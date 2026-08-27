Crues meurtrières au Tibet et au Népal : "les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices", selon le maire de Lyon

"Ces images de coulées de boue emportant tout sur leur passage nous rappellent que les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices. Et ce sont les populations les plus vulnérables qui en paieront le prix en premier lieu", a écrit le maire de Lyon sur les réseaux sociaux.

Grégory Doucet a par ailleurs adressé son "plein soutien à l'ensemble des victimes et aux secours faisant face au chaos".

Pour rappel, plusieurs Français sont toujours portés disparus. Un bilan toujours provisoire fait état d'au moins 360 morts et plus de 1300 disparus.