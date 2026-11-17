Le dioxyde d’azote a reculé de 38,9 % à Lyon entre les périodes 2016-2018 et 2023-2025, et les particules fines PM2,5 de 28 %.
Cette baisse place la commune au 17e rang des 40 villes étudiées par Clean Cities pour l’évolution de la qualité de l’air. Au classement général du rapport 2026, qui tient aussi compte des concentrations récentes, des futurs seuils européens et des politiques de transport, Lyon arrive 23e, avec une note D, juste devant le Grand Paris et Marseille.
Quatre seuils testés, aucun respecté sur les mesures de 2025
Sur la période 2023-2025, les stations retenues par Clean Cities donnent une concentration moyenne de 24,4 microgrammes par mètre cube pour le dioxyde d’azote (NO₂) et de 10,3 microgrammes par mètre cube pour les particules fines (PM2,5). À titre de repère, les nouveaux plafonds annuels européens sont fixés à 20 et 10 microgrammes par mètre cube respectivement.
Pour savoir où les villes en sont à l’approche de 2030, le rapport utilise un autre calcul. Il prend les relevés de 2025 et retient, pour chaque seuil, la station la plus défavorable. À Lyon, ce test échoue sur les quatre critères examinés, soit un seuil annuel et un seuil journalier pour chacun des deux polluants. C’est une évaluation indicative à partir des mesures disponibles, qui ne préjuge pas des concentrations en 2030.
Seules trois des 40 villes étudiées franchissent déjà les quatre seuils dans ce test : Copenhague, le Grand Stockholm et le Grand Helsinki. Aucune des villes du classement ne respecte l’ensemble des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, plus strictes que les futures limites européennes.
La ZFE et les rues des enfants tirent la note de Lyon vers le haut
Lyon obtient 7 sur 10 pour les mesures de transport retenues par Clean Cities. La zone à faibles émissions lui vaut trois points sur quatre, et les rues des enfants devant les écoles deux points sur deux. D’après les données du rapport, ces rues, où la circulation motorisée est limitée devant les établissements, concernent 15 % des écoles primaires.
Le vélo et les bus rapportent chacun un point sur deux. Clean Cities estime que 29 % des grands axes lyonnais disposent d’un aménagement cyclable séparé physiquement de la circulation. Le rapport évalue à 12 % la part des bus électriques, en incluant les trolleybus dans cette catégorie et en excluant les véhicules hybrides.
Dans ses recommandations, Clean Cities préconise notamment d’étendre les rues scolaires, de développer les pistes cyclables protégées et d’accélérer l’électrification des bus. Le rapport observe que les villes les mieux notées pour leurs politiques de transport ont généralement davantage réduit le dioxyde d’azote, sans pouvoir isoler l’effet de chaque mesure.
Le périmètre compte aussi dans la comparaison. Les chiffres lyonnais portent sur la commune de Lyon, tandis que ceux du Grand Paris couvrent un territoire plus large. Les concentrations proviennent de stations de mesure et ne sont pas pondérées en fonction du nombre d’habitants exposés.
la non baisse des indicateurs est simplement liée à l'activité humaine .L'usage du vélo augmente les émissions de CO² et des PM's provenant des pneus et plaquettes de frein.Signaler Répondre
Dans les rues de Lyon, victimes de la "pollution".Signaler Répondre
Non je déconne, c'est juste l'hystérie hors du réel des Ecologistes.
Il leur suffit de présenter quelques chiffres d'impact sur la santé et de les monter en boucle, et cela monte au cerveau des gens qui n'ont plus aucun recul sur ce qu'on leur présente "prêt à penser" (mal).
Doucet pense sincèrement qu'il est l'acteur dominant de l'amélioration de la qualité de l'air de Lyon établie par cette étude faite par des ONG dont le but est de toujours toucher plus d'indemnités publiques sous couvert d'études en tous genres.Signaler Répondre
Doucet n'y est pour rien.
Tout le monde sait que ces baisses sont essentiellement liées au renouvellement mécanique du parc automobile imposé par les normes Euro et à l'électrification.
Une voiture diesel ou essence récente (normes Euro 6d) émet jusqu'à 80 à 90 % d'oxydes d'azote en moins qu'un modèle d'il y a 15 ans.
Même dans les villes qui n'ont mis en place aucune ZFE ni aucun plan vélo ambitieux, les niveaux de NO2 ont baissé de 25 à 30 % sur la même période.
Encore une démonstration des inutilités de Doucet.
Pendant que le centre-ville de Lyon gagne des places au classement Clean Cities, les axes de contournement (rocade Est, A46, périphérique, Vallée de la Chimie) continuent d'absorber le trafic reporté, laissant les habitants des communes riveraines exposés à des niveaux de bruit et de particules bien supérieurs.
Bravo Doucet, t'es un génie.
Non M. Doucet, grimper dans ce classement d'ONG ne signifie pas que l'air est meilleur — en l'espèce cette étude mesure surtout la vitesse de transformation de la voirie, sans jugement sur la qualité ou non de ces aménagements, là OK, vous méritez d'être classé pour avoir lancé tout azymut grand nombre de chantiers qui ont ruiné les commerçants de Lyon.
Voilà votre bilan objectif.
et les bouchons continuels a Fourviere avec les milliers de vacanciers? vous ne pensez pas que c'est la principale source de pollution... ce n'est pas la réouverture d'une rue a Lyon qui va changer la donne..ou alors vous êtes déconnecté de la réalité 😉Signaler Répondre
ce n’est pas grâce à la Métropole de Lyon que la qualité de l’air va s’améliorer avec leurs oppressions pour réouvrir les rues pour les voitures la Métropole de Lyon est déconnecté de la société lyonnaise aucun projet pour le bassin lyonnaisSignaler Répondre
Pourtant, l'écervelé écolo de doucet continue à prendre l'avion, tout comme la mère tonnelierSignaler Répondre
Une grosse guerre à 1000 kms de la France, des allemands à côté qui bouffent du gaz et du charbon à foison, à un moment surtout financièrement, il y a des limites à essayer de baisser uniquement pour dire de baisser les émissions...Signaler Répondre
La mauvaise qualité de l'air qu'on nous vends du matin au soir s'arrêterait donc aux limites de la ville de Lyon qui elle s'améliore.Signaler Répondre
Doucet est magique !
Qui ne représente que lui même, décerne des bons points d’idéologie appliquée mais ignore les incidences sur la qualité de l’air de tous les incendies déclenchés par les protégés de l’extrême gaucheSignaler Répondre
On ne sait même pas si on passera 2027 .....Signaler Répondre
Le mec de clean city est un militant EELV donc c'est biaisé...Signaler Répondre
Lesquelles ?Signaler Répondre
- les particules minérales , poussières de sable qui vient historiquement du Sahara, environ 1 mm par an, c'est vérifier, produit malheureusement naturel et qu'on ne peut maitriser
- poussières organiques , qui viennent de L'Europe du Nord avec les centrales thermiques au charbon
Il y a aussi notre pollution urbaine, mais quel % ,
Mais c’est quand meme foutu.....Signaler Répondre
Des chiffres, beaucoup de chiffres !!!Signaler Répondre
Et comme dit la citation : « Les chiffres sont comme les gens. Si on les torture assez, on peut leur faire dire n'importe quoi. »
Le chiffre le plus intéressant à connaître, à mon sens, serait le coût de ces rapports pour le contribuable ...
Donc… ma famille et moi partageons et payons un loyer à mon oncle, le Libriste. Nous vivons tous dans la même maison des années 1930 qui lui appartient et qui est recouverte de vieille peinture blanche.Signaler Répondre
Ce génie a décidé de réunir ses copains de beuverie et de commencer à poncer la peinture. Ils y travaillent depuis une semaine et j'ai gardé ma chambre fermée pour empêcher la poussière d'entrer, mais tout le monde a laissé ses fenêtres ouvertes. J'ai (bêtement) supposé qu'il avait testé la présence de plomb avant de commencer à poncer, mais hier, j'ai eu l'idée de demander. Non. Il ne s’en souciait même pas.
J'ai conduit mon cul désormais malheureux à Home Depot et j'ai ramené un test de peinture au plomb. Une fois qu’ils font une pause, je me rends là où ils travaillaient pour tester et c’était absolument positif. Je l'ai fait devant eux trois. Je ne vous chie pas, ces troglodytes étaient couverts de poussière blanche de la tête aux pieds, seul mon oncle avait un masque (masque en papier ordinaire), et l'un d'eux avait son enfant de 8 ans qui jouait à proximité. Ils s’en fichaient du tout. J'ai essayé d'expliquer que TOUTE quantité de plomb est dangereuse, et ils jouaient essentiellement à une bataille de boules de neige avec les retombées de Tchernobyl.
Ils. A fait. Pas. Se soucier. Mon oncle a dit que ses amis n’aimaient pas les masques. J'ai dit que ses amis non plus ne devaient pas aimer être en vie.
Je suis retourné à l'intérieur et j'ai commencé à emballer mes affaires, mais ils ont continué à poncer. Je suis abasourdi.
Ma question est la suivante : à quel point cette situation est-elle dangereuse ? Suis-je en sécurité avec les portes et fenêtres fermées ? Ai-je été exposé massivement au plomb et si oui, comment dois-je procéder pour me faire traiter ? J’ai aussi une collection de plantes qui m’est assez chère et qui est recouverte de poussière de plomb. Est-ce que ça ira ? Quelle est ma meilleure ligne de conduite ici ?
Si l'on aime les émanations de poubelles en feu ... l'air s'améliore en effet !!!Signaler Répondre
les caprices de Doucet ne mènent à rien … juste là pour se gaver avec 3==% de fais de bouche en plus ça fait beaucoup de livraison à la mairie donc beaucoup de pollution et gaspillageSignaler Répondre