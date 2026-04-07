Le prodige lyonnais du cyclisme frappe fort : Paul Seixas décroche sa première victoire au Tour du Pays basque

La France a visiblement trouvé son nouveau prodige. Paul Seixas pourrait, à seulement 19 ans, faire de 2026 son année. Le Lyonnais a remporté ce dimanche le contre-la-montre inaugural du Tour du Pays basque à Bilbao en 17'09, très loin devant Primoz Roglic, relégué à 28 secondes. Troisième du dernier Tour de France, Florian Lipowitz accusait 33 secondes de retard.

Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a reconnu avoir tout donné : "Je n'avais plus rien dans les jambes… rien !". "J'ai trouvé le juste milieu. J'ai suivi ce que je voulais faire et je suis très satisfait de mon chrono, l'équipe a fait un très bon boulot pour mettre tout ça en place, c'est une belle journée", a-t-il poursuivi au micro d'Eurosport.

Depuis le début de l'année, le cycliste de 19 ans a donc remporté trois victoires. Après le Tour d'Algarve et la Faun-Ardèche Classic, c'est sa première dans une course du World Tour.

Ce mardi, le Tour du Pays basque s'aventure en montagne, avec le San Miguel de Aralar, col de 1ère catégorie (9,4km à 7,8%).