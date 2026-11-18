Lyon, véritable locomotive économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? C'est en tout cas ce qui ressort des dernières études publiées par l'Insee.
Avec 780 000 emplois, une industrie qui se transforme et un secteur des services en pleine expansion, la métropole lyonnaise affiche un poids économique considérable.
Mais derrière ces bons résultats, des interrogations demeurent sur l'emploi, la croissance et les perspectives économiques.
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L'article parle de la métropole lyonnaise qui couvre 3 départements et qui est effectivement dynamique sur le plan économique. La ville de Lyon n'est qu'un pôle historique et culturel bientôt dévitalisé par les municipalités pour plaire à leur électorat.Signaler Répondre
Après le départ des khmers, Lyon et la métropole n'en seront que plus performantes !Signaler Répondre
tient 4 commentaires sous l’article on dirait que les lecteurs de Lyonmag n’aiment pas les entreprises et l’emploi à j’ai j’oublie c’est un article qui dis du bien sûr la gaucheSignaler Répondre
Mais c'est tellement Lyon qui tire cette métropole vers le haut. Et pourtant, ce sont tous les pouilleux de banlieue qui ont réussi a faire élire cette bande de branquignoles qui ne savent que détruire ce que le précédent éxécutif a laborieusement construitSignaler Répondre
Tiens quand on entend la droite et l’extrême droite affirmer que la gauche et les écologistes ne savent pas gérer les villes ou encore que la gauche détruit les entreprises et l’emploi les chiffres montrent pourtant le contraire. Les Lyonnais sont satisfaits et ont fait dégager Aulas présenté comme le candidat de la société civile Pour 2027 la gauche doit être unie pour gouverner la France tourner la page Macron et faire dégager Macron et ses amis de droite et d’extrême droiteSignaler Répondre
locomotive c'est plutôt tortillard .Lyon ville de drogue,de voyous,d'ecololfistes,de mal-bouffe,de pilleurs pyromanes:oui c'est une économie en pleine essor!!!Signaler Répondre
Locomotive à vapeurSignaler Répondre