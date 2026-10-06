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Mobilisation lycéenne à Lyon ce mardi : quelles sont les revendications?

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Mobilisation lycéenne à Lyon ce mardi : quelles sont les revendications?

Une manifestation lycéenne est annoncée ce mardi 6 octobre, de la place Bellecour à la place Guichard, avec un départ à 10 heures. Une nouvelle assemblée générale doit suivre à 13 heures à la Bourse du Travail.

Les lycéens mobilisés à Lyon appellent à un nouveau cortège mardi 6 octobre. Le rendez-vous est fixé à 10 heures place Bellecour, avant de rejoindre la place Guichard. Les participants doivent ensuite se retrouver à partir de 13 heures à la Bourse du Travail pour discuter des suites du mouvement.

Cet appel a été décidé lors d’une assemblée générale interlycéenne réunissant une centaine de jeunes samedi dernier. Selon les organisateurs, ils représentaient une quinzaine de lycées de Lyon et de ses environs.

Davantage de moyens et une remise en cause de Parcoursup

Les participants réclament une augmentation "immédiate et pérenne" des moyens de l’Éducation nationale. Ils dénoncent des classes surchargées et un manque de professeurs, d’infirmiers et d’assistants sociaux. Ils demandent aussi un plan d’adaptation des établissements au réchauffement climatique, en évoquant les fortes températures pendant les examens et les difficultés de chauffage en hiver.

Concernant l’orientation, ils souhaitent l’abolition de Parcoursup ou, à défaut, une modification radicale du dispositif, qu’ils qualifient d’"outil de tri social aux critères opaques".

Les participants contestent l’étiquette de casseurs

Après les incidents survenus lors de certaines mobilisations, l’assemblée générale affirme son "rejet de toute violence à l’encontre des personnes", notamment des personnels présents dans les établissements pendant les blocages. Elle dénonce également ce qu’elle considère comme des violences policières et formule des accusations de répression injustifiée et de racisme.

Le collectif revendique son indépendance vis-à-vis des partis et organisations politiques : "Nous sommes apartisans mais pas apolitiques". Les participants contestent l’image de casseurs qui leur serait attribuée et assurent soutenir les personnels de l’Éducation nationale en grève ainsi que les agents des services publics.

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lycéens

mouvement lycéen

26 commentaires
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Compréhension- le 06/10/2026 à 13:53

Personnellement je pense que beaucoup de lycéens sont sincères et ont envie de s'en sortir et d'avoir un bon job ensuite.
Bien évidemment, je ne cautionne pas du tout les violences, on peut manifester pacifiquement.

Moi ce qui me frappe, c'est aussi le manque de préparation des jeunes qui arrivent dans le milieu professionnel. Dans mon secteur et dans ma boite, on a vu passer des dizaines de jeunes.
Souvent la posture professionnelle est très compliquée : difficultés à arriver à l'heure, à être vêtu correctement, à se tenir droit, très peu de prises d'initiatives, de motivation...
Beaucoup de jeunes qui sont en difficulté pour écrire un mail formel, manque criant d'aisance au téléphone, hésitations, formules maladroites... à l'oral, même en interne, une communication difficile, des idées pas claires, mal exprimées, des tics de langage comme "bah voilà", "en vrai"... des pauses assez fréquentes, utilisation personnelle du téléphone portable. Sentiment de frustration à la moindre critique...

On a donné l'opportunité à ces jeunes de mettre un pied dans le monde de l'entreprise, mais on se requestionne de plus en plus et on épluche vraiment les CV maintenant.
J'évolue dans une entreprise avec des marchés à l'international, et j'avoue qu'on opte souvent pour des profils plus exotiques (australiens, américains, coréens...)

A méditer (ou pas)

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Même..... le 06/10/2026 à 12:34
il y a cette revendication a écrit le 06/10/2026 à 09h26

mais je crois que l 'essentiel pour cet extréme centre c 'est de mettre à mal notre devise républicaine ; développer deux systéme d 'éducation : un public et un privé . le public étant réservé aux plus démunis .

Wauquiez et maintenant la métropole arrose le privé , le public sans grand moyen va à la dérive .

.....avec des moyens le public dérive.9

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Ces jeunes n’ont rien compris le 06/10/2026 à 12:29

Les pays apparaissants premiers dans le classement pisa ont des classes de plus de 40 élèves avec des conditions de travail et d’horaires beaucoup plus rigoureux...que vont devenir ces pauvres jeunes endoctrinés et illétrés ?

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Cmoi le 06/10/2026 à 12:01

Parcoursup fonctionne très bien. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est normal qu'il y ait une sélection. Tous les élèves ne peuvent pas faire des études supérieures, mais ça ,les mauvais élèves ne le supportent pas!

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Titus69 le 06/10/2026 à 09:34
et vous êtes surpris ? a écrit le 06/10/2026 à 08h48

les chaines tenues par les milliardaires de droite et d 'extréme droite font leur boulot : défendre leur intérêt .
Depuis les gilets jaunes , la stratégie est la même ,parler de la violence plutôt que des revendications .

J'adore mais j'adore qu'on me sorte les milliardaires de droite

quand on connait maintenant la vérité sur le cas Pigasse ... milliardaire de gauche qui a fait sa fortune dans la banque sur le malheur des peuples... qui lèche le cul de Trump pour s'occuper de la dette Vénézuelienne, qui joue sur sa casquette d'ancien énarque pour avoir des passe droits sur le service public.

Mais surtout ... le fameux ex sénateur millionnaire sur argent public... qui vante Cuba et les multimillionnaires Castro, ou le Hamas avec les milliardaires planqués à Doha

J'adore réellement qu'on parle de "pognon" car étonnamment il y a énormément de pognon à gauche et à l'extrême gauche et certains s'en foutent plein les poches ... mais cela a toujours été le cas si on reprend l'Histoire (que vous ne connaissez pas sûrement vu le niveau)... tout bon régime marxiste, islamistes et autres est un système mafieux qui permet à une classe de détourner les richesses des pays... JLM en est le parfait exemple, un bon vieux millionnaire très bourgeois avec sa petite famille.

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Free palestine ta mère le 06/10/2026 à 09:27
nerf de boeufs à la main ? a écrit le 06/10/2026 à 09h11

de la vertu éducative de la violence extrême pour éduquer la jeunesse . Heureusement que j 'ai eu des parents aimant qui avaient d 'autre principe éducatifs !

Je ne vous envies pas,Faudra pas venir vous plaindre quand vous finirez seul vos jours en Ehpad ou à l'asile...les rôles ont été inversés dans beaucoup de familles, vous n'imaginez-pas le nombre de parents qui se font mal traiter par leurs ados de nos jours.

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il y a cette revendication le 06/10/2026 à 09:26
Raisons a écrit le 06/10/2026 à 09h14

Je vois un sujet sur lesquels je trouve qu'ils ont raison : parcoursup. Ce truc a l'air nul de chez nul, fonctionnement et système d'acceptation obscur, élèves pris puis refusés à peine quelques jours voire semaines avant la rentrée, alternatives sans liens avec le cursus d'études suivi...

Mais bon, cet outil ne fonctionne pas bien parce que c'est aussi l'ensemble de la formation à la française qui ne fonctionne plus trop

mais je crois que l 'essentiel pour cet extréme centre c 'est de mettre à mal notre devise républicaine ; développer deux systéme d 'éducation : un public et un privé . le public étant réservé aux plus démunis .

Wauquiez et maintenant la métropole arrose le privé , le public sans grand moyen va à la dérive .

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Raisons le 06/10/2026 à 09:14

Je vois un sujet sur lesquels je trouve qu'ils ont raison : parcoursup. Ce truc a l'air nul de chez nul, fonctionnement et système d'acceptation obscur, élèves pris puis refusés à peine quelques jours voire semaines avant la rentrée, alternatives sans liens avec le cursus d'études suivi...

Mais bon, cet outil ne fonctionne pas bien parce que c'est aussi l'ensemble de la formation à la française qui ne fonctionne plus trop

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nerf de boeufs à la main ? le 06/10/2026 à 09:11
Free palestine ta mère a écrit le 06/10/2026 à 07h31

Certains parents feraient mieux d'aller chercher leurs enfants place Bellecour un nerfs de boeuf à la main plutôt que de les laisser se mélanger à ces pilleurs de magasins fouteurs de merde, dont les parents ont biensur détournés allocations de rentrée scolaire pour leur poire de parasites de fainéants de gros géniteurs incapables d'éduquer leurs progénitures correctement.

de la vertu éducative de la violence extrême pour éduquer la jeunesse . Heureusement que j 'ai eu des parents aimant qui avaient d 'autre principe éducatifs !

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et vous êtes surpris ? le 06/10/2026 à 08:48
Titus69 a écrit le 06/10/2026 à 07h09

Faudra m'expliquer les chaines télé

Sur la plupart des chaines infos, on parle réellement des émeutes

Mais si on écoute France Info, et surtout le 5 on voit essentiellement des sociologues qui parlent du "malaise des jeunes" ... bien sûr en généralisant les jeunes et en ne parlant surtout pas de "certains" jeunes".

Etonnant non ?

A croire que les médias publics sont des acteurs "actifs" de ses émeutes

les chaines tenues par les milliardaires de droite et d 'extréme droite font leur boulot : défendre leur intérêt .
Depuis les gilets jaunes , la stratégie est la même ,parler de la violence plutôt que des revendications .

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on a tout vu le 06/10/2026 à 08:39

Ils contestent l'étiquètte de casseurs! Bon désolé, on a les images bande d'abrutis! Hier soir j'ai vu a la télé la mére de l'ado qui avait perdu ses dents a cause d'un tir d'un policier. D'après les images on voit le lycéen qui donne des coups de pieds au crs. Au lieu de pleurer madame, il fallait éduquer votre fils!!!!!

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Comique le 06/10/2026 à 08:29
Titus69 a écrit le 06/10/2026 à 07h09

Faudra m'expliquer les chaines télé

Sur la plupart des chaines infos, on parle réellement des émeutes

Mais si on écoute France Info, et surtout le 5 on voit essentiellement des sociologues qui parlent du "malaise des jeunes" ... bien sûr en généralisant les jeunes et en ne parlant surtout pas de "certains" jeunes".

Etonnant non ?

A croire que les médias publics sont des acteurs "actifs" de ses émeutes

Un papier dernièrement donnait la parole à des "infiltrés" d'extrême gauche dans toutes les structures de l'Etat (ici c'était des haut fonctionnaires)

donc découvrir que les médias publics sont bourrés de partisans de Mélenchon c'est un peu un scoop à l'eau tiède

cela fait longtemps que je ne regarde plus France 5 et France Info dans des débats politiques ou de société car en effet leurs intervenants sont souvent très marqués politiquement (sans que le "journaliste" ne le dise à l'auditeur).

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greg le millionnaire le 06/10/2026 à 08:29
gregory a écrit le 06/10/2026 à 07h14

arête de casser

avec le pognon de Nicolas

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Revendications illégitimes le 06/10/2026 à 08:22

Revendications illégitimes

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Le gag des allocations de rentrée scolaire le 06/10/2026 à 08:19

La police va recadrer ces enfants de familles de pompeurs d'allocs et c'est très bien....total soutien aux forces de l'ordre.

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Veritas le 06/10/2026 à 08:00

Stop à parcours sup gérer par l IA

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Urlu le 06/10/2026 à 07:56

On note que les syndicats communistes sont entrés dans la danse. Le discours se structure.
"Si jeunesse savait..." Comme on dit.

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le budget est deja enorme! le 06/10/2026 à 07:42

le budget de l’État pour 2026 est de 64,5 milliards d’euros hors pensions des fonctionnaires. C’est le premier budget de l’État français.

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Soutien à nos FDO le 06/10/2026 à 07:41

En espérant que les lycéens qui veulent réussir puissent accéder à leur établissement pour étudier. Les autres, la minorité entraînée par le mouvement récupère par l’extrême gauche…ne doivent pas empêcher l’accès aux établissements. Cela s’appelle la liberté de s’instruire. En 1er ligne, on va retrouver les chiens de garde de Melenchon, Boyard, Panot et Guette avec Arnault pour encore instrumentaliser nos enfants. Ces élus sont un danger pour notre république et institutions. Ils cherchent à ‘mettre le pays à feu et à sang. Pas digne de leur fonction! Nous comptons sur nos FDO pour protéger nos enfants qui veulent étudier. Nous espérons qu’aucun drame ne soit à déplorer ce soir. La responsabilité de LFI sera immense si il y a un drame ce soir. Nous espérons que les manifestations ne soient pas envahis par les blacks blocks et autres casseurs de cités. Nous déplorons l’attitude irresponsables de certains partis politiques de gauche qui manipulent nos enfants. Sur Lyon, une pensée pour Doucet qui joue à un drôle de jeu avec les lycéens.

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Marylenne le 06/10/2026 à 07:32

Les vrais responsables sont nos politiques qui n’écoutent personne et aucune revendications des français dont ils fichent royalement. Ils n’ont aucune solution aux problèmes des français alors ils envoient leur chiens de garde ave cèdes ordres de casser du Français, du moins ceux qui ne sont pas des moutons dociles et idiots à qui ils peuvent imposer n’importent quoi .

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Free palestine ta mère le 06/10/2026 à 07:31

Certains parents feraient mieux d'aller chercher leurs enfants place Bellecour un nerfs de boeuf à la main plutôt que de les laisser se mélanger à ces pilleurs de magasins fouteurs de merde, dont les parents ont biensur détournés allocations de rentrée scolaire pour leur poire de parasites de fainéants de gros géniteurs incapables d'éduquer leurs progénitures correctement.

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Kassos le 06/10/2026 à 07:27
Titus69 a écrit le 06/10/2026 à 07h09

Faudra m'expliquer les chaines télé

Sur la plupart des chaines infos, on parle réellement des émeutes

Mais si on écoute France Info, et surtout le 5 on voit essentiellement des sociologues qui parlent du "malaise des jeunes" ... bien sûr en généralisant les jeunes et en ne parlant surtout pas de "certains" jeunes".

Etonnant non ?

A croire que les médias publics sont des acteurs "actifs" de ses émeutes

France Info ce sont les durs de durs de la gauche extrémiste. Évidemment que vous allez les voir aux côtés de tout ce qui peut foutre en l'air ce pays.

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et!et!et! le 06/10/2026 à 07:26
Titus69 a écrit le 06/10/2026 à 07h09

Faudra m'expliquer les chaines télé

Sur la plupart des chaines infos, on parle réellement des émeutes

Mais si on écoute France Info, et surtout le 5 on voit essentiellement des sociologues qui parlent du "malaise des jeunes" ... bien sûr en généralisant les jeunes et en ne parlant surtout pas de "certains" jeunes".

Etonnant non ?

A croire que les médias publics sont des acteurs "actifs" de ses émeutes

on commence à nous sussurer que certains groupes casseurs seraient télécommandés par des proxys iraniens ou russes

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Illegitime le 06/10/2026 à 07:23

Récupère par l’extrême gauche avec LFI en tête de gondole, ce mouvement met de côté les revendications lycéennes et en fait un mouvement insurrectionnel en mettant en avant Gaza, drapeaux palestiniens et autres références communautaires. Ces pyromanes auront à rendre compte devant la justice de notre pays pour appel à l’insurrection! Instrumentalisation abjecte et honteuse. Lycéennes, lycéen ne vous laissez pas entraîner dans ces manifestations qui vous dépassent et retourner sur les bancs du lycée, pour étudier pour réussir votre bac. Ne vous laissez manipuler par les Melenchon, Boyard le dealer et autres insoumis! Ils n’en sont rien à faire de vous, vous êtes juste un prétexte pour mettre le bordel dans la rue!

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gregory le 06/10/2026 à 07:14

arête de casser

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Titus69 le 06/10/2026 à 07:09

Faudra m'expliquer les chaines télé

Sur la plupart des chaines infos, on parle réellement des émeutes

Mais si on écoute France Info, et surtout le 5 on voit essentiellement des sociologues qui parlent du "malaise des jeunes" ... bien sûr en généralisant les jeunes et en ne parlant surtout pas de "certains" jeunes".

Etonnant non ?

A croire que les médias publics sont des acteurs "actifs" de ses émeutes

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