Lyon : dealers, sans-papiers, fraudeurs… La police intensifie ses contrôles en centre-ville

La préfecture du Rhône l’avait annoncé, la lutte contre l’insécurité en centre-ville se poursuit. En effet quelques jours après une première opération d’ampleur en centre-ville, les forces de l’ordre ont de nouveau frappé fort.

Une vaste opération de police a été menée dans les secteurs des Terreaux et de la Croix-Rousse sur plusieurs jours, mobilisant 333 policiers nationaux, 47 policiers municipaux, ainsi que des agents de la RATP et de la direction départementale de la protection des populations.

Dès le lancement de l’opération, un point de deal a été démantelé rue des Capucins, entraînant l’interpellation de trois trafiquants de stupéfiants. Au total, 48 individus ont été arrêtés et 20 placés en garde à vue. Dix étrangers en situation irrégulière ont également été remis à la police aux frontières.

En parallèle, les forces de l’ordre ont relevé 146 infractions et dressé 88 contraventions dans les transports en commun. Côté lutte contre les stupéfiants, 56 amendes forfaitaires délictuelles ont été distribuées, principalement pour détention ou consommation de drogue.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a salué "l’engagement des forces de l’ordre et la coopération efficace entre les services mobilisés."

Grégory Doucet, maire de Lyon, a salué cette nouvelle opération et rappelé l’importance de lutter contre les violences et trafics en Presqu’île. "La police municipale et la police nationale renforcent leurs patrouilles aux Terreaux. Des opérations de nuit pour répondre aux agressions dont sont victimes noctambules et travailleurs. Ce quartier festif a été notamment le théâtre de violences homophobes, sexistes, et de trafic en tout genre. Des faits intolérables qu’il nous faut combattre, en unissant nos forces."

Il a aussi souligné l’importance du travail conjoint des 406 agents mobilisés, permettant notamment "le démantèlement d’un point de deal".

De son côté, Mohamed Chihi, adjoint à la sécurité, a également réagi à cette opération de sécurité renforcée aux Terreaux : "Un quartier emblématique de Lyon, malheureusement touché par des faits de violence répétés. Durant quatre nuits consécutives, les forces de police municipale et nationale ont uni leurs efforts pour assurer la sécurité des noctambules, habitants et travailleurs."