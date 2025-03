Près de Lyon : 826 kilos de cocaïne saisis dans un camion, le chauffeur en garde à vue

Un poids lourd transportant 826 kilos de cocaïne a été intercepté par les douaniers sur l’autoroute A7, samedi 15 mars, à hauteur de Saint-Barthélemy-de-Vals (Drôme). La drogue, dissimulée parmi un chargement de billes d’aluminium, représente une valeur estimée à 50 millions d’euros à la revente.

Le conducteur du camion, un homme d’une cinquantaine d’années et de nationalité polonaise, aurait prisféten la route depuis l’Espagne et se dirigeait vers la Pologne. Interpellé, il a d’abord été placé en retenue douanière avant d’être remis aux enquêteurs de l’Office antistupéfiants (OFAST) de Lyon et de la division de la criminalité organisée et spécialisée de Drôme-Ardèche (DCOS 26-07). L’homme a été placé en garde à vue.

Face à l’ampleur de la saisie, les douaniers ont rapidement reçu le renfort des gendarmes de la Drôme afin de sécuriser la marchandise sur l’aire de repos où elle a été découverte, précise Le Progrès. La cocaïne a ensuite été prise en charge et acheminée hors du département vers un lieu tenu secret, où elle sera prochainement détruite sous contrôle des autorités.

L’enquête, confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon, vise à identifier l'étendue de ce trafic international.