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Le prodige lyonnais du cyclisme frappe fort : Paul Seixas décroche sa première victoire au Tour du Pays basque

Le prodige lyonnais du cyclisme frappe fort : Paul Seixas décroche sa première victoire au Tour du Pays basque
DR @sprintcycling

A 19 ans, Paul Seixas a marqué les esprits ce lundi 6 avril. Le cycliste lyonnais a remporté le contre-la-montre inaugural du Tour du Pays basque, sa première victoire dans une course du World Tour.

La France a visiblement trouvé son nouveau prodige. Paul Seixas pourrait, à seulement 19 ans, faire de 2026 son année. Le Lyonnais a remporté ce dimanche le contre-la-montre inaugural du Tour du Pays basque à Bilbao en 17'09, très loin devant Primoz Roglic, relégué à 28 secondes. Troisième du dernier Tour de France, Florian Lipowitz accusait 33 secondes de retard.

Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a reconnu avoir tout donné : "Je n'avais plus rien dans les jambes… rien !". "J'ai trouvé le juste milieu. J'ai suivi ce que je voulais faire et je suis très satisfait de mon chrono, l'équipe a fait un très bon boulot pour mettre tout ça en place, c'est une belle journée", a-t-il poursuivi au micro d'Eurosport.

Depuis le début de l'année, le cycliste de 19 ans a donc remporté trois victoires. Après le Tour d'Algarve et la Faun-Ardèche Classic, c'est sa première dans une course du World Tour.

Ce mardi, le Tour du Pays basque s'aventure en montagne, avec le San Miguel de Aralar, col de 1ère catégorie (9,4km à 7,8%).

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Paul Seixas

2 commentaires
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Plus rien dans les jambes, c'était visible le 07/04/2026 à 10:55

On a vu sur les images que cette fois, il s'est un peu défoncé, un peu au-delà de la marge et de la maîtrise qu'il conserve habituellement.

Le résultat est là tant mieux, mais attention de ne pas dépasser trop souvent les limites du corps !

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C'est moi le 07/04/2026 à 10:19

Normal qu'un lyonnais soit le meilleur à velo..
C'est meme une évidence !

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