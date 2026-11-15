Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas s'offre une nouvelle victoire au Japon et entre dans l'histoire du Critérium de Saitama

Une neuvième victoire cette année pour le Français, qui devient le premier Tricolore à s'imposer dans cette épreuve.

Rien ne semble arrêter Paul Seixas. Après une saison marquée notamment par sa victoire sur le Tour de Lombardie et sa quatrième place au Tour de France, le prodige lyonnais s'est offert un dernier succès de prestige au Japon.

Sur les 59,5 kilomètres du parcours urbain de Saitama, le Français a livré une nouvelle démonstration de ses qualités offensives.

Alors que l'Américain Brandon McNulty avait pris les devants, Paul Seixas est d'abord parvenu à revenir sur lui avant de placer une accélération décisive dans une portion montante, à six kilomètres de l'arrivée.

Une attaque qui lui a permis de distancer son adversaire et de franchir la ligne en solitaire.

Une première pour un Français

Avec cette victoire, Paul Seixas devient le premier coureur français à inscrire son nom au palmarès du Critérium de Saitama.

Il succède à Jonas Vingegaard, vainqueur en 2025, dans une épreuve qui a également récompensé par le passé Tadej Pogacar, Alejandro Valverde, Peter Sagan et Chris Froome.

Même si cette course ne figure pas au calendrier officiel de l'UCI, ce succès vient compléter une année exceptionnelle pour le Lyonnais.

Une semaine plus tôt, il avait déjà terminé deuxième du Critérium de Singapour, derrière Isaac Del Toro.

À seulement 20 ans, Paul Seixas boucle ainsi sa saison avec neuf victoires, dont un Monument, et confirme son changement de dimension dans le cyclisme mondial.