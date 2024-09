Trafic de stupéfiants à Saint-Priest : leurs peines s’effectueront sous bracelet électronique  

Le 23 septembre 2024, aux alentours de 19h, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de trois individus à Saint-Priest, suite à une opération de surveillance. Les agents du Groupe de Sécurité de Proximité (GSP) ont d’abord remarqué la présence suspecte de Mickael P. qui se déplaçait rapidement devant son domicile, avec un sac plastique noir, avant de creuser un trou dans le sol pour l’enterrer.

Après plusieurs minutes d’observation, un individu méfiant s’est approché du site pour récupérer le sac. Ce dernier, identifié plus tard comme Hédi B., a tenté de fuir à la vue des policiers, mais a été rapidement interpellé. Le sac abandonné contenait 543g de résine et 31g d’herbe de cannabis.

Les policiers se sont ensuite rendus au domicile de Mickael P. —qui pour l’instant n’avait pas encore été arrêté— pour effectuer une perquisition, le père de ce dernier était sur place. La fouille a révélé une importante quantité de stupéfiants : 1 947g de résine dans le garage, 3 058g de résine et 614g d’herbe de cannabis dans la mezzanine, ainsi que 53g d’herbe et 141g de résine dans la chambre de Mickael P. Ce dernier a par la suite été interpellé alors qu’il regagnait son domicile, les policiers étant toujours sur place pour la perquisition.

En garde à vue, Mickael P. a reconnu stocker les produits contre une rémunération de 100 euros par semaine depuis la fin de l’année 2023, mais a nié toute implication dans la vente. Son père, aussi placé en garde à vue avant d’être relâché, a affirmé ignorer l’ampleur de la quantité de drogues entreposée chez lui.

Hédi B., de son côté, a prétendu qu’il urinait à côté du sac et qu’il l’aurait pris sans être au courant de son contenu.

Les deux suspects ont été déférés au tribunal de Lyon ce jeudi 26 septembre pour une comparution immédiate.

Reconnu coupable, Hédi B. a été condamné à six mois de prison (aménagés sous surveillance électronique), assortis d’une interdiction de contact avec Mickael P. pendant deux ans. Mickael P., reconnu également coupable, a écopé de deux ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, incluant des obligations de travail, de soins, et une interdiction de contact avec Hédi B. L’année de prison ferme sera également effectuée sous surveillance électronique. Son avocat, Me David Metaxas, s’est déclaré "très satisfait" de cette décision, soulignant que son client avait évité le mandat de dépôt.