Lyon : les lycéens appellent à manifester ce mardi matin, la fin de Parcoursup réclamée

La mobilisation lycéenne doit se poursuivre cette semaine à Lyon. Et elle sera mieux organisée.

Réunis en assemblée générale interlycéenne à la Bourse du Travail ce week-end, une centaine de jeunes représentant, une quinzaine de lycées de Lyon et de ses environs ont décidé d’appeler à une manifestation ce mardi 6 octobre.

Le rendez-vous est fixé à 10h place Bellecour. Le cortège doit ensuite rejoindre la place Guichard.

Une nouvelle assemblée générale interlycées est prévue à partir de 13h à la Bourse du Travail, afin de discuter des suites du mouvement.

Parcoursup, moyens dans les lycées et adaptation au climat

Les lycéens entendent mettre en avant plusieurs revendications.

Ils demandent notamment "l’abolition, ou a minima une modification radicale et profonde, du logiciel Parcoursup", qu’ils qualifient d’"outil de tri social aux critères opaques".

Ils réclament également un plan d’adaptation des établissements scolaires au réchauffement climatique, évoquant les fortes températures rencontrées dans certaines salles pendant les périodes d’examen mais aussi les difficultés de chauffage en hiver.

Autre revendication : une augmentation "immédiate et pérenne" des moyens attribués à l’Éducation nationale et aux établissements. Les participants à l’assemblée générale dénoncent notamment des classes surchargées ainsi qu’un manque de professeurs, d’infirmiers et d’assistants sociaux.

Les lycéens disent rejeter "toute violence à l’encontre des personnes"

Après les incidents qui ont accompagné certaines mobilisations la semaine dernière dans l'agglomération lyonnaise et partout en France, les participants veulent également préciser leur position.

L’assemblée générale affirme son "rejet de toute violence à l’encontre des personnes", en citant particulièrement les personnels de l’Éducation nationale présents dans les établissements lors des blocages.

Dans le même temps, elle formule une "condamnation la plus ferme possible des violences policières" qu’elle estime avoir eu lieu pendant les mobilisations.

Les participants assurent également soutenir les personnels de l’Éducation nationale en grève et, plus largement, les agents des services publics.

"Apartisans mais pas apolitiques"

Le collectif insiste enfin sur l’indépendance du mouvement vis-à-vis des organisations politiques. "Nous sommes apartisans mais pas apolitiques", écrivent les lycéens, qui refusent l’idée d’un mouvement "récupéré" par un parti ou une organisation.

Ils contestent également l’image de casseurs qui leur serait, selon eux, trop souvent attribuée et demandent que leurs revendications soient davantage entendues.