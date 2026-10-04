Lyon : les lycéens appellent à manifester ce mardi matin, la fin de Parcoursup réclamée

La mobilisation lycéenne doit se poursuivre cette semaine à Lyon. Et elle sera mieux organisée.
Réunis en assemblée générale interlycéenne à la Bourse du Travail ce week-end, une centaine de jeunes représentant, une quinzaine de lycées de Lyon et de ses environs ont décidé d’appeler à une manifestation ce mardi 6 octobre.
Le rendez-vous est fixé à 10h place Bellecour. Le cortège doit ensuite rejoindre la place Guichard.
Une nouvelle assemblée générale interlycées est prévue à partir de 13h à la Bourse du Travail, afin de discuter des suites du mouvement.
Parcoursup, moyens dans les lycées et adaptation au climat
Les lycéens entendent mettre en avant plusieurs revendications.
Ils demandent notamment "l’abolition, ou a minima une modification radicale et profonde, du logiciel Parcoursup", qu’ils qualifient d’"outil de tri social aux critères opaques".
Ils réclament également un plan d’adaptation des établissements scolaires au réchauffement climatique, évoquant les fortes températures rencontrées dans certaines salles pendant les périodes d’examen mais aussi les difficultés de chauffage en hiver.
Autre revendication : une augmentation "immédiate et pérenne" des moyens attribués à l’Éducation nationale et aux établissements. Les participants à l’assemblée générale dénoncent notamment des classes surchargées ainsi qu’un manque de professeurs, d’infirmiers et d’assistants sociaux.
Les lycéens disent rejeter "toute violence à l’encontre des personnes"
Après les incidents qui ont accompagné certaines mobilisations la semaine dernière dans l'agglomération lyonnaise et partout en France, les participants veulent également préciser leur position.
L’assemblée générale affirme son "rejet de toute violence à l’encontre des personnes", en citant particulièrement les personnels de l’Éducation nationale présents dans les établissements lors des blocages.
Dans le même temps, elle formule une "condamnation la plus ferme possible des violences policières" qu’elle estime avoir eu lieu pendant les mobilisations.
Les participants assurent également soutenir les personnels de l’Éducation nationale en grève et, plus largement, les agents des services publics.
"Apartisans mais pas apolitiques"
Le collectif insiste enfin sur l’indépendance du mouvement vis-à-vis des organisations politiques. "Nous sommes apartisans mais pas apolitiques", écrivent les lycéens, qui refusent l’idée d’un mouvement "récupéré" par un parti ou une organisation.
Ils contestent également l’image de casseurs qui leur serait, selon eux, trop souvent attribuée et demandent que leurs revendications soient davantage entendues.
Aucun respect pour les népalais, marocains, indiens....Êtes vous seulement allés voir leurs conditions de vie et de travail ....Signaler Répondre
Dans ces 3 pays les écoles sont payantes, pas de cantine, pas de ramassage scolaire, pas de climatiseur dans les salles, des heures de marche pour aller a l école, des parents qui se saignent pour payer les fournitures scolaires et que leurs enfants sortent de la misère par l éducation.
Arrêtez vos délires d enfants gâtés . Travaillez une année pour vous payer le voyage .....vous en apprendrez plus a l école de la vie et en reviendrez content d'être en France ..
De toutes façons c’est le monde du travail qui va les sélectionner et ce sera sans appel. Par contre un bon nombre d’entre eux aura à modifier le comportement et de commencer déjà par se lever …. et étudier et là c’est loin d’être gagnéSignaler Répondre
La fin de parcoursup ?Signaler Répondre
Donc ils veulent reprendre les dossiers en papiers et faire leurs candidatures établissement par établissement selon la procédure que chaque établissement aura décidé, avec des dates à respecter toutes différentes ?
Ils. N'ont pas connu ce système du siècle dernier, ils vont s'en mordre les doigts.
Bah, ils feront d'autres manifs ......
Une question à se poser.Signaler Répondre
Pourquoi les meilleurs professeurs vont dans les etablissements les meilleurs formant ainsi de meilleurs établissements....etc
Que faire pour attirer les meilleurs enseignants dans son lycée ?
Revenir aux fondamentaux de l instruction comme le font les meilleurs établissements, avec une stricte discipline comprise et acceptee. L' école est là pour instruire, l éducation ce sont les parents.
Tout ne se règle pas que par l' argent....
Les policiers et l’état savent pas qui ils ont en face La GenZ n'a aucun avenir, rien à perdre, et rien ne leur fait peur. Ils ont renversé le pouvoir au Népal. En Inde, le 1er ministre et au Maroc une partie politique Bonne chance les policiers et l’état et les médias allumez la mèche !Signaler Répondre
Si le bac avait une valeur, il n'y aurait pas besoin de parcours sup, mais il faudrait que les Incultes du lycée acceptent de rater le bac et redoubler.Signaler Répondre
Il faudrait aussi supprimer le collège unique et orienter les enfants suivant leur niveau (vers un CAP, un BEPQ, ou un bac pro).