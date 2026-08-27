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Crues meurtrières au Tibet et au Népal : "les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices", selon le maire de Lyon

Crues meurtrières au Tibet et au Népal : "les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices", selon le maire de Lyon
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Alors que le bilan s'alourdit d'heure en heure au Tibet et au Népal, Grégory Doucet a réagi aux crues meurtrières survenues mercredi en Asie.

"Ces images de coulées de boue emportant tout sur leur passage nous rappellent que les conséquences de l'inaction climatique sont dévastatrices. Et ce sont les populations les plus vulnérables qui en paieront le prix en premier lieu", a écrit le maire de Lyon sur les réseaux sociaux.

Grégory Doucet a par ailleurs adressé son "plein soutien à l'ensemble des victimes et aux secours faisant face au chaos".

Pour rappel, plusieurs Français sont toujours portés disparus. Un bilan toujours provisoire fait état d'au moins 360 morts et plus de 1300 disparus. 

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Grégory Doucet

8 commentaires
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Soyons très sérieux le 27/08/2026 à 16:20

Avant l'ére trop industrialisée, j'en convient, il y a eu des millénaires, et la nture dans sa violence a creusé les vallées, celles que l'on admirent, mais dans la violence des éléments
La planète ne s'est pas façonnée en douceur
Doucet n'était pas né que les vallées alpines dévalaient de roches, bien avant l'être humain
Peut-on être idiot et Maire de Lyon, la réponse est OUI
Je ne vais pas laissé de traces dans l'histoire de la planette , lui non plus

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Ex Précisions le 27/08/2026 à 16:17

"les conséquences de l'inaction sécuritaire sont dévastatrices sur Lyon" on pourrait dire aussi...

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Rlb le 27/08/2026 à 16:03

Le soutien, la compassion des élus ont s'en fout. IA, data center, climatisation, l'argent... seront toujours les priorités dans les mois à venir campagne et accords obligent.
Ce ne seront pas les réseaux sociaux qui vont nous sauver.

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Bribri2 le 27/08/2026 à 15:59

Le chevalier blanc, sauveur du monde a parlé.
Ok and so what ?
Allez next...Occupez vous plutôt de l'insécurité galopante dans la ville que VOUS dirigez.

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Unlecteur le 27/08/2026 à 15:52

Pauvres gens.
Mais inquiétons-nous plus des insultes et incivilités en France, car c'est beaucoup plus grave que des milliers de morts.
@RN @LFI

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kool le 27/08/2026 à 15:51

Greg,qui fait sa révolution climatique !Occupe toi de ta ville et de tes affaires persos

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A méditer le 27/08/2026 à 15:46

"L'inaction sécuritaire est dévastatrice pour les Lyonnais"...

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Pour tout vous dire.... le 27/08/2026 à 15:17

Pour tout vous dire c'est la raison pour laquelle Doucet va continuer à pourrir les vies des Lyonnais en maintenant la flotte de trottinettes locatives pour 'sauver la planète'. Le corps médical aux services traumatologie vous remercie.

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