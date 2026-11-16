Près de 1500 appels depuis sa prison à Villefranche-sur-Saône : il écope de trois années supplémentaires derrière les barreaux

Même derrière les barreaux, il avait trouvé le moyen de harceler sa compagne. Un homme de 28 ans, déjà incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône, a vu sa peine s'alourdir considérablement après plusieurs mois de menaces.

Selon Le Progrès, le détenu avait rencontré la victime sur TikTok en octobre 2025. Une relation amoureuse s'était ensuite développée, notamment à travers des visites au parloir.

Mais la situation avait rapidement dégénéré. L'homme exigeait notamment des appels vidéo permanents de sa compagne.

Lorsqu'elle a décidé de mettre fin à leur relation, il l'a menacée de transmettre des vidéos intimes à sa famille.

Un téléphone jamais retrouvé dans sa cellule

Malgré le blocage de ses comptes par la victime, le détenu aurait continué à la contacter sans relâche. Les investigations ont permis de comptabiliser près de 1500 appels en trois mois, ainsi que plus d'une centaine de courriels malveillants.

Les messages provenaient notamment d'un même numéro de téléphone, mais l'appareil n'a jamais été retrouvé lors des fouilles de sa cellule.

À l'audience, le prévenu a reconnu des conversations avec la jeune femme, tout en niant être l'auteur des messages menaçants. Il a notamment évoqué un complot organisé par l'ancien compagnon de la victime.

Une défense qui n'a pas convaincu le tribunal caladois.

Déjà condamné à plusieurs reprises, avec dix-huit mentions à son casier judiciaire, l'homme devait initialement sortir de prison en octobre 2027.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a suivi les réquisitions du parquet et prononcé trois ans d'emprisonnement supplémentaires, avec maintien en détention.