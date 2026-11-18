Lyon, véritable locomotive économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? C'est en tout cas ce qui ressort des dernières études publiées par l'Insee.

Avec 780 000 emplois, une industrie qui se transforme et un secteur des services en pleine expansion, la métropole lyonnaise affiche un poids économique considérable.

Mais derrière ces bons résultats, des interrogations demeurent sur l'emploi, la croissance et les perspectives économiques.

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