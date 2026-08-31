Loto du patrimoine 2026 : l’hôtel Anne de Beaujeu sélectionné dans le Rhône

C’est le représentant du Rhône pour l’édition 2026 du Loto du patrimoine. L’hôtel-restaurant Anne de Beaujeu, situé rue de la République à Beaujeu, a été retenu par la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern et déployée par la Fondation du patrimoine.

Le bâtiment figure parmi les huit sites sélectionnés en Rhône-Alpes cette année, aux côtés notamment de l’église abbatiale de Saint-Theudère en Isère, du moulin de l’Hermite dans la Loire ou encore de la grange Fauré à Annecy.

Au total, 100 projets départementaux ont été choisis à l’échelle nationale.

Plus de quinze ans d’abandon

Propriété de la mairie de Beaujeu, l’édifice date de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors que plusieurs établissements hôteliers ont progressivement disparu de la commune au cours du XXe siècle, celui-ci avait conservé sa vocation d’hôtel-restaurant sous le nom d’Anne de Beaujeu.

Désaffecté dans les années 2010, il est toutefois resté à l’abandon pendant plus de quinze ans. Cette longue période sans chauffage ni ventilation, conjuguée aux infiltrations en toiture et aux intrusions, a fortement détérioré le bâtiment.

La charpente et la couverture sont aujourd’hui très dégradées, des ardoises sont manquantes et les façades présentent également d’importants désordres. Les menuiseries anciennes n’offrent par ailleurs plus de performances thermiques satisfaisantes.

Un hôtel, un bistrot et un espace bien-être

La municipalité entend désormais transformer complètement le site. Le projet prévoit la création d’un lieu mêlant hébergement touristique, bistrot de centre-ville et espace bien-être.

L’objectif affiché est notamment de renforcer l’offre d’hébergement de Beaujeu, que la Fondation du patrimoine décrit comme aujourd’hui "quasi inexistante", alors que la commune constitue une étape de la route des vins et la capitale historique du Beaujolais.

Le chantier doit comprendre le désamiantage et le curage du bâtiment, la restauration des structures et des façades, la réfection des toitures en ardoise, le remplacement de certaines menuiseries ainsi qu’une réorganisation complète des espaces intérieurs et des réseaux techniques.

Les travaux doivent débuter en 2027 pour une livraison annoncée en 2028.

Une dotation connue à la fin de l’année

La sélection au Loto du patrimoine permettra au projet de bénéficier d’un soutien financier issu des jeux Mission Patrimoine. Le montant précis accordé à l’hôtel Anne de Beaujeu ne sera toutefois connu qu’en fin d’année, en fonction des ventes.

Depuis 2018, la Mission Patrimoine indique avoir accompagné plus de 1 080 sites en France. Plus de 70% des projets retenus sont aujourd’hui sauvés ou en passe de l’être, avec 537 chantiers déjà terminés et 266 encore en cours.