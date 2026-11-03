Mouvement lycéen et étudiant à Lyon : 23 lycées concernés, quatre établissements du supérieur bloqués

La mobilisation s’étend ce mardi 3 novembre dans les établissements scolaires et universitaires de l’agglomération lyonnaise.

Selon un point de situation communiqué par la préfecture du Rhône à 9h30, des attroupements étaient recensés devant 23 lycées du département.

Quelques tirs de mortiers d’artifice et feux de poubelles ont également été signalés au cours de la matinée.

Le lycée Ampère passe en distanciel

À Lyon, le lycée Ampère, dans le 2e arrondissement, fonctionne ce mardi en distanciel.

La veille, la préfecture recensait 15 établissements concernés par des attroupements dans le Rhône. Le mouvement touche donc davantage de lycées ce mardi matin.

La mobilisation concerne également l’enseignement supérieur.

Selon la préfecture, Lyon 1, Lyon 2, l’École normale supérieure de Lyon et Centrale Lyon sont bloqués ce mardi matin.

Six interpellations

Au total, six personnes ont été interpellées dans le cadre de la mobilisation à 9h30.

La préfecture précise qu’une de ces interpellations a eu lieu à Vénissieux, sans communiquer à ce stade davantage de détails sur les circonstances ni sur les motifs des différentes arrestations.