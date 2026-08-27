Crues meurtrières au Tibet et au Népal : "les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices", selon le maire de Lyon

"Ces images de coulées de boue emportant tout sur leur passage nous rappellent que les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices. Et ce sont les populations les plus vulnérables qui en paieront le prix en premier lieu", a écrit le maire de Lyon sur les réseaux sociaux.
Grégory Doucet a par ailleurs adressé son "plein soutien à l'ensemble des victimes et aux secours faisant face au chaos".
Pour rappel, plusieurs Français sont toujours portés disparus. Un bilan toujours provisoire fait état d'au moins 360 morts et plus de 1300 disparus.
Avant l'ére trop industrialisée, j'en convient, il y a eu des millénaires, et la nture dans sa violence a creusé les vallées, celles que l'on admirent, mais dans la violence des élémentsSignaler Répondre
La planète ne s'est pas façonnée en douceur
Doucet n'était pas né que les vallées alpines dévalaient de roches, bien avant l'être humain
Peut-on être idiot et Maire de Lyon, la réponse est OUI
Je ne vais pas laissé de traces dans l'histoire de la planette , lui non plus
"les conséquences de l'inaction sécuritaire sont dévastatrices sur Lyon" on pourrait dire aussi...Signaler Répondre
Le soutien, la compassion des élus ont s'en fout. IA, data center, climatisation, l'argent... seront toujours les priorités dans les mois à venir campagne et accords obligent.Signaler Répondre
Ce ne seront pas les réseaux sociaux qui vont nous sauver.
Le chevalier blanc, sauveur du monde a parlé.Signaler Répondre
Ok and so what ?
Allez next...Occupez vous plutôt de l'insécurité galopante dans la ville que VOUS dirigez.
Pauvres gens.Signaler Répondre
Mais inquiétons-nous plus des insultes et incivilités en France, car c'est beaucoup plus grave que des milliers de morts.
@RN @LFI
Greg,qui fait sa révolution climatique !Occupe toi de ta ville et de tes affaires persosSignaler Répondre
"L'inaction sécuritaire est dévastatrice pour les Lyonnais"...Signaler Répondre
Pour tout vous dire c'est la raison pour laquelle Doucet va continuer à pourrir les vies des Lyonnais en maintenant la flotte de trottinettes locatives pour 'sauver la planète'. Le corps médical aux services traumatologie vous remercie.Signaler Répondre