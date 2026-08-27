Plus d’une demi-tonne de cocaïne saisie : une opération menée par des policiers lyonnais

Lundi 24 août, 529 kg de cocaïne ont été retrouvés dans un véhicule en Côte-d’Or, tandis que deux suspects âgés de 35 et 42 ans ont été interpellés.

Tous deux, déjà connus des services de police, ont été placés en garde à vue, rapporte franceinfo. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à une importation de cocaïne en provenance d’Espagne.

Deux véhicules surveillés par les policiers lyonnais

L’affaire débute quelques jours plus tôt. Mercredi 19 août, la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Lyon signale à l’antenne rhodanienne de l’Office anti-stupéfiants (Ofast) deux véhicules susceptibles d’être utilisés pour transporter des stupéfiants depuis l’Espagne.

Les enquêteurs s’intéressent alors à un véhicule particulier doté d’une fausse immatriculation ainsi qu’à un utilitaire.

Ce dernier est localisé dimanche à proximité de la frontière espagnole, au niveau du Perthus, dans les Pyrénées-Orientales. Grâce à la surveillance mise en place et au système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation, les policiers repèrent également le second véhicule, qui circule en conservant le même écart avec l’utilitaire.

529 kg de cocaïne découverts

L’intervention est finalement déclenchée lundi vers 6 heures en Côte-d’Or. Les deux conducteurs sont interpellés dans les secteurs de Beaune et de Gevrey-Chambertin par les policiers de la BRI et de l’antenne Ofast de Lyon.

La fouille de l’un des véhicules permet alors de découvrir des pains de cocaïne représentant un poids total de 529 kg.

Quatre téléphones ainsi que 3 140 euros en espèces sont également saisis au cours de l’opération.