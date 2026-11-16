Au port Édouard-Herriot, à Lyon, le chantier engagé en 2026 doit donner davantage de place aux conteneurs et aux trains de marchandises. CMA CGM et ses partenaires ont posé la première pierre le jeudi 12 novembre. Outre l’extension d’environ trois hectares, le programme prévoit la rénovation des voiries, des réseaux et des bâtiments, ainsi que la modernisation des équipements et des outils de suivi des conteneurs. Les travaux doivent permettre au terminal d’augmenter sa capacité à l’horizon 2028, avec sept voies ferrées à terme.

De Fos-sur-Mer à Lyon par le Rhône

Le terminal relie déjà les entreprises de la région lyonnaise aux quais de Fos-sur-Mer par le Rhône. Côté rail, il est connecté à des axes de fret vers Calais, Dunkerque, Bettembourg, au Luxembourg, et Piacenza, en Italie. L’agrandissement doit permettre de traiter davantage de marchandises sur ces liaisons. "Avec ce projet, notre ambition est aussi que les entreprises se réapproprient le fleuve, moyen de transport décarboné par excellence !", déclare Philippe Valentin, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne.

CMA CGM pilote le terminal depuis avril 2025 dans le cadre d’une sous-concession de trente ans accordée par la Compagnie nationale du Rhône (CNR). Le groupe en détient 67 % du capital, devant la Banque des Territoires (25 %) et les chambres de commerce de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence (4 % chacune). L’État apporte 2,2 millions d’euros via le Plan Rhône-Saône, a indiqué le préfet de région Étienne Guyot.

Jusqu’à 100 000 trajets de poids lourds évités

Sur le marché maritime que le terminal estime pouvoir desservir, la route représente encore environ 65 % des flux. L’exploitant entend faire passer son trafic annuel d’environ 120 000 équivalents vingt pieds en 2026 à 200 000 en 2032. Cette unité permet de comptabiliser des conteneurs de différentes tailles sur une même base.

Les partenaires évoquent jusqu’à 100 000 trajets de poids lourds évités par an, soit environ 275 par jour. Leur estimation repose sur une hypothèse de report intégral du trafic concerné de la route vers le fleuve et le rail.