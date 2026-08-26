Faits Divers

Villefranche-sur-Saône : deux ans de prison après une course-poursuite de neuf kilomètres avec la police

Villefranche-sur-Saône : deux ans de prison après une course-poursuite de neuf kilomètres avec la police

Un homme de 31 ans a été condamné après un refus d’obtempérer particulièrement dangereux à Villefranche-sur-Saône. Pendant six minutes, il avait multiplié les infractions au volant d’une voiture volée avant d’être interpellé.

Feux rouges grillés, circulation à contresens, passages sur les trottoirs et ronds-points pris à l’envers : le 1er juillet, un automobiliste de 31 ans avait parcouru près de neuf kilomètres en six minutes pour tenter d’échapper à la police à Villefranche-sur-Saône.

Jugé jeudi 20 août, il a été condamné à deux ans de prison, dont six mois avec sursis, pour les faits qui lui étaient reprochés. À cette peine s’ajoutent six mois ferme pour le non-respect d’une mesure de semi-liberté.

La course-poursuite avait débuté vers 18h. Le prévenu circulait dans un véhicule qui avait été volé à Toulon quelques jours auparavant et qui lui avait été prêté par un ami.

Sa fuite s’était terminée lorsque la voiture, dont deux pneus avaient été crevés grâce à l’intervention des policiers, avait fini dans un terre-plein.

Deux policiers légèrement blessés

L’homme avait encore tenté de s’enfuir à pied avant d’être interpellé. Deux policiers avaient été légèrement blessés pendant l’intervention et s’étaient vu prescrire un jour d’ITT chacun.

À l’audience, le prévenu a reconnu les faits tout en expliquant avoir peu de souvenirs de la course-poursuite à cause de sa consommation de cocaïne.

Il devra également verser 600 euros à chacun des deux policiers.

Tags :

Villefranche-sur-Saône

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Moi le 26/08/2026 à 09:32

Et rien pour sa consommation de drogue ?
Il faut avant tout régler le fond du problème,car une fois dehors avec ces fréquentations il recommencera.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/08/2026 à 08:29

Il sera dehors dans 6 mois... Et encore !

Signaler Répondre
avatar
encoryte le 26/08/2026 à 08:16

Pas assez sévère! Ce sont des criminels!!!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.