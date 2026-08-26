Villefranche-sur-Saône : deux ans de prison après une course-poursuite de neuf kilomètres avec la police

Feux rouges grillés, circulation à contresens, passages sur les trottoirs et ronds-points pris à l’envers : le 1er juillet, un automobiliste de 31 ans avait parcouru près de neuf kilomètres en six minutes pour tenter d’échapper à la police à Villefranche-sur-Saône.

Jugé jeudi 20 août, il a été condamné à deux ans de prison, dont six mois avec sursis, pour les faits qui lui étaient reprochés. À cette peine s’ajoutent six mois ferme pour le non-respect d’une mesure de semi-liberté.

La course-poursuite avait débuté vers 18h. Le prévenu circulait dans un véhicule qui avait été volé à Toulon quelques jours auparavant et qui lui avait été prêté par un ami.

Sa fuite s’était terminée lorsque la voiture, dont deux pneus avaient été crevés grâce à l’intervention des policiers, avait fini dans un terre-plein.

Deux policiers légèrement blessés

L’homme avait encore tenté de s’enfuir à pied avant d’être interpellé. Deux policiers avaient été légèrement blessés pendant l’intervention et s’étaient vu prescrire un jour d’ITT chacun.

À l’audience, le prévenu a reconnu les faits tout en expliquant avoir peu de souvenirs de la course-poursuite à cause de sa consommation de cocaïne.

Il devra également verser 600 euros à chacun des deux policiers.