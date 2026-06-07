Rhône : un rassemblement auto vire au drame, deux motards en urgence absolue

Un rassemblement de passionnés de sports mécaniques a viré au drame ce samedi après-midi à Villefranche-sur-Saône.

Vers 16h30, un accident s’est produit sur le parking de ParcExpo où se tenait un événement automobile organisé par l’association aindinoise “C’est rien, c’est le 69”.

Sur les affiches de cette manifestation privée, ouverte au public de 10h30 à 19 heures, les organisateurs promettaient pourtant un rassemblement "100 % static", sans démonstration de drift ni de burn.

Selon plusieurs témoins présents sur place, deux jeunes circulaient à moto sur le parking lorsqu’un accident est survenu.

D’après le Progrès, les deux motards, âgés de 17 et 21 ans, auraient réalisé des roues arrière avant de se retrouver face à face, rendant la collision inévitable.

Le choc a également blessé un spectateur, touché lors de l’accident.

Un important dispositif de secours a été déployé. Les deux motards ont été pris en charge en urgence absolue, tandis que le spectateur, plus légèrement blessé, était en urgence relative. Tous ont été transportés vers des hôpitaux de l’agglomération lyonnaise.

Le commissariat de Villefranche-sur-Saône s'est vu confier l'enquête ouverte pour blessures involontaires.