Villefranche-sur-Saône : deux ans de prison après une course-poursuite de neuf kilomètres avec la police

Feux rouges grillés, circulation à contresens, passages sur les trottoirs et ronds-points pris à l’envers : le 1er juillet, un automobiliste de 31 ans avait parcouru près de neuf kilomètres en six minutes pour tenter d’échapper à la police à Villefranche-sur-Saône.
Jugé jeudi 20 août, il a été condamné à deux ans de prison, dont six mois avec sursis, pour les faits qui lui étaient reprochés. À cette peine s’ajoutent six mois ferme pour le non-respect d’une mesure de semi-liberté.
La course-poursuite avait débuté vers 18h. Le prévenu circulait dans un véhicule qui avait été volé à Toulon quelques jours auparavant et qui lui avait été prêté par un ami.
Sa fuite s’était terminée lorsque la voiture, dont deux pneus avaient été crevés grâce à l’intervention des policiers, avait fini dans un terre-plein.
Deux policiers légèrement blessés
L’homme avait encore tenté de s’enfuir à pied avant d’être interpellé. Deux policiers avaient été légèrement blessés pendant l’intervention et s’étaient vu prescrire un jour d’ITT chacun.
À l’audience, le prévenu a reconnu les faits tout en expliquant avoir peu de souvenirs de la course-poursuite à cause de sa consommation de cocaïne.
Il devra également verser 600 euros à chacun des deux policiers.
Et rien pour sa consommation de drogue ?Signaler Répondre
Il faut avant tout régler le fond du problème,car une fois dehors avec ces fréquentations il recommencera.
Il sera dehors dans 6 mois... Et encore !Signaler Répondre
Pas assez sévère! Ce sont des criminels!!!!Signaler Répondre