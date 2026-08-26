LOU Rugby : 5,3 millions d’euros versés par la LNR, dont 700 000 euros pour soutenir la formation

Lyon peut compter sur un apport financier conséquent pour poursuivre son développement. À l’issue de la saison 2025-2026, la Ligue nationale de rugby va lui redistribuer 5,3 millions d’euros sur les 126,5 millions reversés aux clubs professionnels.

Avec 5,3 millions d’euros perçus, le LOU se classe 11e du Top 14 dans cette redistribution, soit exactement sa position en championnat la saison dernière.

Dans le détail, 3,1 millions d’euros correspondent au mécanisme de solidarité. Le LOU obtient également 1,2 million au titre de ses résultats sportifs et de sa contribution au XV de France. Enfin, un million d’euros récompense ses investissements, dont 700 000 euros pour la formation et 300 000 euros pour les infrastructures.

Une part qui fait justement écho à la nouvelle orientation sportive du club. Arrivé comme directeur sportif après plusieurs années à la Fédération française de rugby, Philippe Boher veut faire de la jeunesse lyonnaise l’un des piliers du projet. Selon Midi Olympique, l’ancien responsable de la formation à la FFR a rapidement identifié le potentiel du centre de formation, malgré les performances irrégulières de l’équipe première.

La saison du LOU Rugby débute samedi 5 septembre à 19h05 par la réception de Clermont.