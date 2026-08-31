A46 : cinq blessés graves dans un accident à Mions, dont quatre enfants

Un important accident de la circulation s’est produit ce dimanche vers 16h sur l’A46, dans le sens Marseille-Paris, à hauteur de Mions.

Trois véhicules légers ont été impliqués. Le bilan fait état de cinq personnes prises en charge en urgence absolue, dont quatre enfants appartenant à une même fratrie.

L’une des conductrices et l’un des enfants ont été évacués par hélicoptère.

L’intervention des secours a entraîné la fermeture complète de l’autoroute au niveau de la sortie n°14 Vénissieux entre environ 16h30 et 17h30.