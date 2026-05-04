Massif du Sancy : le top des plus belles randonnées en Auvergne pour une escapade nature inoubliable

1. L’ascension du Puy de Sancy : le sommet du Massif central

Impossible de parler randonnée dans le Sancy sans évoquer le Puy de Sancy, point culminant du Massif central à 1 885 mètres d’altitude. Cette randonnée emblématique peut se faire à pied depuis Le Mont-Dore ou Super-Besse pour les plus sportifs, ou via le téléphérique pour accéder plus facilement aux crêtes. Une fois au sommet, le panorama est spectaculaire : chaîne des Puys, plateaux volcaniques et parfois même le Mont-Blanc par temps dégagé. C’est l’une des randonnées les plus emblématiques d’Auvergne, idéale pour une première découverte du massif.

Puy de Sancy : https://www.sancy.com/fr/fiche/equipement/le-puy-de-sancy-mont-dore_TFO890393/

2. Le Lac Pavin : une randonnée au cœur d’un volcan mystérieux

Classé parmi les plus beaux lacs volcaniques de France, le Lac Pavin offre une boucle facile et accessible, parfaite pour une sortie en famille. Avec sa forme parfaitement circulaire et ses eaux profondes, il est entouré de nombreuses légendes. Le tour du lac Pavin permet une immersion totale dans une ambiance forestière et paisible, idéale pour une randonnée contemplative dans le Sancy.

Le lac Pavin : https://www.sancy.com/fr/fiche/equipement/le-lac-pavin-besse-et-saint-anastaise_TFO890304/

Tour du lac Pavin : https://www.sancy.com/fr/fiche/equipement/tour-du-lac-pavin-besse-et-saint-anastaise_TFO7732523/

3. Les cascades du Mont-Dore : fraîcheur et paysages spectaculaires

Autre incontournable du massif : la randonnée vers la Grande Cascade du Mont-Dore. Avec ses chutes d’eau impressionnantes, c’est l’un des sites les plus photogéniques de la région. Le sentier, accessible depuis la station du Mont-Dore, traverse forêts et torrents dans une ambiance rafraîchissante. Une variante permet aussi de découvrir la cascade du Rossignolet, plus discrète mais tout aussi charmante.

Grande Cascade : https://www.sancy.com/fr/fiche/equipement/randonnee-a-la-grande-cascade-mont-dore_TFO7725454/

4. Le lac Chambon : une randonnée douce entre eau et volcans

Le Lac Chambon est idéal pour une randonnée facile ou une balade en famille. Ce lac volcanique et ses deux plages labellisées, labellisé Pavillon Bleu, offre un cadre parfait pour marcher au bord de l’eau tout en profitant des paysages volcaniques environnants. C’est une étape parfaite pour une escapade week-end en Auvergne, entre détente et découverte, notamment via la voie verte du Lac Chambon.

Voie Verte du Lac Chambon : https://www.sancy.com/fr/fiche/equipement/voie-verte-du-lac-chambon-chambon-sur-lac_TFO4786886/

5. Les crêtes du Sancy : la grande traversée panoramique

Pour les amateurs de longues randonnées, les crêtes du Sancy offrent l’un des plus beaux itinéraires du massif. Entre pâturages d’altitude et vues à 360°, ce parcours permet d’enchaîner plusieurs sommets volcaniques dans une ambiance sauvage et préservée. C’est une expérience immersive au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, parfaite pour les randonneurs confirmés.

Les crêtes du Sancy : https://www.sancy.com/fr/fiche/equipement/les-cretes-du-sancy-mont-dore_TFO890509/

Le Massif du Sancy, une destination randonnée idéale en France

Avec plus de 600 km de sentiers balisés, le massif du Sancy est un paradis pour les amateurs de marche, de nature et de grands espaces. Mais l’expérience ne s’arrête pas à la randonnée. Le territoire propose aussi une véritable immersion entre gastronomie locale (Saint-Nectaire, truffade, myrtilles), villages de montagne et activités de pleine nature. C’est une destination complète pour un week-end randonnée en Auvergne, accessible toute l’année.

Un territoire vivant entre nature et culture

Le Sancy ne se résume pas à ses paysages. Chaque été, il devient aussi un espace d’expression artistique avec des installations de l’évènement Horizons Arts Nature en Sancy, où des œuvres monumentales dialoguent avec la montagne. Une façon unique de découvrir autrement les sentiers de randonnée du massif.

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Toutes les idées de randonnées, itinéraires et informations pratiques sont disponibles ici :

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Découvrez les plus belles randonnées du massif du Sancy :

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Entre sommets volcaniques, lacs mythiques et cascades spectaculaires, le massif du Sancy s’impose comme une destination incontournable pour les amoureux de randonnée en France. Une escapade où chaque sentier devient une expérience à part entière.