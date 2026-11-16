Judiciaire

Près de 1500 appels depuis sa prison à Villefranche-sur-Saône : il écope de trois années supplémentaires derrière les barreaux

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Près de 1500 appels depuis sa prison à Villefranche-sur-Saône : il écope de trois années supplémentaires derrière les barreaux

Un détenu de 28 ans a été condamné jeudi 12 novembre par le tribunal de Villefranche-sur-Saône à trois ans de prison supplémentaires. Il était poursuivi pour avoir multiplié les menaces contre sa compagne, notamment après leur rupture. Les enquêteurs ont recensé près de 1500 appels en seulement trois mois.

Même derrière les barreaux, il avait trouvé le moyen de harceler sa compagne. Un homme de 28 ans, déjà incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône, a vu sa peine s'alourdir considérablement après plusieurs mois de menaces.

Selon Le Progrès, le détenu avait rencontré la victime sur TikTok en octobre 2025. Une relation amoureuse s'était ensuite développée, notamment à travers des visites au parloir.

Mais la situation avait rapidement dégénéré. L'homme exigeait notamment des appels vidéo permanents de sa compagne.

Lorsqu'elle a décidé de mettre fin à leur relation, il l'a menacée de transmettre des vidéos intimes à sa famille.

Un téléphone jamais retrouvé dans sa cellule

Malgré le blocage de ses comptes par la victime, le détenu aurait continué à la contacter sans relâche. Les investigations ont permis de comptabiliser près de 1500 appels en trois mois, ainsi que plus d'une centaine de courriels malveillants.

Les messages provenaient notamment d'un même numéro de téléphone, mais l'appareil n'a jamais été retrouvé lors des fouilles de sa cellule.

À l'audience, le prévenu a reconnu des conversations avec la jeune femme, tout en niant être l'auteur des messages menaçants. Il a notamment évoqué un complot organisé par l'ancien compagnon de la victime.

Une défense qui n'a pas convaincu le tribunal caladois.

Déjà condamné à plusieurs reprises, avec dix-huit mentions à son casier judiciaire, l'homme devait initialement sortir de prison en octobre 2027.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a suivi les réquisitions du parquet et prononcé trois ans d'emprisonnement supplémentaires, avec maintien en détention.

3 commentaires
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Chris25 le 16/11/2026 à 11:58

Félix et Zézette...
Quelle misère humaine...

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Son nom le 16/11/2026 à 11:32

Il faut connaître le nom de ce criminel pour se protéger
J’espère que les juges assumeront qd il sortira
18 condamnations à 27 ans
C’est une bombe ce gars

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Ex Précisions le 16/11/2026 à 08:04

Décidemment après la justice de gauche ce sont les prisons qui sont incompétentes...
Mais un des 2 a des moyens financiers, pas l'autre.

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Catalan le 16/11/2026 à 07:21

1500 appels et téléphone non trouvé ????.

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