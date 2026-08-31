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A46 : cinq blessés graves dans un accident à Mions, dont quatre enfants

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A46 : cinq blessés graves dans un accident à Mions, dont quatre enfants

Un accident impliquant trois voitures a fait cinq blessés en urgence absolue ce dimanche après-midi sur l’A46 à hauteur de Mions. Quatre enfants d’une même fratrie figurent parmi les victimes.

Un important accident de la circulation s’est produit ce dimanche vers 16h sur l’A46, dans le sens Marseille-Paris, à hauteur de Mions.

Trois véhicules légers ont été impliqués. Le bilan fait état de cinq personnes prises en charge en urgence absolue, dont quatre enfants appartenant à une même fratrie.

L’une des conductrices et l’un des enfants ont été évacués par hélicoptère.

L’intervention des secours a entraîné la fermeture complète de l’autoroute au niveau de la sortie n°14 Vénissieux entre environ 16h30 et 17h30.

6 commentaires
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Oui mais ..pardonner le 31/08/2026 à 09:39
Jacques20 a écrit le 31/08/2026 à 08h30

Peut-être mais tant que vous ne voulez pas voir la réalité en face, ceci arrivera toujours.
Vous accusez TOUJOURS les infrastructures mais jamais le comportement humain.
Cela fait des décennies que l'on vous répète de respecter les distances de sécurité mas vous n'en faites rien.

Quand l infrastucture permet un peu de tolérance : par exemple une voie vehicule lent, 3 voies pour permettre aux caravanes de doubler les poids lourd et laisser encore une voie, ça aide
A 46 sud à 3 voies..vite !

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Libriste Sentdufion le 31/08/2026 à 08:47

Comment les parents ont ils pu laisser les enfants conduire sur l'autoroute!!? J'espère que les parents seront sévèrement punis.

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Jacques20 le 31/08/2026 à 08:30
Evidemment a écrit le 31/08/2026 à 07h47

L'A46 sud est un goulet d'étranglement, avec tout ce qui vient de l'A43 et A432, et certains s'opposent à son élargissement sur 20 km, ce qui est techniquement facile puisque les emprises existent déjà. ça reste un "petit" chantier, mais depuis 15 ans on en parle comme si il fallait construire la muraille de Chine. On est arrivé à un niveau de peur et d'immobilisme absolument désastreux.
Sans compter que dans le même temps, on fait tout pour empêcher le transit par Fourvière, on ne veut pas boucler le périph, et on ferme de plus en plus le centre ville.

Peut-être mais tant que vous ne voulez pas voir la réalité en face, ceci arrivera toujours.
Vous accusez TOUJOURS les infrastructures mais jamais le comportement humain.
Cela fait des décennies que l'on vous répète de respecter les distances de sécurité mas vous n'en faites rien.

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 31/08/2026 à 08:25

Cela ne s'appelle pas une rocade, mais plutôt une route départementale. Il faudrait 2 X 4 voies pour résoudre le problème des bouchons. D'autant plus que les contestataires ne voulant pas d'élargissement sont les premiers à emprunter cet axe.
Assocs de pacotille, mettez la en veilleuse, et comprenez qu'un élargissement est la seule solution

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Evidemment le 31/08/2026 à 07:47
Élargir A 46 a écrit le 31/08/2026 à 07h33

Voilà la solution pour pas que ce soit si tendu en termes de conflit d usage
Et c est prévu
Mais nan, y a des associations qui grognent
Pfff

L'A46 sud est un goulet d'étranglement, avec tout ce qui vient de l'A43 et A432, et certains s'opposent à son élargissement sur 20 km, ce qui est techniquement facile puisque les emprises existent déjà. ça reste un "petit" chantier, mais depuis 15 ans on en parle comme si il fallait construire la muraille de Chine. On est arrivé à un niveau de peur et d'immobilisme absolument désastreux.
Sans compter que dans le même temps, on fait tout pour empêcher le transit par Fourvière, on ne veut pas boucler le périph, et on ferme de plus en plus le centre ville.

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Élargir A 46 le 31/08/2026 à 07:33

Voilà la solution pour pas que ce soit si tendu en termes de conflit d usage
Et c est prévu
Mais nan, y a des associations qui grognent
Pfff

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