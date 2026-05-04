Paul Seixas va se lancer : le Lyonnais participera au Tour de France 2026 !

Les fans de vélo vont probablement se régaler cet été. Car Paul Seixas a annoncé ce lundi qu'il participerait au Tour de France 2026.

Le Lyonnais a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il révèle à ses grands-parents qu'il sera au départ de la Grande Boucle. "Je suis l'homme le plus heureux du monde", a réagi son papi.

Le secret était bien gardé, le jeune cycliste de 19 ans se gardant jusqu'à présent de confirmer ou d'infirmer sa présence au Tour de France.

Grand espoir du sport, il va pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux dans ce milieu. Et peut-être faire vibrer tout un pays, qui adore encourager des coureurs français, surtout lorsqu'ils se parent de jaune sur les petites routes de province.

Paul Seixas n'aura toutefois pas la chance de passer dans son département de coeur, le parcours évitant toujours soigneusement Lyon et son agglomération...