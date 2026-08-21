Villefranche-sur-Saône : vols, chèques dérobés et escroqueries, deux SDF condamnés

Pharmacies, commerces de bouche, supérette ou encore opticien : neuf victimes s’étaient constituées parties civiles devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Les deux prévenus, sans domicile fixe, reconnaissaient une série de faits commis ces derniers mois. Ensemble, ils avaient notamment participé à un vol le 22 mai, puis utilisé un chéquier dérobé dans une boîte aux lettres pour commettre deux escroqueries entre juillet et début août.

L’homme était également poursuivi pour cinq autres vols commis seul à Gleizé et Villefranche-sur-Saône entre le 13 mai et le 31 juillet.

Cinq mois ferme en semi-liberté

Alors que le duo expliquait avoir volé pour survivre dans la rue, le parquet a écarté l’état de nécessité avancé pour justifier les faits, rappelant notamment que la prévenue, déjà en récidive, consommait régulièrement de la cocaïne.

Le tribunal a prononcé la même peine pour les deux prévenus : dix mois de prison, dont cinq avec sursis. Les cinq mois ferme seront effectués sous le régime de la semi-liberté.

Ils devront également indemniser solidairement plusieurs commerçants pour des préjudices matériels allant de 150 à 2 620 euros.