73% des Français veulent voir Paul Seixas sur le Tour de France 2026

L’attente monte autour d’un talent local. Originaire de la région lyonnaise, Paul Seixas s’impose déjà comme l’un des grands espoirs du cyclisme français, à quelques mois du Tour de France 2026 dont on ignore encore s'il en prendra le départ.

Selon un baromètre réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 73% des Français souhaitent qu’il participe à l’édition 2026.

Le jeune coureur bénéficie d’une notoriété en pleine progression. D’après les données du sondage, 42% des Français ont déjà entendu parler de lui, soit une hausse de 19 points en deux mois.

Parmi ceux qui le connaissent, l’image est très positive puisqu'ils sont 88% à en avoir une bonne opinion. Cette dynamique s’explique notamment par ses résultats récents, qui l’ont fait passer du statut d’espoir à celui de coureur confirmé.

Un espoir pour le cyclisme français

Dans un contexte où les performances françaises sur le Tour sont jugées décevantes par 60% des amateurs, Paul Seixas incarne une possible relève.

Les attentes sont élevées : 89% des Français pensent qu’il remportera le Tour de France au cours de sa carrière, même si la majorité parie sur une victoire dans les prochaines années plutôt qu’immédiate.

Encore jeune, le Lyonnais cristallise déjà beaucoup d’espoirs. Sa participation ou non au Tour de France 2026 pourrait marquer un tournant dans sa trajectoire… et dans l’avenir du cyclisme tricolore.