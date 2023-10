Trafic de drogue international près de Lyon : 23 kg de cannabis, des armes et plus de 66 000 euros saisis

Ce lundi matin, au lever du jour, une vaste opération policière s’est déroulée dans les départements du Rhône et de la Loire.

De nombreux effectifs, assistés par le RAID, ont mené à bien les interpellations de 9 individus dans le cadre d’une enquête sur un important trafic de stupéfiants en partie basé à Saint-Priest dans l’agglomération lyonnaise. Dans cette dernière commune, deux sites avaient été identifiés comme des lieux de coupe et de conditionnement de la drogue qui inondait le marché.

En effet, lors des perquisitions 22 kilos de résine de cannabis, ainsi que 1,7 kilo d’herbe de la même substance ou encore 200 grammes de cocaïne ont été découverts. Plus inquiétant, les policiers qui tombés sur un véritable arsenal : au moins 8 pistolets et de nombreuses cartouches. Preuve que le business était particulièrement juteux, ce sont un peu plus de 66 000 euros en liquide qui ont par ailleurs été retrouvés, au total.

C’est l’unité de lutte contre les stupéfiants et l’économie souterraine de la sûreté départementale du Rhône qui était chargée de l’enquête suite à un renseignement sur ce point de deal localisé dans un parking à Pierre-Bénite. Les investigations avaient permis de comprendre que les trafiquants importaient la drogue via l’Espagne ou les Pays-Bas.

Les neuf suspects ont été placés en garde à vue. On ne connait pas encore les suites judiciaires apportées à l’affaire.

J.D.