Le bras de fer autour du parcours de la manifestation a pris fin. Ce mardi matin, le cortège intersyndical pourra bien rejoindre la place Bellecour, comme le souhaitaient les organisateurs.

Le départ est fixé à 11h devant la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Initialement, la préfecture avait interdit les rassemblements revendicatifs dans un large périmètre du centre-ville, notamment sur la dernière partie de l'itinéraire déclaré.

Mais une décision du tribunal administratif, annoncée lundi, permet finalement aux manifestants d'emprunter le pont de la Guillotière pour rejoindre Bellecour.

L'interdiction préfectorale reste toutefois applicable de 10h à 20h dans les autres secteurs concernés.

Un millier de policiers et gendarmes déployés

La préfecture du Rhône anticipe jusqu'à 25 000 participants et redoute de nouveaux débordements, après les violences constatées lors de précédentes journées de mobilisation, et notamment le 17 octobre avec le saccage du centre-ville.

En conséquence, environ 1000 policiers et gendarmes nationaux seront mobilisés, auxquels s'ajouteront des effectifs de la police municipale.

"Il est de la responsabilité des organisations syndicales de prendre toutes les dispositions pour garder en permanence la maîtrise du cortège et de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que le bloc radical ait le champ libre", prévient la préfecture, qui regrette que les syndicats aient pris le risque d'arriver en Presqu'île.

Des contrôles d'identité et des inspections de sacs pourront notamment être effectués. Des restrictions sur le transport d'armes, de produits pyrotechniques et de carburant en jerrican sont également prévues à l'échelle du département.

Des difficultés de circulation attendues

Les autorités recommandent aux Lyonnais d'éviter les secteurs traversés par le cortège, aussi bien en voiture qu'à pied ou à vélo.

Les commerçants situés sur le parcours sont également invités à prendre des précautions, notamment en protégeant leurs vitrines et en envisageant une fermeture anticipée si la situation l'exige.