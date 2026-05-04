Beaujolais : le corps d’un homme de 89 ans découvert dans un étang à Morancé

Une découverte tragique dans le Beaujolais. Ce samedi, un corps sans vie a été retrouvé dans un étang privé à Morancé, une commune des Pierres Dorées.

Peu avant midi, un couple qui se promenait à proximité des berges a aperçu un corps flottant à la surface de l’eau. Les gendarmes ont été immédiatement alertés et ont mobilisé des moyens spécialisés, notamment une équipe nautique venue de Aix-les-Bains pour procéder aux constatations.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un habitant de la commune âgé de 89 ans. Les investigations indiquent que le corps n’aurait séjourné que quelques heures dans l’eau.

Des lettres retrouvées au domicile de la victime ainsi que sur elle laissent penser à un geste volontaire. Les enquêteurs privilégient ainsi la piste du suicide, qui aurait été commis le matin-même.

Une enquête a été ouverte afin de confirmer les circonstances exactes du décès de l'octogénaire.