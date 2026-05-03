73% des Français veulent voir Paul Seixas sur le Tour de France 2026

L’attente monte autour d’un talent local. Originaire de la région lyonnaise, Paul Seixas s’impose déjà comme l’un des grands espoirs du cyclisme français, à quelques mois du Tour de France 2026 dont on ignore encore s'il en prendra le départ.
Selon un baromètre réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 73% des Français souhaitent qu’il participe à l’édition 2026.
Le jeune coureur bénéficie d’une notoriété en pleine progression. D’après les données du sondage, 42% des Français ont déjà entendu parler de lui, soit une hausse de 19 points en deux mois.
Parmi ceux qui le connaissent, l’image est très positive puisqu'ils sont 88% à en avoir une bonne opinion. Cette dynamique s’explique notamment par ses résultats récents, qui l’ont fait passer du statut d’espoir à celui de coureur confirmé.
Un espoir pour le cyclisme français
Dans un contexte où les performances françaises sur le Tour sont jugées décevantes par 60% des amateurs, Paul Seixas incarne une possible relève.
Les attentes sont élevées : 89% des Français pensent qu’il remportera le Tour de France au cours de sa carrière, même si la majorité parie sur une victoire dans les prochaines années plutôt qu’immédiate.
Encore jeune, le Lyonnais cristallise déjà beaucoup d’espoirs. Sa participation ou non au Tour de France 2026 pourrait marquer un tournant dans sa trajectoire… et dans l’avenir du cyclisme tricolore.
Paul Seixas ne doit pas aller au Tour de France cette année. Il doit faire ces armes sur le Giro ou la Vuelta pour apprendre à gérer ses ressources sur 3 semaines au niveau pro.Signaler Répondre
Pogačar va n'en faire qu'une bouchée, et cela peut être difficile de s'en remettre pour un jeune de 19 ans.
Puis l'équipe Decathlon-AG2R n'est pas armée pour tenir un peloton du TDF, un recrutement de deux grimpeurs expérimentés (Primoz Roglic, Ben O’Connor,...) capables de l'emmener jusqu'au 5 derniers kilomètres, est indispensable.
Pas plus tard qu'hier dans le tour de Romandie il n'était pas au mieux ! on attend trop de lui !Signaler Répondre
Quand on est capable d'être le seul à tenir Pogacar sur une course d'un jour et aussi dure que Liège-Bastogne-Liège, on est complètement capable de gérer son effort pour faire du vélo pendant trois semaines, en essayant certes de faire le meilleur résultat possible, mais ce peut être autant sous forme du classement final que se concentrer plutôt sur quelques étapes et conserver son énergie les autres jours.Signaler Répondre
qui c'est ????Signaler Répondre
73% de "ceux" qui suivent le sport cycliste...Signaler Répondre
Soi-disant 40% des français aiment le tour de France, autour de moi (amis famille voisinage) personne, étonnant ;-)
Il n'y a rien de plus barbant à regarder comme sport, en plus les grands champions sont tous dopés ces dernières décennies.
Trop jeune le corps n a pas atteint sa maturitéSignaler Répondre