Le Lyonnais Paul Seixas remporte la Flèche Wallonne

Le cycliste lyonnais a remporté ce mercredi la Flèche wallonne. Paul Seixas s’est imposé en solitaire, et devient à 19 ans et 210 jours le plus jeune vainqueur de l’épreuve.

Paul Seixas a remporté la première grande classique de sa carrière au sommet du Mur de Huy après avoir lancé une attaque qu’aucun concurrent n’a pu suivre.

"Je voudrais remercier tous mes coéquipiers qui ont dès le départ contrôlé les échappées. Ils ont mis 200% de leur volonté dans cette victoire et je suis vraiment content de conclure. C'est incroyable, c'est énorme. Encore l'année dernière, je le regardais à la télé", a réagi le jeune prodige lyonnais à l’issue de la course.