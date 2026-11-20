Mise à jour à 12h00 : La manifestation s’est terminée peu avant midi avec l’arrivée du cortège place Guichard. Selon la préfecture 600 personnes ont participé à cette mobilisation qui s’est déroulée sans incident.
Article initial : Le cortège s’élancera de la Manufacture des tabacs à 10 heures, ce vendredi 20 novembre, avant d’emprunter le cours Gambetta, l’avenue Maréchal-de-Saxe et la rue Moncey. L’arrivée est prévue place Guichard.
À Lyon comme dans plusieurs villes françaises, lycéens et étudiants sont appelés à défendre leurs conditions d’études et leurs perspectives d’avenir, avec le soutien de personnels de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’appel intersyndical inscrit cette journée dans le mouvement international Youth Strike. Des mobilisations sont prévues dans plus de 25 pays et des centaines de villes.
Des moyens pour les établissements et 250 000 places dans le supérieur
Au cœur des revendications figure un plan d’urgence pour rénover les établissements scolaires et universitaires. Les organisations réclament aussi des recrutements et des revalorisations salariales pour les personnels éducatifs, de santé, d’accompagnement et d’orientation.
Elles demandent de repenser les rythmes scolaires et universitaires, ainsi que de donner davantage de poids aux lycéens dans les décisions qui les concernent. Dans le supérieur, elles revendiquent la création de 250 000 places et la fin de la sélection via Parcoursup et Mon Master.
Bourses, repas et loyers dans les revendications
Le texte porte également sur les difficultés matérielles des étudiants. Les signataires demandent une hausse des bourses, le rétablissement et la revalorisation des aides au logement pour tous, ainsi qu’un accès effectif au repas à un euro pour l’ensemble des étudiants.
Côté logement, ils réclament le gel des loyers des résidences Crous, leur rénovation et la construction de nouveaux logements, tout en défendant la pérennisation de l’encadrement des loyers. Ils souhaitent également supprimer la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) et abroger le plan "Bienvenue en France", qui instaure des frais d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers.
Les organisations dénoncent la réponse du gouvernement aux mobilisations lycéennes et étudiantes, qu’elles qualifient de "mépris, le mensonge et la violence". Elles demandent la fin de ce qu’elles désignent comme la répression et les violences policières contre le mouvement.
À travers cette journée, elles défendent des "investissements structurels dans la bifurcation écologique, les systèmes éducatifs, de santé et tous les services publics". Leur appel invite les jeunes à organiser des actions sur leurs lieux d’études et les personnels à les soutenir, en complément des manifestations.
* problèmes de santéSignaler Répondre
* boomers sans arrêt dénigrés
* manifs à tout va d'une jeunesse instrumentalisée et parlant de choses qu'elle n'a m^me pas encore vécues
* SDF plein les trottoirs
* Trottinettes UBER SHIT en veux tu en voila
* insécurité partout
élus "j y peux rien" p
élus 'tout va bien" : ç'est pire ailleurs : regarder en afghanistan !!! alors vous n'êtes pas content ???
élus "du pognon, citoyens" il faut nous payer à la fin du mois
Les égouts à ciel ouvert.Signaler Répondre
toujours plus comme vous dites ; en 1997 lorsque Claude Allègre voulais 'dégraisser le mammouth ' l' EN comptait environ 1 million de fonctionnaires ; nous en sommes a 1,250 aujourd'hui ; ils sont ou et ils font quoi ces 250 000 fonctionnaires supplémentaires depuis bientôt 30 ans alors qu'un gamin sur deux ne maitrise pas la lecture en entrant en collège ?Signaler Répondre
"Nous partimes 600 et sans un prompt renfort, nous nous vîmes 600 en arrivant, c est mort "Signaler Répondre
C est bien les petits, vous avez pris l air...
L'ère du toujours plus .Signaler Répondre
Quoiqu'on leur accorde ce n'est jamais assez ...
Aux États-Unis, en Grande Bretagne, les études coûtent très cher . Les étudiants contractent des prêts pour les suivre . Ils remboursent ensuite sur leurs premiers émoluments . Mais eux , ils sont motivés !
Marre des manifs de ces étudiants sans aucune culture, incapable d'obtenir un diplôme et ils veulent nous faire croire que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de fric qu'ils sont illettrés.Signaler Répondre
Même pas le niveau du bac, même pas le niveau certifiat d'études de leurs grands parents qui eux savaient lire et écrire à 12 ans et ça se croit supérieur et ça rêve d'un gros salaire.
Avec le niveau des 3/4 des étudiants dans la rue quel employeur voudrait leur proposer un emploi. Tous s'imaginent qu'ils demanderont à l'IA de faire le boulot à leur place mais ce sont les patrons qui vont demander à l'IA de bosser à leur place, pourquoi embaucheraient ils des étudiants ignares, ces étudiants sont juste bons à mendier le RSA et des allocs, pas capables de travailler pour subvenir à leur besoin.
Cessons de distribuer notre fric à toutes ces associations qui nous coutent des milliards pour aider des fainéants. Obligeons les à prendre un emploi, seuls le travail devrait payer pas l'assistanat. Là ils n'ont rien d'autre à faire que de manifester qu'ils aillent au boulot.
GTA6 aura eu raison du grand soir. Comme quoi il en faut peu...Signaler Répondre
Quel sera le choix le plus judicieux entre congés et repos compensateurs ? La révolution, ce n’est pas un dîner de gala !Signaler Répondre
Waouh ! 600 faignasses kassoss , ils pensent occuper la rue, en définitive c'est la rue qui les a englouti, bref juste des cloches qui jappent .Signaler Répondre
Ça peut produire aussi, avec nos sous, nos ennemis de l intérieur.Signaler Répondre
Fatime TONE, incarcéré dans le cadre du meurtre de Quentin, et qui a pris la suite de Raphael ARNAULT dans l organisation de milice était titulaire d un master en droits de l homme et préparait soit la magistrature, soit le barreau ....
Il serait bon de faire un bon ménage dans nos institutions...
Pour la plupart il ne s'agit pas de pouvoir d'achat mais de pouvoir dépenser. La plupart vit au dessus de ses moyens et n'a jamais assez d'argent pour satisfaire ses envies. Qu'ils commencent part apprendre a gérer leur budget et on en reparlera. Tous ont suffisamment d'argent à donner aux dealers vu que la majorité ne se passe pas de son chichon quotidien et que là ils ont l'argent.Signaler Répondre
Moi je les plaindrais quand ils n'auront pas d'argent pour manger mais tant qu'ils le dépensent pour la drogue, les cigarettes, les boissons, les abonnements à tout et n'importe, les achats de fringues, les concerts je pense qu'ils ont de quoi vivre.
Il faudrait peut être qu'ils aillent un peu bosser, beaucoup font des études qui ne mènent nulle part parce qu'ils n'ont souvent pas le niveau, des étudiants qui n'étudient rien mais qui se vantent se complaisent à être étudiants jusqu'à 30 ans. En France nous avons les étudiants les plus nulles du monde alors que les études sont gratuites, peut être faudrait il les rendre payantes pour qu'ils soient motivés.
Il est absolument interdit de parler de cela !!Signaler Répondre
...et c est tellement vrai ....
je n'ai plus envie de sortir de chez moi :Signaler Répondre
boomers sans arrêt dénigrés
manifs à tout va d'une jeunesse instrumentalisée et parlant de choses qu'elle n'a m^me pas encore vécues
SDF plein les trottoirs
Trottinettes UBER SHIT en veux tu en voila
insécurité partout
politiciens "j y peux rien"
politicien 'tout va bien" : ça pourrait être ailleurs : regarder en afghanistan !!!
politiciens "du pognon, citoyens" il faut me payer à la fin du mois
C'est ça la différence! Nous avant on réclamait rien! On bossait! Et oui les jeunes, les boomers ils vous em.....Signaler Répondre
Ils réclameront aussi la retraite à 60 ans .... une vie de manifestant à temps pleinSignaler Répondre
BonjourSignaler Répondre
Oui exactement sa toujours existé l éducation nationale n a jamais été vue comme une urgence .et franchement quand je vois ses jeunes sa fait peur .
Au sujet des hôpitaux je suis plus inquiétant nous étions les meilleurs en médecines , chirurgie, etc...alors qu il est sait catastrophique bientôt sait nous qui iront dans d autre pays pour nous soigner sait vraiment triste .🌸🙏
Des ânes vous dis-je ! Récapitulons : Budget de l'enseignement supérieur en 2018 :13, 4 milliards , celui de 2024 : 26,6 milliards , celui de 2026 : 31 milliards d'Euros !Signaler Répondre
Même chose pour l'éducation nationale : En 2024 , le budget atteint 87 milliards d' Euros , une hausse de 20% par rapport à 2018 2026 : 199,2 milliards au total ! Et pour quels résultats ? Des résultats catastrophiques ! Alors retournez vite en cours , mettez les bouchées doubles , rattrapez votre retard et laissez les semeurs de troubles , les casseurs , les meneurs politiques infiltrés dans vos rangs qui ruinent votre avenir et pourrissent votre présent .
On a besoin des meilleurs pas du nombre de glandeurs, l'égalitarisme pronée par le socialisme actuel est une fumisterieSignaler Répondre
Ils réclament la moyenne aux études qu'ils n'ont pas faites à cause de la grève que eux mêmes on faitSignaler Répondre
C'est du délire, travail pas fait = pas payé c'est tout; c'est la vraie vie, pas du social de LFI
C'est du vol autrement
Vêtu de ma doudoune sans manche, j'ai littéralement frôlé l'arrêt cardiaque de rire dans le cuir climatisé de mon gros Hummer en écoutant la radio ! Coincé dans un bouchon à Lyon causé par l'énième grève de ces fainéants des TCL et le carnaval hebdomadaire de toute la gauchiasse lyonnaise (ce gloubi-boulga de racailles syndiquées, d'étudiants anarchistes à sarouel et de Black Blocs LFI déguisés en gilets jaunes), j'ai écrasé la pédale d'embrayage à fond pour faire rugir mon V8 et décrasser mes soupapes directement dans les narines de cette cour des miracles !Signaler Répondre
Le clou du spectacle, c'est de voir la gauchosphère en pleine déconfiture s'humilier toute seule, à commencer par Marine Tondelier qui va ramper et faire allégeance à LFI pour sauver les meubles, pendant que Doucet, ce figurant en trottinette qui s'est pris pour un maire, encaisse les claques pédagogiques à répétition de Véronique Sarselli qui pulvérise toutes ses pistes cyclables dégenrées. Pendant que cette secte d'assistés bloque la ville pour mendier des subventions, le réel leur roule dessus avec la grâce d'une moissonneuse-batteuse de bon sens : quel délice de contempler ce suicide collectif en direct live !
Sont déjà pleines d’étudiants illettrés qui vont végetter pendant des années pour finir au RSA et notre gouvernement va créer 250 000 places supplementaires?Signaler Répondre
Oui !Signaler Répondre
les boomers ont financé les études de leurs enfants car c'est une obligation légale. A votre tour !Signaler Répondre
En regardant les commentaires, on ne peut pas dire que vos manifs rassemblent l'avis des lecteurs, l'IA de votre téléphoen à 1500 balles pourrait vous le dire, au bolot , le camion poubelle vous attendsSignaler Répondre
Y revent si leurs revendications seront acceptés mdr y veulent tous de suite mdr allez joué a GTASignaler Répondre
La vie chère ect les 3/4 ont glandé durant des heures pour aller acheter GTA et joué depuis... Sérieux guichard encore vais pas travailler vais devoir ferméSignaler Répondre
Ce n'est pas en incendiant les établissements scolaires que les jeunes pourront avoir un bon niveau scolaire, ou apprendre dans de bonnes conditionsSignaler Répondre
Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, plutôt que de piller, incendier, des établissements très récemment aménagés.
D'autre part, ce n'est pas en descendant dans les rues que ces jeunes pourront trouver un job, et donc avoir un logement.
Jeunes, arrêtez de déconner, et mettez-vous au turbin une bonne fois pour toutes
Pour qui ? pour quoi ?Signaler Répondre
Parcours SUP était une sélection, vous ne le voulez pas, comment estimez vous la qualité de votre niveau intélectuel ?
Pour les JO ou Championnats on sélectionne , les moins mauvais, en musique, théatre aussi, même les gruits et légumes
Acceptez la sélection, c'est aussi s'acceptez soi même , et que l'autre soit meilleur
En clair, dehors les mauvais, je sais je n'étais pas bon
Alors les boomers, gr=ace à vous on a le RSA, la CMU, l'AME, les ALLOCS les chéques essence, rentrés scolaires, la sécu ..... etc .....Signaler Répondre
RETOURNEZ BOSSER !!!!! on a besoin de pognon, on est pas capable de le gagner !!!!
À vrai dire, ces jeunes faignants passent tellement de temps dans la rue qu'ils n'ont en définitive besoin n'y d'études, ni de logements, n'y de pouvoir d'achat. Il faut s'occuper plutôt des jeunes qui bossent et ne réclament rien, et c'est l'immense majorité silencieuse, les autres n'apportent rien à la société.Signaler Répondre
La genZ découvre la pauvreté qui les suivra jusquà sa fin vers 2070/90. Qu'elle profite encore de ce qui reste d'accumulé par leur prédecesseurs depuiis 70 ans !Signaler Répondre
32 pourcents du budget de l’éducation nationale paie le déficit de la retraite. L’argent que vous cherchez est sous vos yeux.Signaler Répondre
les futurs pleurnichards-professionnels sont sur la photo. Le RSA est leur horizon. Tous les amis de mes enfants continuent à aller en cours et bossent. Vive l’école, vive les études. On est tous passés par là. Bravo.Signaler Répondre
Il faut probablement plus de moyen pour l'éducation et l'enseignement en Afrique, en Sibérie, au Bangladesh ... mais en France il faut surtout mettre au boulot ces jeunes privilégiés, gâtés et exigeants à l’arrogance parfois niaise et violente, dont les gauches idéaliste ou outrancière s'approprient leur avenir par de fausses promesses de prospérité qu'elles sont bien incapables d 'offrir . Elles les ont amenés devant le mur des sirènes de l'égalitarisme et de la facilité qui aujourd'hui lui tombe dessus .Signaler Répondre
Chaque étudiant coute 15 000 euros par an au pays. Quand on voit les résultats à l'issue des études ! Quel gâchis ! Il faudrait responsabiliser ces étudiants en leur faisant participer aux frais, comme dans beaucoup de pays. Cela éviterait des étudiants jusqu'à 25 ans et plus, et réclamant la retraite à 60 ans ! Pourquoi pas 55 ans ?Signaler Répondre
en série des électeurs improductifs de melenchonSignaler Répondre
j'attends avec interêt la création a l'université des spécialités : Zadiste sup, master en conférences gesticulées, Licence en sublimationn d'excrements sous l'autorité du maïtre Manzoni etc ...Signaler Répondre
ça passe la journée sur les réseaux, et ça demande des aides? Vous nous faites vraiment rire 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Et vous voulez quoi aussi? un salaire? un nouvel iphone? Quand j'étais étudiant, je bossais le week-end pour payer mes études!Signaler Répondre
Bande de feignasses
Surtout quand on voit déjà leur niveau au bac. Pourquoi tous veulent-ils continuer à lézarder à l'université aux frais de la princesse ? De toute façon, leurs diplômes ne les mèneront pas à grand chose. " Celui qui est parti de zéro pour arriver à rien n'a de mercis à dire à personne". Je connais un jeune qui a voulu, par goût, faire psycho à Toulouse. Mais entre une fac toujours bloquée et dégradée par les gauchistes, un encadrement en stage de master totalement déficient, il a terminé dans les rayons d'Intermarché. Bon, il a su évoluer, il est directeur adjoint aujourd'hui, après deux autres années d'études, soit 7 années d'études après le bac.Signaler Répondre
Mais on a tous quelque chose à revendiquer. Seulement allez à l’Élysée, montez à Paris, squattée devant le palais de l’Élysée au lieu de bloquer les villes. On en a ras le bol. Des manifs 3 jour par semaine , on en peux plus! Déjà pas de transports en commun. Alors me***Signaler Répondre
ses étudiants d'extrême gauche devraient dire clairement que le contribuable doit continuer à financer des étudiants étrangers (parfois faux) et leurs payer leurs logements CROUS au détriment de l'étudiant bouseux qui vient de sa campagne.Signaler Répondre
Ils devraient le dire clairement et ouvertement et cracher à la gueule de tous les étudiants pauvres de France... mais eux même sont souvent des étudiants assez bourgeois qui n'auront pas le problème d'emploi car le parental mettra en action son "réseau" pour caser les petits dans de bonnes boites ou ses même ex étudiants extrêmistes iront exploiter du smicard et profiter de weekend à Lisbonne.
La beauté de la chose... et on a une masse média qui continue éternellement a déversé des mensonges sans déchirer le voile de cette absurdité... mais bon dans cette masse média vous avez beaucoup de parents de ses faux étudiants extrêmistes mais vrais petits bourgeois... la bonne vieille gauche caviar qui est devenue la fausse gauche révolutionnaire (mais la Révolution est toujours Bourgeoise).
Quand comprendront-ils que leur intérêt est de bosser afin de s'ouvrir l'esprit, de cultiver leur esprit critique pour échapper aux manipulateurs qui fleurissent abondamment sur les media?...Signaler Répondre
250000 places pour des étudiants en sociologie et philosophie... des métiers d'avenir qui vont permettre de relever la France dans la compétition mondiale...Signaler Répondre
Lyon championne de la manif à neu-neus. Qu'il est loin le temps de la capitale de la gastronomie.Signaler Répondre
Ils vont être tous devant GTA6 pas d'inquiétude.Signaler Répondre