Malgré sa tentative de passer sous les radars, une mule stoppée par les douanes près de Lyon

Le 22 décembre dernier, en fin d’après-midi, les douanes de Saint-Étienne interceptent un car de la compagnie Flixbus à la barrière de péage de Villefranche/Limas, dans le Rhône. À bord, un passager attire rapidement l’attention des agents par son comportement jugé suspect.

Soumis à un dépistage, l’homme présente un test urinaire positif aux stupéfiants. Il est alors conduit à l’hôpital afin de procéder à des examens médicaux complémentaires. Les vérifications confirment les soupçons des douaniers : une cinquantaine d’ovules de cocaïne sont extraits de son corps, pour un poids total de 620g, rapporte Le Progrès.

Le passager, de nationalité nigériane et âgé de 41 ans, est immédiatement placé en retenue douanière, puis en garde à vue. Il est ensuite poursuivi pour importation et transport de stupéfiants. À l’audience, lundi 29 décembre, devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, l’homme reconnaît avoir servi de mule sur un trajet entre Paris et l’Italie, où il réside.

Au fil de la procédure, sa version des faits évolue, notamment sur les conditions dans lesquelles il affirme avoir ingéré les ovules. Le tribunal n’a toutefois pas retenu cet argument pour écarter sa responsabilité pénale.

Le prévenu a été condamné à deux ans de prison ferme, avec maintien en détention. Le tribunal a également prononcé une interdiction du territoire français pendant cinq ans, assortie d’une amende douanière de 33 930 euros.