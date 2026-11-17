Le dioxyde d’azote a reculé de 38,9 % à Lyon entre les périodes 2016-2018 et 2023-2025, et les particules fines PM2,5 de 28 %.

Cette baisse place la commune au 17e rang des 40 villes étudiées par Clean Cities pour l’évolution de la qualité de l’air. Au classement général du rapport 2026, qui tient aussi compte des concentrations récentes, des futurs seuils européens et des politiques de transport, Lyon arrive 23e, avec une note D, juste devant le Grand Paris et Marseille.

Quatre seuils testés, aucun respecté sur les mesures de 2025

Sur la période 2023-2025, les stations retenues par Clean Cities donnent une concentration moyenne de 24,4 microgrammes par mètre cube pour le dioxyde d’azote (NO₂) et de 10,3 microgrammes par mètre cube pour les particules fines (PM2,5). À titre de repère, les nouveaux plafonds annuels européens sont fixés à 20 et 10 microgrammes par mètre cube respectivement.

Pour savoir où les villes en sont à l’approche de 2030, le rapport utilise un autre calcul. Il prend les relevés de 2025 et retient, pour chaque seuil, la station la plus défavorable. À Lyon, ce test échoue sur les quatre critères examinés, soit un seuil annuel et un seuil journalier pour chacun des deux polluants. C’est une évaluation indicative à partir des mesures disponibles, qui ne préjuge pas des concentrations en 2030.

Seules trois des 40 villes étudiées franchissent déjà les quatre seuils dans ce test : Copenhague, le Grand Stockholm et le Grand Helsinki. Aucune des villes du classement ne respecte l’ensemble des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, plus strictes que les futures limites européennes.

La ZFE et les rues des enfants tirent la note de Lyon vers le haut

Lyon obtient 7 sur 10 pour les mesures de transport retenues par Clean Cities. La zone à faibles émissions lui vaut trois points sur quatre, et les rues des enfants devant les écoles deux points sur deux. D’après les données du rapport, ces rues, où la circulation motorisée est limitée devant les établissements, concernent 15 % des écoles primaires.

Le vélo et les bus rapportent chacun un point sur deux. Clean Cities estime que 29 % des grands axes lyonnais disposent d’un aménagement cyclable séparé physiquement de la circulation. Le rapport évalue à 12 % la part des bus électriques, en incluant les trolleybus dans cette catégorie et en excluant les véhicules hybrides.

Dans ses recommandations, Clean Cities préconise notamment d’étendre les rues scolaires, de développer les pistes cyclables protégées et d’accélérer l’électrification des bus. Le rapport observe que les villes les mieux notées pour leurs politiques de transport ont généralement davantage réduit le dioxyde d’azote, sans pouvoir isoler l’effet de chaque mesure.

Le périmètre compte aussi dans la comparaison. Les chiffres lyonnais portent sur la commune de Lyon, tandis que ceux du Grand Paris couvrent un territoire plus large. Les concentrations proviennent de stations de mesure et ne sont pas pondérées en fonction du nombre d’habitants exposés.