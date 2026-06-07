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Villeurbanne : une nouvelle fusillade près d’un point de deal, un homme entre la vie et la mort

Villeurbanne : une nouvelle fusillade près d’un point de deal, un homme entre la vie et la mort

Deux hommes ont été blessés par balles dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin à Villeurbanne, dans le quartier Tolstoï-Grandclément. L’un d’eux se trouve entre la vie et la mort.

Une nouvelle fusillade a éclaté dans la métropole lyonnaise. Et c'est encore à Villeurbanne, où les tensions et les guerres de territoires sont vives, que les faits se sont produits.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin, peu après minuit, des tirs ont retenti dans le quartier Tolstoï-Grandclément, à Villeurbanne, sur un point de deal.

Selon les premiers éléments, deux individus circulant à trottinette se sont approchés d’un groupe de personnes rassemblées au niveau du 9 rue Louis Braille.

L’un des suspects, armé, aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises avant de prendre la fuite avec son complice.

Deux hommes ont été touchés par les rafales de balles.

L’une des victimes a été touchée à l’abdomen et son pronostic vital est engagé. La seconde a été blessée à la cuisse.

Les deux hommes ont été pris en charge par les secours puis transportés à l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon.

Une enquête de police a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette nouvelle fusillade et d’identifier les auteurs en fuite.

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villeurbanne

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vrailyonnais le 07/06/2026 à 13:01

ça continue encore et encore……. Quand un gouvernement Serieux prendra-t-il à bras le corps ce Problème et ses ramifications, avec le Sérieux et la Volonté nécessaires !!!

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C’est bien le 07/06/2026 à 12:55

Les français n’en ont pas encore assez , mieux ils en redemandent alors ils vont en avoir toujours plus

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