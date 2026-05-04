Paul Seixas va se lancer : le Lyonnais participera au Tour de France 2026 !

Les fans de vélo vont probablement se régaler cet été. Car Paul Seixas a annoncé ce lundi qu'il participerait au Tour de France 2026.
Le Lyonnais a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il révèle à ses grands-parents qu'il sera au départ de la Grande Boucle. "Je suis l'homme le plus heureux du monde", a réagi son papi.
"J’ai quelque chose à vous annoncer…"— DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) May 4, 2026
"I have something to tell you..."#DECATHLONCMACGMTEAM - @Decathlon @cmacgm @van_rysel pic.twitter.com/kcKzR4hBIo
Le secret était bien gardé, le jeune cycliste de 19 ans se gardant jusqu'à présent de confirmer ou d'infirmer sa présence au Tour de France.
Grand espoir du sport, il va pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux dans ce milieu. Et peut-être faire vibrer tout un pays, qui adore encourager des coureurs français, surtout lorsqu'ils se parent de jaune sur les petites routes de province.
Paul Seixas n'aura toutefois pas la chance de passer dans son département de coeur, le parcours évitant toujours soigneusement Lyon et son agglomération...
C'est trop tôt, attention à la grande lessiveuse...Signaler Répondre
c'est grâce a doucet qu'on est privé de cette grande fête populaire du Tour De FranceSignaler Répondre
Erreur fatale pour sa carrièreSignaler Répondre
Bénéfice pour son sponsor
C est de l abattage
Pourquoi toujours tout ramener tout le temps à la politique et à Doucet ?Signaler Répondre
C'est fatiguant, usant, et surtout tellement répétitif...
On peut juste rester sur le sujet traité et se féliciter pour ce jeune ? Non ? C'est trop demander ?
Le Lyonnais Paul Seixas.. Que va faire le détracteur Doucet pour le TDF 2026 qu'il exècre (macho et pollunat). Qui a vooterpour lui !Signaler Répondre