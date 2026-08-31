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Rentrée 2026 : Villeurbanne rend la cantine et les activités périscolaires gratuites pour les familles aux revenus les plus faibles

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Rentrée 2026 : Villeurbanne rend la cantine et les activités périscolaires gratuites pour les familles aux revenus les plus faibles
Rentrée 2026 : Villeurbanne rend la cantine et les activités périscolaires gratuites pour les familles aux revenus les plus faibles - Lyon Mag

C'est une mesure qui entrera en vigueur à partir de ce mardi à Villeurbanne.

La Ville de Villeurbanne a décidé de rendre la cantine et les activités périscolaires du matin, du midi et du soir gratuites pour les enfants des familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 200. Cela concerne par exemple une famille monoparentale avec 3 enfants ou un couple avec 2 enfants avec, dans chaque situation, 600 euros de revenus mensuels.

Cette mesure, financée par le budget de la Ville et par le CCAS pour un montant d'environ 130 000 euros, touchera près de 1 500 enfants, soit environ 900 familles villeurbannaises qui réaliseront ainsi une économie comprise entre 260 et 370 euros par an et par enfant, selon leur quotient familial, précisent les services de la municipalité. 

Pour les autres familles, les tarifs restent les mêmes, seule une revalorisation de quelques centimes liée au coût de la vie sera appliquée comme chaque année.
La délibération sera présentée au conseil municipal du 12 octobre 2026.

Tags :

cantine gratuite

villeurbanne

9 commentaires
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HardRockeuse le 31/08/2026 à 17:26
petite interrogation a écrit le 31/08/2026 à 17h12

je lis : 'les activités périscolaires du matin, du midi et du soir' ; les gamins ils bossent quand finalement ?

plus…. d’où le niveau catastrophique

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Titeuf le 31/08/2026 à 17:25

Argent magique.. on ne dit jamais vraiment qui paye au bout... car il y a bien des payeurs.

Souvent la classe moyenne qui n'a droit à rien car juste au dessus des seuils.

Par contre les bénéficiaires augmentent car nos amis de gauche ouvrent les vannes de l'accueil.

Quand la classe moyenne aura disparu (évolution lente mais programmée), le moins pauvre payera pour le plus pauvre ?

On comprend bien que le système n'est plus viable en l'état.

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Ex Précisions le 31/08/2026 à 17:14

600 euros de revenus mensuels et ils se baladent en Audi ou Merco dernier modèle...
Toujours les plus riches qui paient le moins ;-)

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 31/08/2026 à 17:14
deux politiques a écrit le 31/08/2026 à 16h27

dans une ville dans le sud de la France gérée par l’extrême droite de lepen le maire a supprimé le transport scolaire et a réduit la subvention des livres scolaires deux Frances et deux ambiances la nouvelle France du RN est contre le peuple voté bien en 2027

Si c’est pour renforcer la Police Municipale, je trouve ça plutôt chouette au moins ça servira à tout le monde pour la tranquillité publique de la ville, plutôt qu’à uniquement certains citoyens qui ont déjà d’autres aides par ailleurs

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petite interrogation le 31/08/2026 à 17:12

je lis : 'les activités périscolaires du matin, du midi et du soir' ; les gamins ils bossent quand finalement ?

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 31/08/2026 à 17:11
Effectivement a écrit le 31/08/2026 à 16h30

Rien n'est gratuit.
Le titre de l'article pouvait être "les villeurbannais qui payent des impôts vont payer pour la cantine et les activités de certains élèves".

C’est exactement ce que j’allais dire, vous avez tout à fait raison. Et si votre taxe foncière a augmentée sachez que c’est en partie pour financer ce genre de décisions, toujours les mêmes qui paient pour les autres 👌🏻

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bla bla bla le 31/08/2026 à 17:06
deux politiques a écrit le 31/08/2026 à 16h27

dans une ville dans le sud de la France gérée par l’extrême droite de lepen le maire a supprimé le transport scolaire et a réduit la subvention des livres scolaires deux Frances et deux ambiances la nouvelle France du RN est contre le peuple voté bien en 2027

en bons socialos ; toujours prompts a claquer du pognon que nous n'avons plus ; nos petits enfants vous en remercient d'avance ...

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Payé par la DZ? le 31/08/2026 à 17:00

Payé par la DZ ?

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Le délire de la tirelire... le 31/08/2026 à 16:48
deux politiques a écrit le 31/08/2026 à 16h27

dans une ville dans le sud de la France gérée par l’extrême droite de lepen le maire a supprimé le transport scolaire et a réduit la subvention des livres scolaires deux Frances et deux ambiances la nouvelle France du RN est contre le peuple voté bien en 2027

Ben rien de choquant ni de plus normal. Cela s'appelle prendre ses responsabilités et faire des.choix , acheter des cahiers plutôt que de la lingerie d'autant qu'il y a la prime de rentrée scolaire pour les plus démunis. En conclusion Nicolas devrait payer 2 fois ?

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Merci les classes moyennes le 31/08/2026 à 16:43

La gratuité n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye.

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réelle problème le 31/08/2026 à 16:38

de société quand payé le repas des enfants est trop chère pour des familles qui parfois on deja un logement moins chère (Hlm) ,la prime de rentré etc
par contre pour s acheté le dernier téléphone , la dernière paire de nike ou survêtement Lacoste la il y a de l'argent. je parle meme pas des clopes...
le problème c'est que a un moment fait ce levé le matin, puis a la fin du mois mettre son argent dans des choses utiles.

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Effectivement le 31/08/2026 à 16:30

Rien n'est gratuit.
Le titre de l'article pouvait être "les villeurbannais qui payent des impôts vont payer pour la cantine et les activités de certains élèves".

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deux politiques le 31/08/2026 à 16:27

dans une ville dans le sud de la France gérée par l’extrême droite de lepen le maire a supprimé le transport scolaire et a réduit la subvention des livres scolaires deux Frances et deux ambiances la nouvelle France du RN est contre le peuple voté bien en 2027

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Mais je suis sur sur qu on nous prend pour des c... le 31/08/2026 à 16:18

Dire gratuit c est prendre les gens pour des idiots. Il y a toujours quelqu un qui paie .....Nicolas .😡

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