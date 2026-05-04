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Paul Seixas va se lancer : le Lyonnais participera au Tour de France 2026 !

Paul Seixas va se lancer : le Lyonnais participera au Tour de France 2026 !
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Nouvelle mascotte du cycliste français, Paul Seixas a cédé à la pression populaire. Le Lyonnais a annoncé ce lundi 4 mai qu'il participerait au Tour de France 2026.

Les fans de vélo vont probablement se régaler cet été. Car Paul Seixas a annoncé ce lundi qu'il participerait au Tour de France 2026.

Le Lyonnais a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il révèle à ses grands-parents qu'il sera au départ de la Grande Boucle. "Je suis l'homme le plus heureux du monde", a réagi son papi.

Le secret était bien gardé, le jeune cycliste de 19 ans se gardant jusqu'à présent de confirmer ou d'infirmer sa présence au Tour de France.

Grand espoir du sport, il va pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux dans ce milieu. Et peut-être faire vibrer tout un pays, qui adore encourager des coureurs français, surtout lorsqu'ils se parent de jaune sur les petites routes de province.

Paul Seixas n'aura toutefois pas la chance de passer dans son département de coeur, le parcours évitant toujours soigneusement Lyon et son agglomération...

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Paul Seixas

Tour de France 2026

5 commentaires
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Chris25 le 04/05/2026 à 15:06

C'est trop tôt, attention à la grande lessiveuse...

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Pourtant le 04/05/2026 à 12:35
Mitt a écrit le 04/05/2026 à 10h42

Pourquoi toujours tout ramener tout le temps à la politique et à Doucet ?
C'est fatiguant, usant, et surtout tellement répétitif...
On peut juste rester sur le sujet traité et se féliciter pour ce jeune ? Non ? C'est trop demander ?

c'est grâce a doucet qu'on est privé de cette grande fête populaire du Tour De France

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caillou le 04/05/2026 à 11:04

Erreur fatale pour sa carrière
Bénéfice pour son sponsor
C est de l abattage

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Mitt le 04/05/2026 à 10:42
pédales douces ! a écrit le 04/05/2026 à 10h30

Le Lyonnais Paul Seixas.. Que va faire le détracteur Doucet pour le TDF 2026 qu'il exècre (macho et pollunat). Qui a vooterpour lui !

Pourquoi toujours tout ramener tout le temps à la politique et à Doucet ?
C'est fatiguant, usant, et surtout tellement répétitif...
On peut juste rester sur le sujet traité et se féliciter pour ce jeune ? Non ? C'est trop demander ?

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pédales douces ! le 04/05/2026 à 10:30

Le Lyonnais Paul Seixas.. Que va faire le détracteur Doucet pour le TDF 2026 qu'il exècre (macho et pollunat). Qui a vooterpour lui !

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