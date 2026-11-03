Mouvement lycéen et étudiant à Lyon : 23 lycées concernés, quatre établissements du supérieur bloqués

La mobilisation s’étend ce mardi 3 novembre dans les établissements scolaires et universitaires de l’agglomération lyonnaise.
Selon un point de situation communiqué par la préfecture du Rhône à 9h30, des attroupements étaient recensés devant 23 lycées du département.
Quelques tirs de mortiers d’artifice et feux de poubelles ont également été signalés au cours de la matinée.
Le lycée Ampère passe en distanciel
À Lyon, le lycée Ampère, dans le 2e arrondissement, fonctionne ce mardi en distanciel.
La veille, la préfecture recensait 15 établissements concernés par des attroupements dans le Rhône. Le mouvement touche donc davantage de lycées ce mardi matin.
La mobilisation concerne également l’enseignement supérieur.
Selon la préfecture, Lyon 1, Lyon 2, l’École normale supérieure de Lyon et Centrale Lyon sont bloqués ce mardi matin.
Six interpellations
Au total, six personnes ont été interpellées dans le cadre de la mobilisation à 9h30.
La préfecture précise qu’une de ces interpellations a eu lieu à Vénissieux, sans communiquer à ce stade davantage de détails sur les circonstances ni sur les motifs des différentes arrestations.
"on est l'avenir" 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Signaler Répondre
Un avenir de merde...
C'est beaucoup trop long pour acheter deux bancs ou chaises, des tables pour qu'ils étudient comme ils disent, pour les profs manquant, si nous parlions des profs payés par l Etat, sans travailler !!! Chacun critique les étudiants lycéens collégiens,, mais que fait le ministère de l'éducation nationale. Dans les hautes sphères, ils aperçoivent que pendant X temps, des gens ont été payé à rien foutre alors qu'il manque des profs, FOUTAISE. En France, beaucoup se mêlent d'affaires qu'ils ne connaissent pas, les PARENTS., leur seule loi " J AI DROIT ". Avoir des enfants c'est imposé aux autres citoyens, leur laxisme quant à l éducation de leurs enfants. Qu'ils commencent à élever leurs enfants, qu'ils laissent aux profs de les éduquer. .Signaler Répondre
Rassurez-vous, une immense majorité silencieuse pense la même chose.Signaler Répondre
Les agitateurs gauchos sont ultra minoritaires c'est pour cela qu'ils sont habités par le vacarme et la violence.
J’ai bon espoir que Marine soit élue au premier tour....Signaler Répondre
Oui une génération de pleurnichards qui veulent de l'argent sans rien foutre.Signaler Répondre
Ca nous dit que la France a des sous mais au lieu de faire travailler les entreprises Francaises et faire entrer de l'argent dans les caisses de l'état par des emplois et l'industrialisation non ils achètent Chinois, ils se disent écolos et leurs petits plaisirs arrivent par containers d'Asie, 30 jours de porte-containers pour arriver et ça ne les dérange pas pour autant. L'écologie c'est quand et comme ça arrange.
Des pleurnichards qui croient tout savoir et qui à 14/15 ans n'ont encore rien vécu ni connu et ça veut donner des leçons aux vieux. Des pleurnichards qui ont des parents qui leur ont tout passé et qui croient avoir engendré des petits génies. Qu'ils aillent au boulot, qu'ils gagnent leur vie et après ils pourront se plaindre.
En France les finances vont mal et l'enseignement est le pire du monde ou presque.Signaler Répondre
Pourtant à été élu à la tête de l'Etat je vous le donne en mille : un ancien banquier !
Et qui est la accompagne du Chef de l'Etat : une ancienne enseignante !
on pourrait se poser la question de leurs compétences. Si l'un ne sait pas compter vu la dette actuelle de la France, la seconde ne s'intéresse sûrement pas à l'enseignement. Mais de quoi parle t il à la maison ?
Si ce n'était pas aussi dramatique on pourrait en rire,
vous pensez vraiment que le smic va passer a 2000 net , la semaine a 32h et la retraite a 55 ans ? la compensation et la redescente vont être rudes ...Signaler Répondre
Fosse septique cette jeunesse...Signaler Répondre
Un article aujourd'hui encore sur l'explosion de l'antisémitisme dans les Universités.
La même jeunesse qu'on voit bloquer les facs et les lycées aujourd'hui.
Ils claironnent "facho" mais font en même temps la chasse aux étudiants juifs.
C'est cette jeunesse que beaucoup de médias veulent nous vendre comme espérance pour demain ?
Ses médias ont choisis cette jeunesse antisémite au détriment de la très grande majorité de jeunes honnêtes et paisibles. La question est de savoir pourquoi ? Sûrement pour répondre à leurs maîtres... pas forcément JLM qui n'est que le toutou d'autres.
notre dernier véritable Homme d'Etat a été Georges Pompidou ; depuis nous subissons des politicards qui sautillent d’élections en élections sans aucune perspectives a 20 ou 30 ans ; un désastre économique et sociétaleSignaler Répondre
comme si notre système d'enseignement n'avait pas commencé a décliner depuis 50 ans ...Signaler Répondre
Déjà commencez par apprendre et savoir ce qu’est une dictature, vous en avez grandement besoin !!!…. et comme vous le dites c’est vous qui planez dans la stratosphère, un bon conseil atterrissez et buvez de l’eau fraîche…Signaler Répondre
Le plus ennuyant c'est tram t2 bloqué et les forces de l'ordre qui font entraves à la liberté de circuler qui bloquent la rue de l'Epargne bloquant ainsi les accès à la Part-Dieu du c25 mais aussi tram t4!Signaler Répondre
On fait comment pour circuler et aller travailler?
Cet été, quand la France brûlait, tous les politiques se proclamaient écologistes. Mais depuis la rentrée, ils ont manifestement oublié. la france est géré par l’actualité et non par des projets sur long terme l’extrême droite n’a aucun projet de société et pour les jeunes de FranceSignaler Répondre
Une dictature c est l insécurité, le mensonge, les menaces physiques, la violence exercée sur ses opposants, le culte du chef, pas de vote démocratique, l antisémitisme, la censure des médias, l appel a l insurrection.......Signaler Répondre
En résumé, exactement ce qu est et que fait LFI avec ses proxys. ...
What else ?
C'est pourtant ce qu'on appelle une démocratie, avec des règles, des lois, des limites. Soit ils sont majoritaires à faire grève et nul besoin de bloquer le lycée soit ils sont minoritaires et dans ce cas ils n'ont pas à imposer de force leur point de vue.Signaler Répondre
Dénoncer, un langage de collabo....Signaler Répondre
Nous disons constater, un langage de vérité..
Pour pleurer, il y a du monde. La génération du ouin ouin.Signaler Répondre
Toujours les mêmes discours. Sa veut beaucoup sans travailler et sa pleurniche beaucoup pour pas grand chose.
Le pire c’est que sa empêche les autres étudiants qui ne demandent qu’à travailler. Et après sa nous parle de respect et sa pleurniche des qu’un policier leur apprend le respect car les parents n’en sont pas capable.
Pauvre petite victime. Sa promet sur le marché du travail. Allez surtout pas dans les métiers manuels. Vous êtes pas prêt.
Je suis de la génération où il y a eu le cpe. Jamais on a fait autant pour aussi peut hors que l’on avait moins que vous.
Sa veut aussi beaucoup d’argent comme dit Toutoune Mélanchou. À oui et le partage des richesses.
Sachant qu’il est Millionnaire pourquoi ne partage-t-il pas ? Et oui, il y en a qui sont simplement de la chair à canon sans le savoir ou soit vraiment c.. ( jolie ciel bleu).
Car comme des moutons, ça suit sans réfléchir alors qu’il y a du lait qui sort du nez quand on appuie dessus.
Pour les ignorants qui n’ont rien compris. Pour plus d’argent et de moyens. Il faut que le pays produise plus cependant on produit beaucoup moins qu’avant. Donc moins d’argent dans les caisses.
Bref, si sa va chialer ce qui est prévisible. Faite vous plaisir car je m’en fous. Cela confirmera juste ce que je pense.
Il faut juste apprendre à remonter ces manches au lieu de baisser son froc. On prépare l’avenir et c’est pas le monde des bisounours la vie.
Vivement pour vous la vie active, vous êtes pas prêt.
Tant que vous aurez des fascistes lfistes racistes antisémites dans vos rangs, vous resterez une minorité ......c est simple...Signaler Répondre
Pour pleurer, il y a du monde. La génération du ouin ouin.Signaler Répondre
Toujours les mêmes discours. Sa veut beaucoup sans travailler et sa pleurniche beaucoup pour pas grand chose.
Le pire c’est que sa empêche les autres étudiants qui ne demandent qu’à travailler. Et après sa nous parle de respect et sa pleurniche des qu’un policier leur apprend le respect car les parents n’en sont pas capable.
Pauvre petite victime. Sa promet sur le marché du travail. Allez surtout pas dans les métiers manuels. Vous êtes pas prêt.
Je suis de la génération où il y a eu le cpe. Jamais on a fait autant pour aussi peut hors que l’on avait moins que vous.
Sa veut aussi beaucoup d’argent comme dit Toutoune Mélanchou. À oui et le partage des richesses.
Sachant qu’il est Millionnaire pourquoi ne partage-t-il pas ? Et oui, il y en a qui sont simplement de la chair à canon sans le savoir ou soit vraiment c.. ( jolie ciel bleu).
Car comme des moutons, ça suit sans réfléchir alors qu’il y a du lait qui sort du nez quand on appuie dessus.
Pour les ignorants qui n’ont rien compris. Pour plus d’argent et de moyens. Il faut que le pays produise plus cependant on produit beaucoup moins qu’avant. Donc moins d’argent dans les caisses.
Bref, si sa va chialer ce qui est prévisible. Faite vous plaisir car je m’en fous. Cela confirmera juste ce que je pense.
Il faut juste apprendre à remonter ces manches au lieu de baisser son froc. On prépare l’avenir et c’est pas le monde des bisounours la vie.
Vivement pour vous la vie active, vous êtes pas prêt.
Des enregistrements audio diffusés sur les réseaux sociaux appellent à tendre des guets-apens à des livreurs noirs ou d'origine arabe. voilà se que provoque les médias d’extrême droite et les idéologies de lepen et zemmour sur les français soutien total aux jeunes ne lâchés rien vous êtes le futur de notre paysSignaler Répondre
Votre commentaire déborde de mépris pour la jeunesse et les plus précaires. A l'heure où le gouvernement installe une dictature, où la police collabore avec des milices d'extrême droite, où des enfants sont mutilés, vous couinez pour le retour à l'ordre? Dans les années 40, on appelait cela de la collaboration. Eteignez votre télé, venez parler à des manifestants et reprenez contact avec la réalité. La dictature qui vient finira par s'occuper de vous aussi!Signaler Répondre
tant qu’à faire appel A dénoncer les extraterrestresSignaler Répondre
Bloquer est interdit par la loi. Pourquoi ne pas déloger ces bloqueurs et permettre à la majorité d'aller en cours? Bien évidemment les programmes ne seront pas finis et les bloqueurs demanderont d'enlever un thème du programme du bac.. Ceux qui ont les moyens se paieront des cours particuliers.Signaler Répondre
Toujours la même chanson !
oui quel scandale que les lycéens ne soient pas plus raisonnables que la police ou le gouvernement !Signaler Répondre
"on a le droit de faire grève. Pas de bloquer." Oui voilà, ça donne d'excellents résultats de demander gentiment, tout l'histoire de la 5ème république le montre bien. Vous proposez donc qu'on ai le droit de faire des grèves inefficaces. Bravo, vous êtes un génie.Signaler Répondre
Vous vivez dans une réalité parallèle?Signaler Répondre
"l’extrême gauche et l’alliance LFI/lesVERTS" ne sont pas au pouvoir que je sache. Arrêtez votre manipulation à deux balles.
Les macronistes sont bien sûr responsables à la fois de l'effondrement de notre système d'éducation, et de la dérive autoritaire très inquiétante qu'ils mettent en oeuvre.
Déverser ce discours hors sol alors que le gouvernement est en train de nous faire passer en dictature, c'est de la collaboration patentée.
Eteignez votre télévision et venez parler à des manifestant.es.
Vous n'avez donc rien compris.Signaler Répondre
Le gouvernement ne fait AUCUNE concession à part des miettes tout à fait insultantes, tout en continuant à instaurer une dictature dans ce pays le plus rapidement possible. Il est urgent de renverser ce gouvernement corrompu et autoritaire avant que les derniers restes de démocratie disparaissent.
Je vous conseille vivement d'aller à la rencontre des manifestant.es et d'éteindre votre télévision, car vous planez manifestement dans la stratosphère.
Et oui les syndicats lycée et étudiants et surtout UNEF, me font penser à des gens avec des chemises brunes, et un brassard au bras gauche avec une croix....(vous m'avez compris).Signaler Répondre
Ils ne leur manque plus que la petite moustache et la mèche de cheveux côté gauche !!!!
Assez de ces petits bobos coco qui pleurnichent la bouche pleine de crème chantilly.Signaler Répondre
Pas besoin d'aller loin car la majorité des écoles, lycées ou autres sont payants.
Parfois dans ces pays les élèves doivent faire plus de 1 heure de transport pour se rendre dans un établissement sans fenêtre ni chauffage et dont le tableau noir ne porte que son non où les étudiants doivent apporter leurs repas.
Beaucoup d'élèves dans le monde doivent travailler pour permettre à leurs familles de survivre et de payer leurs scolarité.
En France ceux qui pleurnichent pour des locaux dégradés très souvent par un des leurs.
Les lycéens font donc grève malgré les annonces du gouvernement. Ils n'ont donc pas compris ce que signifie négociations. Les 2 parties doivent faire des concessions!!! Et dans quelques mois, ils vont pleurnicher qu'ils n'ont pas tout le programme et vont demander à ce que la notation du BAC en tienne compte. Le BAC ne vaut plus rien aujourd'hui, le niveau est horriblement bas, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de bachelier.Signaler Répondre
Ils se plaignent des longues journées, ce que je peux comprendre. Des études démontrent que l'attention décroit au fil des heures de la journée. Il faudrait donc regarder chez nos voisins européens. Les cours se terminent à 15h/15h30. Cela laisse plus de temps pour les devoirs ou activités extra-scolaire qui sont réparties sur toute la semaine plutôt que sur une seule demi-journée. Le revers de ce rythme plus en adéquation avec le rythme biologique : moins de vacances. Donc est-ce que les lycéens et le profs sont d'accord pour réduire le rythme de travail quotidien et avoir moins de vacances? Pas certains que la majorité soit pour???!!!! Et pourtant ça serait le mieux pour tous!
avec l’extrême gauche et l’alliance LFI/lesVERTS la liberté d’aller et venir, la liberté d’enseigner et d’apprendre n’est pas respectée… pas un brin de logique pour les grands adeptes du slogan de 1968 « il est interdit d’interdire » mais ça quand c’est eux qui imposent comme des fascistes qu’ils critiquent, mais ça ne les gêne pas les autres ils s’en foutent… des adeptes de la pensée unique à l’opposé de la démocratieSignaler Répondre
Chouette encore plein de factures et de dettes à payer.Signaler Répondre
Faites grève, mais ne venez pas pleurer de louper vos examens, et evitez de mettre la faute sur l'état. Il me semble aussi que vous manifestez pour les absences des professeurs, mais lorsqu'ils sont présents vous passez votre temps à manifester donc en étant absent des cours. Vous êtes vraiment incompréhensible.Signaler Répondre
soutien total à la genepi?Signaler Répondre
Il manque de médecins dans mon canton. Pour protester je suis allé bloquer la porte des cabinets qui fonctionnent. Je ne suis pas bête, je suis jeune et de gauche.Signaler Répondre
Vous ne voulez plus participer à subventionner toute la pourriture mondiale? Réduisez votre taux à la source braves gens! Jusqu'à 10% de réduction du montant d'impôts sans pénalités. Vous devrez rattraper l'année d'après, mais ca fera des milliards supplémentaires à chercher pour l'état chaque mois. Ça accélèrera la fin de la fête pour toutes les cigales vivant de notre sueur.Signaler Répondre
Plus de 1000 policiers blessés, des millions de dégâts, un appel a la censure de la presse, des agressions physiques contre ceux qui ne sont pas de leur avis........Signaler Répondre
Vous n aurez pas mon soutien tant que vous tolérerez dans vos manifs, des antisémites, des casseurs masques, gants coques, des partisans de l intifada, des drapeaux palestiniens..
Faites le ménage dans vos rangs et chassez les partis qui se servent de vous, les.fascistes de LFI et alliés...
Ce matin, à Lyon comme partout en France, de très nombreux lycées sont mobilisés une nouvelle fois pour l’amélioration des conditions d’études et l’abrogation de parcoursup. Le gouvernement doit définitivement tourner la page du mépris et de la répression. Trop d’enfants ont déjà été blessés et mutilés depuis le début de ce mouvement. Le gouvernement doit cesser de mettre en danger notre jeunesse et de nous faire perdre du temps. Il doit répondre urgemment aux revendications !Signaler Répondre
on a le droit de faire grève. Pas de bloquer. on a le droit d’aller à l’école. Ailleurs certains brûlent les livres. Ici, certains bloquent l’accès à l’école. Même barbarie.Signaler Répondre
MAIS LAISSEZ-LES ÉTUDIER ET ALLEZ BOSSER !Signaler Répondre
23 lycées bloqués, des poubelles cramées et des mortiers... Tout ça pour sécher les cours du mardi sous prétexte de "révolution" !
Ça bloque Centrale et l'ENS alors que ça a le QI d'un conteneur à verre.
À Ampère, "cours en distanciel" : traduction, grasse mat' sur TikTok payée par nos impôts.
Six interpellations ? C'est le balai et les travaux d'intérêt général qu'il faut leur filer.
Qu'ils ramassent leurs détritus et laissent bosser ceux qui ont un avenir !
Merci a eux et leur famille, et courage nos gardiens de la République, on vous aime...172000 euros récoltes ce matin pour eux et leur amicale qui offre des aides a eux et a leur famille sur allo don...💙🤍❤️Signaler Répondre
Soutenons les, si ces héros craquent , la barbarie se déchaînera..