Rentrée 2026 : Villeurbanne rend la cantine et les activités périscolaires gratuites pour les familles aux revenus les plus faibles

La Ville de Villeurbanne a décidé de rendre la cantine et les activités périscolaires du matin, du midi et du soir gratuites pour les enfants des familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 200. Cela concerne par exemple une famille monoparentale avec 3 enfants ou un couple avec 2 enfants avec, dans chaque situation, 600 euros de revenus mensuels.

Cette mesure, financée par le budget de la Ville et par le CCAS pour un montant d'environ 130 000 euros, touchera près de 1 500 enfants, soit environ 900 familles villeurbannaises qui réaliseront ainsi une économie comprise entre 260 et 370 euros par an et par enfant, selon leur quotient familial, précisent les services de la municipalité.

Pour les autres familles, les tarifs restent les mêmes, seule une revalorisation de quelques centimes liée au coût de la vie sera appliquée comme chaque année.

La délibération sera présentée au conseil municipal du 12 octobre 2026.