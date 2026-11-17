Le bras de fer autour du parcours de la manifestation a pris fin. Ce mardi matin, le cortège intersyndical pourra bien rejoindre la place Bellecour, comme le souhaitaient les organisateurs.
Le départ est fixé à 11h devant la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement de Lyon.
Initialement, la préfecture avait interdit les rassemblements revendicatifs dans un large périmètre du centre-ville, notamment sur la dernière partie de l'itinéraire déclaré.
Mais une décision du tribunal administratif, annoncée lundi, permet finalement aux manifestants d'emprunter le pont de la Guillotière pour rejoindre Bellecour.
L'interdiction préfectorale reste toutefois applicable de 10h à 20h dans les autres secteurs concernés.
Un millier de policiers et gendarmes déployés
La préfecture du Rhône anticipe jusqu'à 25 000 participants et redoute de nouveaux débordements, après les violences constatées lors de précédentes journées de mobilisation, et notamment le 17 octobre avec le saccage du centre-ville.
En conséquence, environ 1000 policiers et gendarmes nationaux seront mobilisés, auxquels s'ajouteront des effectifs de la police municipale.
"Il est de la responsabilité des organisations syndicales de prendre toutes les dispositions pour garder en permanence la maîtrise du cortège et de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que le bloc radical ait le champ libre", prévient la préfecture, qui regrette que les syndicats aient pris le risque d'arriver en Presqu'île.
Des contrôles d'identité et des inspections de sacs pourront notamment être effectués. Des restrictions sur le transport d'armes, de produits pyrotechniques et de carburant en jerrican sont également prévues à l'échelle du département.
Des difficultés de circulation attendues
Les autorités recommandent aux Lyonnais d'éviter les secteurs traversés par le cortège, aussi bien en voiture qu'à pied ou à vélo.
Les commerçants situés sur le parcours sont également invités à prendre des précautions, notamment en protégeant leurs vitrines et en envisageant une fermeture anticipée si la situation l'exige.
ils n’ont que ça à faire?Signaler Répondre
Sans oublier les administrations au ralenti depuis des semaines...razlecul de ces manifestants et de toutes ces manifestations !Signaler Répondre
Manifestation autorisée parce que sans risque et en même temps on demande aux commerçants de fermer à cause des risques, on est pas prêt de voir le bout du tunnel dans ce pays.Signaler Répondre
Levez vous peuple français, levez vous contre cette minorité communiste qui n’a pour seul but de diviser et créer le chaos !! Il est temps de réagir et d’aller défendre notre pays et nos centres villes !Signaler Répondre
Ils vont certainement célébrés la date anniversaire du 17 octobre dernier. Les gens oublient tellement vite qu’il faut régulièrement faire des rappels.Signaler Répondre
Tout mon soutien aux commerçants. J'ai honte et je me sens totalement impuissante. Ils sont au bord de la faillite et aujourd'hui, ils vont encore être pillés. Plus personne en presqu'île: les potentiels clients ont peur. Je ne comprends pas les syndicats censés défendre les plus fragiles. Ils font le bonheur d'Amazon. Mais aujourd'hui, c'est la fonction publique qui manifeste c'est à dire des personnes qui ont la stabilité de l'emploi. Les petits vendeurs aux salaires bien faibles se retrouvent en chômage mais tout le monde s'en fiche. Et vendredi, encore une grève dans les transports.....Signaler Répondre
Il y en ras le bol de ces manifestations à répétition qui empêchent les gens de circuler et de travailler !!!! Lorsque je lis que les commerçants devront se protéger ou fermer, c'est une honte!!! Ce ne sont plus des manifestations, mais la déambulation d'assisté qui vivent au croché de l'état !!!! Quant aux syndiqué , c'est facile de manifester en étant payé par les syndicats qui eux mêmes touchent des subventions de l'état. Si ils ont tant de convictions, les syndicats devraient refuser l'argent de l'état, qu'ils critiquent tant, et faire grève sans être payé !!!!Signaler Répondre
depuis quand ce sont les syndicats qui imposent les traces des manifestations la préfecture est bien faible dans d’autres pays ça se passerait comme çaSignaler Répondre
Courage aux commerçants de Bellecour j'espère que vous êtes informé qui passent devant chez vous nous on as tout remballer on pense même a déménager tellement j'ai honteSignaler Répondre