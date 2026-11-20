Mise à jour à 12h00 : La manifestation s’est terminée peu avant midi avec l’arrivée du cortège place Guichard. Selon la préfecture 600 personnes ont participé à cette mobilisation qui s’est déroulée sans incident.

Article initial : Le cortège s’élancera de la Manufacture des tabacs à 10 heures, ce vendredi 20 novembre, avant d’emprunter le cours Gambetta, l’avenue Maréchal-de-Saxe et la rue Moncey. L’arrivée est prévue place Guichard.

À Lyon comme dans plusieurs villes françaises, lycéens et étudiants sont appelés à défendre leurs conditions d’études et leurs perspectives d’avenir, avec le soutien de personnels de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’appel intersyndical inscrit cette journée dans le mouvement international Youth Strike. Des mobilisations sont prévues dans plus de 25 pays et des centaines de villes.

Des moyens pour les établissements et 250 000 places dans le supérieur

Au cœur des revendications figure un plan d’urgence pour rénover les établissements scolaires et universitaires. Les organisations réclament aussi des recrutements et des revalorisations salariales pour les personnels éducatifs, de santé, d’accompagnement et d’orientation.

Elles demandent de repenser les rythmes scolaires et universitaires, ainsi que de donner davantage de poids aux lycéens dans les décisions qui les concernent. Dans le supérieur, elles revendiquent la création de 250 000 places et la fin de la sélection via Parcoursup et Mon Master.

Bourses, repas et loyers dans les revendications

Le texte porte également sur les difficultés matérielles des étudiants. Les signataires demandent une hausse des bourses, le rétablissement et la revalorisation des aides au logement pour tous, ainsi qu’un accès effectif au repas à un euro pour l’ensemble des étudiants.

Côté logement, ils réclament le gel des loyers des résidences Crous, leur rénovation et la construction de nouveaux logements, tout en défendant la pérennisation de l’encadrement des loyers. Ils souhaitent également supprimer la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) et abroger le plan "Bienvenue en France", qui instaure des frais d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers.

Les organisations dénoncent la réponse du gouvernement aux mobilisations lycéennes et étudiantes, qu’elles qualifient de "mépris, le mensonge et la violence". Elles demandent la fin de ce qu’elles désignent comme la répression et les violences policières contre le mouvement.

À travers cette journée, elles défendent des "investissements structurels dans la bifurcation écologique, les systèmes éducatifs, de santé et tous les services publics". Leur appel invite les jeunes à organiser des actions sur leurs lieux d’études et les personnels à les soutenir, en complément des manifestations.