 à 13h09

Destination inconnue ? beaucoup ont certainement une petite idées n' est ce pas ?

Suède ou Islande....

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 13/09/2026 à 13:57

"On ignore sa destination."
Islande ?

Signaler Répondre
avatar
oh malheureux le 13/09/2026 à 13:22
odeon a écrit le 13/09/2026 à 07h23

pouvez-vous nous donner l’identité de ce jeune homme ?

Pas de vagues , surtout pas de vagues !

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 13/09/2026 à 13:09

Destination inconnue ? beaucoup ont certainement une petite idées n' est ce pas ?

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 13/09/2026 à 12:58

très défavorablement connu des services de police et bien arrêter de relâcher tout le monde car ils recommence toujours c'est comme de la mauvaises herbe.

Signaler Répondre
avatar
mafia ! le 13/09/2026 à 12:18
eurpbo a écrit le 13/09/2026 à 07h28

un touriste en fait …

Comme les milliers invités gracieusement par la clique médiatico-politique !

Signaler Répondre
avatar
Lozère ! le 13/09/2026 à 12:16
Flo48 a écrit le 13/09/2026 à 09h13

Ca peut être le train,il y a la gare TGV à St Exupéry!

"mais les moyens de prendre le TGV. Flo48 va bientôt l'heberger gratuitùtement, nourris, logé, blanchi, couché !

Signaler Répondre
avatar
1789 le 13/09/2026 à 09:49

La police sera accusée de harcellement, alors qu'il suffit de contrôler pour trouver.

Signaler Répondre
avatar
Flo48 le 13/09/2026 à 09:13
Catalan a écrit le 13/09/2026 à 07h05

SDF mais les moyens de prendre l avion.

Ca peut être le train,il y a la gare TGV à St Exupéry!

Signaler Répondre
avatar
La décadence le 13/09/2026 à 08:43
Dupon a écrit le 13/09/2026 à 08h25

Plein de vols low cost entre l'Algérie et Lyon.
Ça permet à plein d'étudiants de voyager.
C'est sympa les échanges culturels.

Et en plus c'est Nicolas qui paie, elle n'est pas belle la vie ?

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 13/09/2026 à 08:25
Catalan a écrit le 13/09/2026 à 07h05

SDF mais les moyens de prendre l avion.

Plein de vols low cost entre l'Algérie et Lyon.
Ça permet à plein d'étudiants de voyager.
C'est sympa les échanges culturels.

Signaler Répondre
avatar
et la destination le 13/09/2026 à 07:57
odeon a écrit le 13/09/2026 à 07h23

pouvez-vous nous donner l’identité de ce jeune homme ?

même si je m en doute

Signaler Répondre
avatar
Une CHANCE pour la France le 13/09/2026 à 07:49

Et aussi par hasard, ce ne serait-il pas une super chance ?

Signaler Répondre
avatar
Kentoch le 13/09/2026 à 07:38

Laissez les quitter le pays...
Offrez leur l'avion...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/09/2026 à 07:29
Catalan a écrit le 13/09/2026 à 07h05

SDF mais les moyens de prendre l avion.

Oui c'est ce que j'ai pensé tout de suite, il a certainement vendu ce qu'il a volé...

Signaler Répondre
avatar
eurpbo le 13/09/2026 à 07:28

un touriste en fait …

Signaler Répondre
avatar
odeon le 13/09/2026 à 07:23

pouvez-vous nous donner l’identité de ce jeune homme ?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 13/09/2026 à 07:05

SDF mais les moyens de prendre l avion.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.