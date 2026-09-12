Déchèteries mobiles de la Métropole de Lyon : les collectes reprennent jusqu’en décembre

Les déchèteries mobiles sont de retour dans la métropole lyonnaise. La Métropole de Lyon relance son dispositif de proximité de septembre à décembre, afin de permettre aux habitants de déposer plus facilement leurs encombrants ou de donner certains objets encore utilisables.

L’accès est gratuit et réservé aux particuliers. En semaine, les déchèteries mobiles sont généralement ouvertes de 14h à 20h, et le samedi de 10h à 16h. Une exception concerne le point de collecte du 6e arrondissement, ouvert de 14h30 à 20h.

Neuf points de collecte à Lyon et Villeurbanne

À Lyon, les déchèteries mobiles seront installées place Sathonay dans le 1er arrondissement chaque premier vendredi du mois, place Bahadourian dans le 3e chaque troisième samedi, place Commandant-Arnaud dans le 4e chaque troisième mercredi, place Crépu dans le 5e chaque deuxième vendredi, place Elmaleh dans le 6e chaque quatrième mercredi et place Ambroise-Courtois dans le 8e chaque troisième vendredi.

À Villeurbanne, trois rendez-vous sont prévus : place Chanoine-Boursier chaque deuxième mercredi du mois, place Wilson chaque deuxième samedi et place des Passementiers chaque troisième vendredi.

Meubles, cartons, électroménager… mais aussi des dons

Les habitants peuvent y déposer des métaux, meubles, bois, encombrants, cartons et petits appareils électriques.

Le dispositif permet également de donner de la vaisselle, du mobilier, des objets de décoration, des jouets, du matériel de puériculture, du multimédia ou encore de petits appareils électriques.

La Métropole rappelle par ailleurs qu’un service gratuit de collecte à domicile existe pour les encombrants et les gros appareils électroménagers, quel que soit leur état d’usure ou de fonctionnement.