Rentrée scolaire à Lyon : la gratuité des fournitures préparée pour 2027, près de 45 millions d’euros de travaux en 2026

La rentrée approche pour les 31 669 enfants scolarisés dans les écoles publiques de Lyon. La Ville compte cette année 207 établissements, dont 109 écoles maternelles et 98 élémentaires, représentant au total 1 464 classes.

Parmi eux, 66 établissements relèvent de l’éducation prioritaire.

Enfin, près de 29 000 enfants sont inscrits à la restauration scolaire. Environ 25 000 repas y sont servis chaque jour, avec une part de produits biologiques qui atteint actuellement 65 %.

Pour cette rentrée 2026-2027, la municipalité met notamment en avant les investissements dans les bâtiments, l’adaptation aux fortes chaleurs et plusieurs évolutions dans les services proposés aux familles.

Vers des fournitures scolaires gratuites à la rentrée 2027

L’une des principales nouveautés ne sera toutefois effective que l’année prochaine. La Ville veut parvenir à un "zéro reste à charge" sur les fournitures scolaires à compter de la rentrée 2027.

L’année 2026-2027 doit servir à définir le dispositif avec l’Éducation nationale, les enseignants, les directions d’école et les représentants de parents d’élèves.

Aujourd’hui, la Ville consacre déjà un forfait de 59,42 euros par enfant aux fournitures scolaires, ainsi que d’autres crédits pédagogiques, soit environ 1,5 million d’euros par an.

À partir de 2027, la municipalité prévoit de prendre en charge les cahiers, stylos, crayons, classeurs, règles, feuilles, colle, ciseaux ou encore compas demandés par les enseignants. Le cartable, la trousse et la tenue de sport resteront à la charge des familles.

Près de 45 millions d’euros de travaux cette année

La Ville annonce près de 45 millions d’euros consacrés en 2026 aux chantiers dans les écoles. Depuis 2020, 354 millions d’euros ont été investis dans le patrimoine scolaire, avec notamment la rénovation d’un tiers des établissements et la construction de sept nouveaux groupes scolaires.

Plusieurs opérations lourdes se poursuivent. Les groupes Pompidou-Mourguet dans le 3e arrondissement, Les Dahlias et Alphonse Daudet dans le 9e doivent notamment être livrés en 2027. La reconstruction de l’école élémentaire Pasteur et la réhabilitation de sa maternelle, dans le 8e, sont prévues début 2028.

Plus de 150 interventions ont également été menées pendant l’été, allant de travaux d’accessibilité au remplacement de menuiseries ou à la rénovation de bâtiments.

Huit nouvelles "cours nature"

L’adaptation des écoles aux fortes chaleurs reste également un axe important. Huit nouvelles "cours nature" ont été livrées pour cette rentrée, notamment aux écoles Jules Verne, Georges Lapierre, Jean Rostand, Cavenne, Charles Péguy, Alphonse Daudet et Audrey Hepburn.

Au total, 48 écoles lyonnaises disposent désormais de ces aménagements, qui bénéficient à environ 8 000 enfants.

La municipalité poursuit en parallèle l’installation de brasseurs d’air, de protections solaires et de zones ombragées. Une expérimentation baptisée Aventure Fraîcheur est également menée depuis 2025 à l’école Jean Zay, dans le 9e arrondissement, afin de tester de nouvelles organisations lors des épisodes de chaleur extrême.

La Ville ouvre par ailleurs une réflexion sur l’accueil de loisirs du mercredi. Elle souhaite proposer à terme une offre de proximité plus souple, accessible à la journée ou à la demi-journée. Le projet doit être construit avec les familles, les équipes éducatives, les MJC, centres sociaux et Maisons de l’Enfance. Une tarification progressive est annoncée, sans que les modalités précises ne soient encore arrêtées.

Des contrôles renforcés pour les personnels intervenant auprès des enfants

Plus de 90 % des enfants scolarisés à Lyon fréquentent au moins un temps périscolaire. Dans ce contexte, la Ville annonce renforcer à la rentrée ses procédures de prévention et de protection de l’enfance.

Les formations au repérage des situations préoccupantes, au recueil de la parole de l’enfant et aux procédures de signalement doivent être élargies à l’ensemble des personnels, y compris les vacataires. Les contrôles d’honorabilité et le suivi des qualifications seront également renforcés.

La Ville indique par ailleurs disposer d’une équipe de près de 80 professionnels médico-sociaux intervenant dans les écoles. En 2025-2026, 5 229 dépistages infirmiers et 930 visites médicales ont notamment été réalisés.