Lyon : vols, stupéfiants, faux papiers… Une vaste opération de police frappe en plein centre-ville

Une présence policière massive et un bilan sans appel. Les forces de l'ordre ont procédé à 1 440 contrôles dans le cadre d'une "opération de restauration de la sécurité du quotidien" menée dans la soirée de ce mercredi à jeudi dans les secteurs des Terreaux et de la Croix-Rousse.

Contrôles routiers, vérifications d’identité et interventions dans les transports en commun ont conduit à 32 interpellations. Parmi elles, huit individus ont été placés en garde à vue : deux pour vols, un recherché sous mandat, un pour dégradations, un pour faux et usage de faux, un pour détention de stupéfiants, un pour défaut de permis de conduire et un autre pour usage de stupéfiants.

Les forces de l’ordre ont également dressé 17 amendes forfaitaires délictuelles, dont 13 liées à la détention de stupéfiants. Neuf véhicules ont été placés en fourrière. Lors des contrôles, des petites quantités de cannabis et 800 buvards de LSD ont été saisis.

Par ailleurs, six établissements ont fait l’objet de contrôles dans le cadre du Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF). Sur les 102 personnes contrôlées, 55 infractions ont été relevées.